Bentaberri habló sobre estacionamiento tarifado, obras en curso y otras que se vienen en San José de Mayo

La edila Mariela Peláez, representante del Frente Amplio en la Mesa de Tránsito de San José de Mayo, presentó un informe en la Junta Departamental en el que expresa preocupación por las demoras en la modernización del sistema de estacionamiento tarifado, inicialmente proyectado para inaugurarse en 2023. Peláez menciona también en el informe las complicaciones surgidas en la mesa, incluyendo el rechazo de propuestas para mejorar los ingresos de los trabajadores y la falta de comunicación sobre la resolución de gestiones pendientes.

La intendente Ana Bentaberri respondió a los dichos de Peláez, explicando que la demora se debe a la intención de la comuna de incorporar a empresas locales en el proceso de adoptar el sistema de Antel, actualmente operativo en Montevideo, pero gestionado por una empresa de Canelones.

La Mesa de Tránsito se instaló el 9 de mayo de 2022, con el objetivo de reorganizar el tránsito en el centro de la ciudad de San José de Mayo y establecer las condiciones para la gestión del estacionamiento tarifado. Tras diversas reuniones, se llegó a un consenso para contratar el servicio de tarifado directamente con Antel, con la meta de implementarlo en 2023.

Sin embargo, Peláez dijo que las complicaciones surgieron cuando, en la reunión del 9 de noviembre de 2022, presentaron cifras detalladas sobre la recaudación del tarifado entre 2020 y 2022, descubriendo que el resto de los integrantes de la mesa no había realizado ningún cálculo. Además, la propuesta del Frente Amplio para mejorar los ingresos de los trabajadores fue rechazada en enero de este año.

La Edila dijo que, a pesar de los esfuerzos de su partido, la Intendencia no brindó insumos de trabajo, argumentando que no hay relación de dependencia con los vendedores de tickets. Además, la reunión programada con los vendedores actuales para informar sobre el nuevo procedimiento y evacuar consultas nunca se llevó a cabo, lo que generó preocupación entre los trabajadores.

A pesar de la presentación de una contrapropuesta en enero y la posterior aprobación en agosto, la resolución de las gestiones pendientes quedó en manos del escribano de Hacienda de la Intendencia de San José. Han pasado cuatro meses desde entonces y no hubo más comunicación al respecto, a pesar que se estableció como meta finalizar el trabajo de la mesa.

“Han pasado cuatro meses y no hemos tenido más comunicación al respecto de la resolución de este tema, aun cuando quedó establecido desde que se retomó el diálogo el 17 de agosto que la meta era darle fin al trabajo que se ha venido llevando a cabo en esta mesa. Sigue la misma empresa, con el sistema de tarifado, con un contrato vencido de varios años y no cumplimos con ninguno de los cometidos que nos planteamos al inicio de nuestro trabajo”, lamentó la Edila.

DESAFÍOS | Consultada sobre este tema, la intendenta Ana María Bentaberri respondió a las declaraciones de la edila Mariela Peláez sobre las demoras en la modernización del sistema de estacionamiento tarifado en San José de Mayo. Bentaberri explicó los desafíos que enfrenta el proceso e hizo alusión a la complejidad del tema.

“Yo había marcado el plazo de fin de año, pero es un tema muy complicado porque, si bien veo una solución muy buena para San José modernizando esa gestión, hay elementos que nos puede aportar Antel, pero hay algunos puntos dentro de esa solución que no terminan de cerrarme”, expresó la Intendente.

En el programa Moradores de Mora Contenidos, Bentaberrí insistió en la posibilidad de hacer un contrato con Antel para utilizar un sistema que ellos tienen, que es gestionado por una empresa de Canelones. Sin embargo, Bentaberri planteó la pregunta crucial: «¿No tengo que insistir con Antel para que le den la oportunidad de competir a empresas de San José también? En eso estoy y vengo hace meses y no me voy a cansar de golpear la puerta».

Bentaberri abordó también la preocupación por las personas vinculadas con la tarea de expender los tickets en la zona tarifada, mencionando que se han sugerido posibles soluciones. Habló de la importancia de que estas soluciones sean claras en sus especificaciones y tengan líneas de trabajo bien definidas. «No vender humo, si tiene un principio y un fin, decirlo desde el primer día. Esto tiene un principio y un fin, estas son las especificaciones que sí o sí tenemos que cumplir», dijo la Intendente.

Bentaberri también hizo alusión a sus gestiones con Antel en varias oportunidades, buscando respuestas. Aunque ha habido cambios de autoridades y el tiempo apremia al final del año, Bentaberri expresó su determinación: «quiero tener esa última opinión de si se puede o no se puede», comentó.

Sobre la demora Bentaberri explicó también su enfoque metódico. «De repente no soy tan rápida como se espera. Yo me tomo tiempo para los temas. Escucho mucho lo que me dicen, pero después no es que escucho y tomo la decisión, sino que escucho y averiguo», dijo.

La Intendente ejemplificó esta metodología con la reglamentación de la pirotecnia, destacando que se resistió a las presiones para tomar decisiones rápidas.

«El otro día, por ejemplo, me querían apurar con la reglamentación de la pirotecnia (…), también se está tratando a nivel de parlamento. Bueno, vamos a tener que hacer algunos ajustes, tal vez o no, pero claro, ellos querían que yo lo solucionara de un momento a otro, y te estoy hablando de los primeros días de diciembre, antes de irme a Chile», contó Bentaberri.

HERRERA Y OTRAS OBRAS| En otro orden, la intendenta Ana Bentaberri informó que las obras de remodelación de la avenida Luis Alberto de Herrera y la plaza 4 de Octubre, inicialmente programadas para concluir en 2023, se extenderán hasta marzo de 2024. La fecha de finalización ha generado cierta incomodidad a la Intendente, quien, al ser consultada al respecto, simplemente comentó: «Dejémoslo ahí, vayamos por ese marzo».

Asimismo, Bentaberri reveló que también se emprenderán obras de recuperación del Boulevard Aparicio Saravia el próximo año, incluyendo la repavimentación de la arteria y la instalación de nuevo mobiliario.

Además, la Intendente adelantó los planes para el año 2024, que incluyen la ampliación de la Avenida Manuel D. Rodríguez y Dardo Barceló hasta la ruta 3, así como la finalización de las obras de entubado de Avenida Cicerón Marín.

En el ámbito de espacios públicos, Bentaberri anunció la remodelación de la plazoleta del barrio Colón, basada en un proyecto presentado voluntariamente por el arquitecto Gonzalo Mesa, que ya ha sido discutido con los vecinos. También se contempla la instalación de baños para discapacitados en el Parque Rodó.

Por Katherine Martínez.