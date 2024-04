El 11 de abril se define el futuro institucional del hogar de ancianos «El Quincho»

La compleja situación institucional que vive el Hogar de Ancianos “El Quincho” tendrá un nuevo capítulo el próximo jueves 11 de abril a partir de las 19 horas, durante la realización de una nueva asamblea en las instalaciones del Club Social El Asador. Pero antes de llegar a explicar qué puede pasar en esa decisiva instancia, es necesario hacer un repaso de lo que ha ocurrido en las últimas semanas para contextualizar la novedad.

Para el pasado lunes 4 de marzo se había convocado a una asamblea, también en El Asador, en la cual todo hacía indicar -y así lo informamos-, que se resolvería la asunción de una nueva Comisión Directiva encabezada por Selva Arbulo, quien había anunciado su decisión de volver a la asociación civil de la cual fue Presidenta, ante el estado de crisis en que sabía que estaba.

Pero lo que se daba como un hecho no ocurrió ya que la Directiva en funciones -disminuida porque buena parte de sus integrantes, incluido el presidente Darío Sánchez ya no están participando-, no presentó el balance económico, hecho que hizo que Arbulo y las personas que la respaldan, decidieran no asumir hasta que esa información estuviera disponible.

CIFRAS | Los datos se conocieron sobre el fin de semana previo a la semana de turismo y pusieron en alerta a las personas que pretenden volver a hacerse cargo de “El Quincho”. A grandes rasgos, la actual Directiva tiene una deuda que supera los 450 mil pesos que los nuevos directivos deberán afrontar en caso de asumir la responsabilidad de gestionar la asociación civil.

El jueves 5 de abril era la fecha fijada para la nueva asamblea, pero el grupo de socios que respalda a Selva Arbulo pidió retrasarla una semana más para, en ese tiempo, realizar gestiones y consultas sobre cómo seguir si deciden asumir la responsabilidad de dirigir la institución. Así fue que la fecha de la nueva asamblea quedó fijada para el 11 de abril a las 19 horas.

SUSTO | En diálogo con este medio Selva Arbulo reconoció que al hacerse con los números el anterior fin de semana, quedaron “medio trancados; con Semana Santa no había a quién pudiéramos consultar, porque las contadoras están de licencia”. Es por eso que se pidió retrasar la asamblea una semana más.

Selva Arbulo le reconoció a La Semana que los números de la deuda “son muy grandes” y “tenemos un poco de miedo de asumir y tener que pagar esa cantidad de dinero; hay que pagar a los proveedores, están los pagos de las chiquilinas (empleadas), y de los aguinaldos que vienen pronto. ¿Qué les vamos a decir cuando llegue ese momento, que no tenemos dinero? Darle de comer a los abuelos tenemos que darles también. Es decir, estamos con una gran incertidumbre”.

Para la ex Presidenta de la asociación civil, volver a tomar la responsabilidad de presidir “El Quincho” sería “el placer más grande” porque, dijo, “sabemos que podemos hacerlo repuntar un poco. Va a costar mucho pero pienso que podemos sacarlo adelante”. Al hablar de las necesidades concretas, dijo que les falta dinero para pagarle a todos los proveedores y especificó que “lo que está faltando son unos 450 mil pesos”.

La futura Presidenta del Hogar El Quincho reconoció que es una situación que “no es fácil” y comentó que “si fuera necesario me paro en una esquina con un tarrito a pedir dinero para el hogar, pero no alcanza con eso, es mucho dinero el que se necesita”.

En cuanto a los ingresos con los que cuenta el hogar, Selva Arbulo dijo que con la cuota de los abuelos (de unos 30 mil pesos por cada residente), “se cubren los sueldos y la alimentación de los abuelos, siempre y cuando nos den crédito los comercios con los que trabajamos hasta ahora”.

La ex Presidenta del hogar comentó que cuando finalizara su anterior gestión había quedado una caja de ahorro con una suma de dinero importante, pero comentó que esa caja “no tiene nada ahora”.

“No tenemos fondos y ninguno de nosotros tiene capacidad de pagar. Se podrá pagar algo urgente, pero no todo, porque la deuda es mucha”, dijo Arbulo respecto a cuál es el mayor problema que tiene el hogar hoy.

“Después no hay otros grandes problemas, porque los abuelos están bien cuidados y las chiquilinas trabajan muy bien”, dijo Arbulo, quien comentó que concurre de visita al hogar de forma continuada, aunque no participa de ninguna forma de las decisiones que se toman mientras no sea parte de la Directiva.

EXPECTATIVA | La ex y eventual futura Presidenta del hogar de ancianos de gestión social, dijo que se pidió el atraso de la asamblea para en estos días que quedan hasta el 11 de abril realizar contactos que les ayuden a asumir y afrontar la delicada situación económica. “Queremos ver si BPS (Banco de Previsión Social), nos ayuda, si alguien nos ayuda. Queremos ver si podemos sacar un crédito en algún banco, que al ser una organización civil sin fines de lucro tenga una financiación especial, para poder enfrentar toda esta situación”, dijo Arbulo.

Selva Arbulo dijo luego que le da tristeza ver cómo “el hogar ha caído tanto” y a la hora de las responsabilidades, dijo que ella no juzga a la saliente comisión, pero “sí a algunas personas de la comisión que han actuado mal”. En su opinión, “no se puede haber dejado venir tan abajo al hogar”.

Respecto a qué pasará en la asamblea del 11 de abril, dijo Arbulo que espera poder asumir. “Tenemos la lista armada, falta todo lo demás”, comentó y luego mencionó que hasta ese día estarán realizando gestiones y contactos para ver “qué nos aconsejan, si tomamos la responsabilidad del hogar o no”.

Vale mencionar que de no asumir una Directiva en el corto plazo, “El Quincho” debería pasar a ser regido por otra institución pública.

Los números de la deuda de El Quincho

A un total de 460.476 pesos es a lo que ascendía la deuda del Hogar de Ancianos «El Quincho» al finalizar el mes de febrero, según el documento al que tuvo acceso La Semana. En un solo supermercado de la ciudad la deuda asciende a 144 mil pesos. Más de 21 mil pesos era la deuda con el proveedor de gas.

En una verdulería la deuda ascendía a 75 mil pesos, a una distribuidora se le debía 23 mil; servicios profesionales se debían por casi 70 mil pesos; a la vez que a un ex Directivo se le adeudaban 25 mil pesos. A un comercio de productos plásticos se le adeudan cerca de 50 mil pesos y a un vendedor de pescado otros 12 mil pesos.

Pequeñas cantidades a otros comercios de la ciudad, completan el total de dinero adeudado al cierre del segundo mes del año.

Por Javier Perdomo.