Mujeres en Libertad, los ocho años, el fuego y las reivindicaciones de cada año

Para las 20 horas del viernes 8 de marzo Mujeres en Libertad, está convocando a concurrir a la plaza de los 33 Orientales, para realizar un acto público conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, en el día en que el colectivo estará cumpliendo sus ocho años de actividad, con la capa algo caída pero con la idea de potenciarse y retomar con fuerza la actividad durante este 2024.

En la pasada edición, informábamos que Mujeres en Libertad estaba convocando a organizaciones sociales de la ciudad a participar de una reunión preparatoria para la actividad a desarrollarse el viernes próximo, pero según lo contado por Cecilia Benzano la convocatoria no tuvo todo el resultado por ellas esperado. “La convocatoria no fue buena, no recibimos todo el apoyo que queríamos recibir, pero igual se acercaron dos muchachas, que para nosotros es un montón de gente en este momento”.

Con ellas y con el núcleo duro del colectivo que trabaja hace ocho años es que se definió que el acto será el viernes a las 20 en la plaza de los 33. El acto tendrá las mismas características de instancias anteriores, prenderán un fuego en medio de la plaza y se convoca “a llevar cosas que queramos quemar, erradicar”.

En estos días previos a la instancia del viernes, dijo Cecilia Benzano, “la idea es seguir convocando pero más personalmente a determinadas organizaciones, no dejarlo al azar a ver por ahí si vienen. Más allá de que participaran de la actividad que se realiza el viernes, la idea es que alguno se quedara en el colectivo. Las personas que se acercaron el pasado viernes 1º lo hicieron con esa intención, quedarse, apoyar y seguir al colectivo”.

PLANTEOS | En cuanto a lo que pretenden decir en la oportunidad, dijo Benzano que la proclama todavía no está armada, pero “se va a hacer referencia a algunos hechos que han pasado en estos días en la ciudad, lamentablemente, y después estarán los planteos por igualdad, por querer seguir conquistando derechos, es decir, más o menos lo que decimos cada año”.

Acotó Benzano que “es lamentable decir lo que decimos siempre y no poder contar a la gente que se logran determinadas cosas positivas”.

Consultada sobre a qué casos concretos ocurridos en la ciudad se refería, dijo la integrante de Mujeres en Libertad: “ahora se me viene a la memoria la situación de abuso que vivió una chica de acá; por suerte no estamos acostumbrados a que esas cosas pasen acá seguido, pero tampoco estamos lejos que sucedan, porque somos parte de esta sociedad”.

Agregó Cecilia Benzano que entiende que “las situaciones de violencia están en auge, eso no es una novedad para nosotros; no sé, quizás para algunos si lo es, porque piensan que están lejos que les sucedan esas cosas o que las transiten, pero uno que a veces está más cerca, ve que son cada vez más frecuentes”.

EL COLECTIVO | El acto del 8 de marzo, que será además la fecha de un nuevo aniversario para Mujeres en Libertad, pretenden que sea sus integrantes, una oportunidad para potenciarse luego de un año 2023 en que el grupo no estuvo tan activo como hubieran querido.

“La realidad es que fue un año complejo el año pasado, porque somos pocas, porque no nos dan los tiempos, por la dinámica de la vida misma. En ningún momento se pensó que esto se terminara, pero no nos estaban dando las fuerzas a las que estábamos quedando”, comentó Cecilia Benzano, que recordó que en otra fecha emblemática para los colectivos de mujeres como es el 25 de noviembre, día contra la violencia de género, no realizaron actividad.

Para este 2024 las energías son otras y las ganas de una mayor presencia, está en ellas, aunque claro, piden apoyo. “Necesitamos que la gente se acerque, porque nosotros no queremos que esto se termine”, dijo Cecilia Benzano, que definió a 2023 como un “año complejo en cuanto a eso, a querer estar y no poder, ni física ni sentimentalmente”.

“Estábamos todas con mucho trabajo, con mucha cosa. Por eso necesitamos que el colectivo tenga una especie de rotación, que si no puede estar una, que esté la otra y eso no se viene dando, por lo que todo se vuelve muy desgastante”, dijo Benzano.

“No queremos que se termine, así tengamos que sobrecargarnos, estar siempre las mismas, queremos que continúe porque consideramos este espacio como necesario, porque es el único espacio que hay en la zona. De hecho, pese a que no estuvimos organizando actividades, los seguimientos de algunos casos se siguieron haciendo, se siguió en contacto con personas con las que ya se venía trabajando”, contó la integrante de Mujeres en Libertad.

Consultada respecto a si ellas sienten que la comunidad las tiene como referencia en materia de violencia de género, dijo Cecilia Benzano que “no tanto como nos gustaría, ni tanto como podríamos, porque si la gente nos demandara demasiado no sé si les podríamos dar respuesta a todos”.

En la opinión de Benzano, “sabemos que pasan cosas, lo que ocurre es que a la gente no le gusta darlas a conocer, les da vergüenza plantearlo”, pero aclaró que “la gente joven es la que está más dispuesta a acercarse y a manifestar lo que le pasa; los jóvenes son los que menos tabúes tienen; es una cuestión generacional”

Por Javier Perdomo.