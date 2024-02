El psicólogo Pablo Almeida y el «horror» por los dichos del diputado Zubía

Los explosivos dichos del diputado colorado y ex fiscal Gustavo Zubía en un programa periodístico de Canal 12, generaron una catarata de rechazos y declaraciones de repudio desde los más diversos ámbitos de la sociedad uruguaya. El legislador, difícilmente pueda aducir que lo sacaron de contexto porque, en vivo o en redes en las horas siguientes, se le escucha decir claramente que una niña de 12 años puede estar “contentísima” de tener relaciones sexuales con un hombre de 26. Si lo dijo por error o lo hizo conscientemente, no se sabrá, pero lo dijo y los palos le llegan de todas partes.

Organizaciones sociales que atienden a la infancia vulnerada, pediatras, agrupaciones feministas, dirigentes políticos, le salieron a pegar con fuerza a Zubía y recorren las redes y los programas informativos declaraciones rechazando lo dicho por Zubía.

HORROR | La Semana consultó al respecto al psicólogo y funcionario de carrera del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Almeida, quien trabaja a diario con casos de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes para conocer su visión sobre lo dicho por Zubía, pero también sobre las vulneraciones que sufren, en particular, las niñas. En la charla también realizó apuntes y acotaciones, su compañera Laura Lacabanne, quien también ha trabajo temáticas de infancia, pese a estar hoy en otra función.

“La primera sensación que tuve fue de horror”, dijo Almeida como primera respuesta a la pregunta de qué le había causado escuchar lo dicho por el Diputado. Continuó diciendo que “es un horror escuchar a un legislador, a un ex Fiscal con mucha experiencia” y comentó que por su trabajo, “conozco la forma de trabajar de Zubía desde hace décadas y siempre tenía una mirada muy punitiva hacia los adolescentes internados en INAU. Esa era la perspectiva que nosotros teníamos de Zubía”.

Yendo a las declaraciones de Zubía en sí, Almeida dijo: “Yo le pregunto al lector, a una madre o un padre, que tenga una niña de 12 años, ¿pueden imaginar o al menos fantasear acerca de que una niña puede estar contentísima de tener relaciones sexuales con un adulto? ¿Alguien se puede imaginar esa escena? ¿Una niña que le pueda contar a la mamá o al papá que está contentísima de tener sexo con un adulto? Es un horror”.

“Desde el punto de vista psicológico es algo absolutamente perverso, violento y manipulador por parte de Zubía”, dijo Almeida, que luego opinó que su salida no es inocente, sino que entiende que su intención “es colocar en tela de juicio la ley 19580 de violencia hacia la mujer basada en género y echar un manto de duda acerca de determinados artículos de esa ley, que es una ley garantista, que pretende la protección de las mujeres”.

DERECHOS | El psicólogo se preguntó luego: “¿Por qué es necesario en este país y en el mundo, que se generen leyes para salvaguardar los derechos de la mujer, cuando cualquier ciudadano o ciudadana desde el nacimiento tiene que tener garantizadas todas las medidas de protección para poder llevar una vida saludable? Son necesarias porque a lo largo de toda la historia, han sido las mujeres sometidas a relaciones de poder patriarcales”.

Prosiguió comentando Almeida que “Zubía en un momento de la entrevista dice que la ley atenta contra la constitución porque no hay igualdad, pero lo que ocurre es que nunca hubo igualdad y lo que pretende la ley es equiparar derechos y protecciones. La ley, lo que hace es garantizar derechos que les han sido vulnerados históricamente a las mujeres. Lo dicen las estadísticas, en casi el 100% de los casos de vulneración de derechos sexuales, las víctimas son las mujeres”.

Pablo Almeida comentó que durante el programa televisivo, el diputado Gustavo Zubía cuestiona el artículo 59 de la ley 19580, que no promueve la búsqueda de la verdad. En opinión del psicólogo, “la búsqueda de la verdad es un camino complejo. La Justicia tiene determinados procedimientos para la búsqueda de la verdad y las organizaciones que estamos detrás de estas temáticas entendemos que todo es perfectible y es necesario adecuarlo a las épocas que se viven, pero hay medios de hacerlo”.

Lo peligroso de Zubía es que “en este plantar la duda sobre si el relato de la víctima es veraz o no, es que al Poder Judicial no se le asigna un presupuesto adecuado de funcionamiento. Si cada fiscal tiene en su mesa más de 100 expedientes a la vez, es imposible buscar la verdad. Con esa postura, de alguna manera estoy generando un status quo, que es lo que está detrás de lo que dice Zubía, que son esas relaciones de poder, que son partes de un sistema que pervive hace cientos de años, que es la supremacía del varón sobre la mujer”.

Dice Pablo Almeida que el ex fiscal Zubía “es el adalid de todo eso que llaman falsamente ‘ideología de género’. Dicen que la ideología de género es una forma de adecuar el mundo a lo femenino y está totalmente errado. Hay que hablar de perspectiva de género, que lo que busca es acercar a la mujer, al hombre y a todos los géneros, a la igualdad de derechos. Zubía ataca sistemáticamente eso”.

EÑGAÑOS | Acota Laura Lacabanne que en el programa televisivo Zubía acota que puede no tratarse de un abuso sino de un engaño de un mayor a un menor, pero “el engaño es lo que buscan los pedófilos para acercarse a las víctimas y hacer abusos sexuales, es decir que en alguna forma está planteando que hay engaño pero no hubo violación porque dio el consentimiento. Los pedófilos se basan en el engaño para acercarse a sus víctimas”.

Pablo Almeida agrega que “el engaño es el principal instrumento que tiene el perpetrador para poder acercarse la víctima y generar abuso”.

“La convención de los derechos del niño, el actual Código de la Niñez y la Adolescencia, de lo que hablan es del principio de la progresividad. el niño, la niña, el adolescente, a medida que van creciendo van evolucionando, pudiendo incorporar determinadas habilidades y conocimientos. De lo que Zubía no habla es de esos aspectos. Con 12 años no se tiene pleno conocimiento de lo que sucede, las niñas no tienen los instrumentos adecuados desde el punto de vista físico-afectivo-emocional, no están mentalizadas como un adulto. Son una presa fácil para los abusadores. Eso es fundamental entenderlo”, dijo Pablo Almeida.

Para evitar cualquier confusión en estos temas, dijo Pablo Almeida, hay que trazar un paralelo bien claro. “De acá para allá es delito, de acá para allá no lo es; lo que Zubía hace es intentar correr la línea divisoria y eso confunde”, dijo Almeida, que culminó diciendo que en su experiencia personal como psicólogo y funcionario del INAU, “de los relatos que he escuchado de niñas y adolescentes, ninguna ha dicho que disfrutó manteniendo relaciones con un adulto”.

