Guardavidas de San José continúan movilizados por mejoras en condiciones laborales y de servicio

Integrantes de la Agrupación de Guardavidas de San José se congregaron en una movilización frente al edificio central de la Intendencia de San José durante la mañana del pasado viernes. El motivo de esta acción fue el reclamo de mejores condiciones laborales antes del inicio de la próxima temporada estival.

El vocero de la agrupación Christian Larrea, contó a los medios presentes en la movilización que existe “la necesidad de un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de los guardavidas”, destacando la falta de evolución a pesar del aumento en la afluencia de veraneantes y la expansión de zonas que hasta ahora estaban cobertura.

Larrea también hizo hincapié en la falta de diálogo con las autoridades y la incertidumbre en torno a las pruebas programadas para el próximo sábado 4 de noviembre. En este contexto, se plantea la posibilidad de que la directora de Deportes de la Intendencia Carolina Pistón, sea convocada a la Comisión de Turismo y Deportes de la Junta Departamental para brindar claridad sobre la postura del Ejecutivo respecto a los reclamos de los guardavidas.

Larrea insistió en que los guardavidas no se sienten seguros en sus labores debido a la falta de recursos y a la necesidad de mejoras en el servicio e hizo alusión a la importancia de considerar el servicio como esencial para la seguridad de las familias que visitan las playas durante la temporada estival.

“No nos sentimos seguros al trabajar en la playa por un montón de estas cosas que venimos conversando, consideramos que el servicio hoy en día, por más que ellos dicen que es bueno, carece de un montón de recursos. La población tiene que entender que es un servicio esencial e importante para que hoy en día la familia pueda ir a la playa y se sienta segura”, dijo el vocero de los guardavidas.

Expresó luego que las condiciones laborales de los guardavidas prácticamente no han experimentado cambios significativos en la última década, a pesar del aumento en la cantidad de veraneantes y de la expansión de zonas sin cobertura de guardavidas.

Entre los reclamos que la agrupación plantea a la comuna, Larrea mencionó como importante la necesidad de contar con más recursos humanos, mejor asesoramiento técnico y experiencia para garantizar la seguridad en las playas, solicitó la contratación de entre nueve y diez guardavidas adicionales para evitar que nadie trabaje solo en su puesto.

“Es un riesgo trabajar solo, porque en realidad muchas veces no podemos ni abandonar el puesto de trabajo para ir al baño porque en un segundo puede pasar una fatalidad”, comentó. Además, agregó que es necesario disponer de guardavidas en puntos donde actualmente no se brinda el servicio.

En cuanto a los recursos financieros, el vocero mencionó que desde la Intendencia se les ha informado que no hay suficiente financiamiento para atender estas demandas, a pesar de que la inversión necesaria, pero según su estimación, no sería significativa en comparación con el presupuesto general de la comuna. “No sé cómo se maneja la Intendencia porque a nosotros nos dijeron que no hay recursos económicos. No entendemos mucho el por qué, porque somos un puñadito de guardavidas, somos 35 o 36 y no creo que sea una gran inversión comparado con un ente público como es la Intendencia y con lo que recauda”, comentó Christian Larrea.

INCERTIDUMBRE | Los guardavidas expresaron a su vez su preocupación acerca de las pruebas programadas para el próximo sábado 4 de noviembre. Según Larrea, existe incertidumbre en torno a las condiciones en las que se llevarán a cabo las mismas y quiénes serán los encargados de supervisarlas.

Larrea argumentó que, en su opinión, los guardavidas son los más capacitados para calificar un rescate y emplear la estrategia necesaria para las pruebas, dada su experiencia en el campo.

“No sabemos en qué condiciones vamos a ir a dar las pruebas, quién va a venir a tomarlas porque no nos han llamado tampoco por ese tema y creo que somos nosotros los que sabemos cómo calificar un rescate, cómo emplear un poco la estrategia de la prueba, de cómo se lleva a cabo, qué se evalúa y todo lo demás”, dijo.

Además, mencionó que si bien desde la Intendencia se había consultado al Instituto Superior de Educación Física (ISEF), para su participación en la supervisión de las pruebas, esta solicitud fue denegada con el argumento de que los guardavidas ya son considerados parte de ISEF y para no interferir en las negociaciones en curso con la Intendencia.

“Sabemos que fue consultado a ISEF por ese tema, ISEF le negó la solicitud por entender que nosotros también somos parte de ISEF y más que nosotros no lo sabe nadie, también porque no se quiere meter en el diálogo que estamos teniendo con la Intendencia”, indicó.

Cabe agregar que esta no es la primera vez que los guardavidas han expresado inquietudes y han solicitado un mayor diálogo con la Intendencia. En diciembre del año pasado, durante una charla preventiva realizada en la escuela 52, miembros de la Agrupación de Guardavidas de San José expresaron su incertidumbre y manifestaron desconocer el estado de los equipos con los que contarían para la temporada estival.

Sin embargo, en aquella oportunidad, la directora de Deportes de la Intendencia Carolina Pistón, aseguró que los guardavidas tenían todos los implementos necesarios para llevar a cabo su labor de manera adecuada durante la temporada que se avecinaba y brindó garantías a los visitantes de las playas, asegurando que se cumplirían todas las condiciones necesarias para que los guardavidas desempeñaran sus funciones sin restricciones.

