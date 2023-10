La vuelta de Adelina Perdomo a los escenarios con «Qué necesidad»

Hace poco más de una semana estuvo como animadora en la muestra de cierre del Bachillerato de Gastronomía de UTU Libertad y el pasado viernes presentó su nuevo espectáculo unipersonal denominado “Qué necesidad” en la sala Movie Center.

Con sus raíces libertenses Adelina Perdomo Soria habló de su espectáculo y de las razones por las que hace de sus propias experiencias el hilo central de la temática que aborda sobre el escenario. “No me puedo inventar historias sin haberlas sentido”, dice.

La humorista comenzó contando que este “es un espectáculo totalmente personal. El stand up se basa mucho en lo que para el comediante es su verdad, que puede ser algo ficticio pero en la medida que uno mismo se lo crea, sigue siendo su verdad; en mi caso yo hablo desde lo real”.

CATARSIS | La artista ha elegido el stand up como “forma de hacer una especie de catarsis, pero no se trata de las cosas malas sino de la vida misma. Es lo que nos pasa como seres humanos dentro de una sociedad según nuestras características y cómo nos va llevando la vida a través de todas esas cosas que hacen lo que somos, como puede ser el entorno o la edad”.

Adelina transita esa línea que muchas veces podrían significar “los 50” y expresó que “no me cuesta el tema de la edad, creo que me sirve para hacer humor porque a medida que van pasando los años una percibe que se van limitando algunas cosas, pero no me cuesta la edad. Además creo que en cada año van llegando cosas lindas, hay más experiencia, se va viviendo la vida”.

Y la vida es nada más ni nada menos que esa mezcla de sabores dulces y amargos que sorbo tras sorbo matizan nuestra existencia. Perdomo contó que “este año ha sido un año bastante movidito a nivel personal y una de las cosas que me pasaron fue perder el trabajo que tenía desde hace 18 años y enfrentar todo el movimiento de estanterías que eso significa, teniendo una hija, una esposa, una hipoteca; pero insisto que es la vida misma que va pasando y se trata de encontrar cómo la vamos encarando”.

ACTITUD | Ante las situaciones adversas “una se puede plantear si elige llorar o reír; por suerte hay profesionales que ayudan, algún medicamento que también aporta algo, no quiere decir que algunas situaciones no me angustien o depriman pero el humor ayuda a exorcizar de alguna forma los sentimientos y en cierta manera compartirlo con el público de un modo agradable, puede ayudar”.

La artista agregó que no busca “tirarle una pálida a la gente, la intención es hacerle reír aun ante situaciones que puedan ser difíciles” y en las que muchos espectadores puedan sentirse identificados. “La idea es que cada uno decida cómo vivir cada experiencia que va sucediendo, o te quedás lamentando la dificultad en un rincón o reaccionás para superarlo”, dijo.

De ahí surge el título del espectáculo que “viene precisamente de esa circunstancia laboral y la necesidad económica real y también por preguntarme qué necesidad tenía yo de meterme en esto de la actuación (se ríe), así que queda un poco a la interpretación de cada quién”.

INTERMITENCIA | La artista explicó que comenzó “a hacer stand up en 2009. En 2011 gané un concurso que organizó una marca de cervezas (de lo cual La Semana dio cuenta en su momento), luego en mi carrera he tenido cierta intermitencia en los escenarios. Fundamentalmente por el trabajo que tenía y por algunas situaciones personales”.

Para poder conciliar su trabajo y su vida privada con el escenario “trataba de ir a lugares que me quedaran cerca, que no tuviera que quedarme hasta muy tarde porque tenía que madrugar para cumplir mis obligaciones. Ahora, al no tener ese trabajo formal, que no quiere decir que no esté buscando otro, tal vez pueda dedicarle más tiempo a la comedia y de cierta manera profesionalizar esta actividad”.

Suele decirse que las crisis más profundas tienen por algún lado una gran oportunidad y “yo lo trato de tomar como una oportunidad al tener ahora ese tiempo que antes me faltaba y me he dedicado en estos meses a trabajar muy fuerte en este unipersonal. Estoy contenta por el resultado y haberlo podido presentar el viernes y esperar que guste y pueda llevarlo a otras salas me motiva mucho”.

Pero para los y las artistas independientes la palabra exclusividad resulta demasiado limitante. “Ahora que viene fin de año, estoy muy enfocada en lo que son los eventos, sociales o empresariales; la semana pasada estuve por Libertad animando la presentación de cierre del Bachillerato de Gastronomía de UTU y todo eso contribuye a desarrollar mi actividad como un trabajo”, mencionó.

TEMÁTICA | Perdomo explicó que su propuesta artística “es de alguna manera diferente por la temática que manejo. Yo soy una mujer lesbiana, que tiene una familia lesbomaternal, somos dos mamás con nuestra hija, soy del interior, perdí el trabajo, no son los clásicos chistes de suegras o similares que no cuestiono, pero no somos muchas las comediantes con estas características que le pueden brindar al público algo interesante y diferente para escuchar”.

Aunque la actualidad nacional ofrece a diario materiales abundantes que podrían conformar cualquier repertorio, Adelina Perdomo no toca temas políticos. “No abordo la temática política porque no me nace, tengo amigas que son muy buenas en eso, a mí no me sale porque para eso hay que estar muy bien informada de lo que está pasando y a mí las cuestiones políticas como que me amargan y trato de no enterarme”, explicó.

La artista ha entendido que “además con la vida misma tengo bastante material para abordar, haber sido la hija menor de Niní y de Ernesto me ha dado bastante contenido para trabajar”, dijo entre risas, en referencia a sus padres.

Perdomo comentó que ha actuado “en la Casa de la Cultura de Libertad y con este nuevo espectáculo no pudimos llegar ahora porque la agenda estaba muy apretada pero no va a faltar oportunidad para que pueda estar tal vez el año que viene lo que me encantaría”. Mencionó que sí tiene agendada una presentación el 5 de noviembre en un pub de la ciudad “con mi amiga Laura Falero”.

REFERENTES | Al consultarle respecto a sus referentes femeninas del humor la artista respondió que “cuando yo crecí el humor que veía no era en espectáculos de stand up, pero vi a muchas mujeres que me hacían reír mucho como Imilce Viñas, Pelusa Vera, Laura Sánchez o Graciela Rodríguez, Yo me crié viendo a esas actrices haciendo humor”.

En lo que refiere a su género artístico explicó que “me gustan algunas comediantas norteamericanas, principalmente Wanda Sykes que me hace reír mucho y en lo local tengo dos referentes que además son mis amigas y gente con la que me gusta mucho trabajar que son Laura Falero y María Rosa Oña; me gusta mucho lo que hacen, con ellas más o menos comenzamos en la misma época, han sido también un apoyo y siempre han estado cerca para brindarme algún asesoramiento”.

Perdomo está retornando a un circuito muy reducido de espacios para el stand up donde hay además mucha oferta. “Dejé hace años el circuito de los boliches y este año como que lo estoy retomando porque si quiero dedicarme a esto tengo que experimentar con el público de esos locales y me encontré como si el tiempo no hubiera pasado, siguen las grillas de cuatro hombres y una mujer, entiendo que cuantitativamente sean más los hombres que las mujeres que hacemos stand up pero si hay voluntad se puede ser más amplios en el armado de las carteleras”, opinó.

PREJUICIOS | Perdomo dijo que “por suerte hay varias mujeres que están desarrollando sus propios espacios como para darle lugar a más mujeres que estamos en esto. Es increíble que sigamos como estancados en este sentido y que sigamos escuchando a los comediantes varones diciendo en público que las comediantas no hacemos reír y hablando del humor femenino, creo que no hay un humor femenino sino que hay un humor que lo podemos hacer mujeres u hombres. Cuesta creer que a esta altura sigamos combatiendo esos prejuicios, las mujeres debemos seguir abriendo caminos que los varones ya encuentran abiertos por el solo hecho de ser varones”.

Sin embargo Adelina no ha sentido la discriminación por cuestiones de género. “No he vivido situaciones de discriminación concretas, pero sí en algunos casos me he planteado si digo algunas cosas o voy por el camino del chiste de la suegra”, expresó y agregó que “me siento en un momento de mi vida en el que decido poner lo que tengo en el asador y que le guste a quien le guste y si a alguien no le gusta lo lamento, sé que no soy la primera comedianta en la que piensan a la hora de armar un espectáculo, en cambio para actividades de la diversidad siempre me vienen a buscar y eso está muy bueno, también aunque siempre explico que no hago humor para la comunidad, sino que hago humor hablando de mi vida y mi vida tiene esos condimentos”.

Adelina Perdomo es comedianta y al mismo tiempo su propia productora artística y quizás pueda ser una animadora ideal para algún evento, o la “jueza” perfecta para simular un casamiento. Por cualquier cosa, el contacto por contrataciones es el 099 703 639.

Foto tomada de Facebook.

Por Jorge Gambetta,