Colectivos reunidos en Arazatí brindarán asesoramiento legal y respaldo a «Los Tucu-Tucu» para nuevo juicio contra Voulminot

Las organizaciones sociales que se reunieron el fin de semana en el balneario Arazatí y que se oponen a la construcción del proyecto Neptuno, acordaron respaldar con asesoramiento legal y fondos al colectivo “Los Tucu-Tucu” para iniciar un nuevo juicio contra la familia Voulminot por lo que consideran una expropiación ilegitima de la franja costera. Este nuevo juicio se llevaría adelante, en paralelo a la lucha contra la construcción de la planta potabilizadora de agua, que en buena parte estaría ubicada en los terrenos que consideran expropiados.

Sofía Mansilla, integrante de “Los Tucu-Tucu”, al evaluar el campamento realizado entre sábado y domingo, dijo que “estuvo muy bueno, había 150 cupos previstos y se completaron 125; llegó gente de todo el país”.

“De la zona lo que se vio fue gente que venía por un rato, a saludar a alguno de los que estábamos allí y nos conocían. De ese público tuvimos mucho. El domingo se hizo una recorrida por donde se va a instalar el proyecto Neptuno. Caminamos por la playa y recorrimos hasta el arroyo Sauce, todos quedaron encantados por el lugar y no pueden creer cómo van a destruirlo”, comentó Sofía Mansilla.

“Nos decían que era lindo el proyecto de playa que se hizo, que no tiene luces, no hay contaminación, es sencillo, déjenlo así, nos decía”, mencionó luego y agregó que la acampada, “estuvo buena para encontrarnos entre todos, porque además allí no hay señal, así que estuvimos dos días mirándonos a las caras”. La integrante de “Los Tucu-Tucu” anunció que habrá más acampadas en Arazatí y en otros lugares del territorio.

Mansilla dijo que quedó claro entre los colectivos que estuvieron presentes en Arazatí que “vamos a seguir con la misma postura: no al proyecto Neptuno, no a la privatización de nuestras aguas y salvemos al Santa Lucía”.

RESPALDO | Luego la integrante de “Los Tucu-Tucu” dijo que en la asamblea general que se realizó en la tarde del domingo 9, se definió distribuir entre las distintas organizaciones que participaron del campamento, los documentos que se manejaron en el juicio contra la familia Voulminot por el acceso a la playa de Arazatí, para que los abogados de los distintos colectivos los estudien y establezcan qué nuevas acciones legales se pueden emprender para que los propietarios del aserradero Arazatí no sigan haciendo usufructo de la faja pública.

Según lo explicado por Sofía Mansilla, los abogados de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora por el Agua, estudiarán cómo se desarrolló el juicio anterior y entre todas pagarán un perito en catastro para los procesos legales que se puedan llegar a presentar.

Consultada Mansilla sobre si una nueva medida judicial contra la familia Voulminot, podría tener influencia en la realización o no del proyecto Neptuno, dijo que es algo que no está claro, pero “si hubo algún acto de corrupción” para que Voulminot se quedara con ese lugar y después pudiera negociar con los impulsores del proyecto Neptuno, “al menos se dejará al descubierto”. Mencionó que esta nueva posibilidad de juicio se desarrollará en paralelo a las movidas que se definan en contra del Neptuno.

Por Javier Perdomo.