Elucubraciones semanales, edición 07/02/2023: «Salpicón sin espíritu carnavalero»

“Ahora sí comenzó el año”, me dijo un amigo al comentar las últimas filtraciones de los audios del “Fibra” y la renuncia del no licenciado Peña. Y yo le agrego que la siesta del enero 23 no fue tan siesta y que son tantas las causas que quedaron abiertas al final del año 22, que ni el verano más intenso que recordemos, logró distraernos del todo. Como las elucubraciones nacieron para comentar el presente, el pasado y también el futuro, si le parece, sin mucho más preámbulo, vamos viendo de qué hablamos cuando demos por finalizado este párrafo.

Comienzo entonces esta edición elucubradora, la primera del mes de febrero, preguntándome qué podemos esperar del proyecto Neptuno luego de los hechos de público conocimiento referidos al ex ministro de Ambiente Adrián Peña. Cuánto de todas las bondades que dijo que tiene el mega proyecto privado que piensa desarrollar el gobierno en la costa de Arazatí, se le puede creer cuando él tuvo la infantil actitud de mentir sobre su escolaridad.

¿Qué garantías da un proyecto que fue respaldado hasta el hartazgo por una persona que mintió en algo tan básico como tener o no tener un título universitario? ¿Será cierto que las localidades de San José recibirán agua de esa planta potabilizadora? ¿Cuáles serían los compromisos de Peña en insistir tanto en que se concretara este proyecto de un consorcio privado? ¿Eran solo políticos? ¿Qué podemos esperar del nuevo Ministro, que es Ministro solo porque es colorado?

No sé, son solo algunas preguntas que me surgen, que intentan dejar a un lado las frases hechas y las exculpaciones multicolores al mentiroso. No es no tener un título lo que jode, jode la mentira y preocupa que si se mintió en un título, se puede mentir también sobre la gestión.

Pero como esta edición viene de salpicón –como las murgas-, dejamos al pobre de “Adriancito” de lado -que ya volvió al Senado-, y nos vamos raudos hacia la siempre polémica tierra artíguense (debe ser el departamento más pobre y desigual del país), donde su intendente Pablo Caram tiene colocada a toda la familia en la comuna y maneja todo cual señor feudal.

Como ya es sabido, la esposa, novia o no sé qué del Secretario General de la IA, que es primo de “Pablito”, se apuntó 93 mil pesos en horas extras y bueno, al principio como se ventiló el asunto por toda la República, trascendió que Caram la había echado a la señora. Lo mejor de todo fue la justificación de Caram: “se le fue la mano”, dijo el mandamás artiguense al justificar su decisión. Es decir, en su lógica, no está mal que te anotes algunas horas extras de más, pero no tantas, boluda.

Pero resulta que el asunto no quedó ahí. El viernes pasado, el novio de la muchacha (el Secretario General), y el Intendente hicieron una conferencia de prensa para aclarar que no está demostrado que fue un abuso y que en realidad no fue echada, sino que renunció. La familia es lo primero y hay que defender a la novia del primo, parece que dijo Caram (para sus adentros, claro está).

Estuve tentado a extenderme un poco más en Artigas, pero no, yo sé que usted quiere que le diga algo de las nuevas relevaciones del fibra. Son tantos los nuevos elementos que a diario surgen, que cualquier cosa que escriba puede terminar siendo vieja cuando usted esté leyendo este texto, por eso me centraré en insistir es la importancia del trabajo periodístico y sobre la relatividad del blindaje, que algunos quieren imponer, es cierto, pero que en definitiva no está pudiendo hacerle frente al trabajo de los periodistas honestos, que son muchos.

En menos de una semana, un semanario –Búsqueda-, provocó la caída de un Ministro que mintió sobre su título, un informativo televisivo (no tengo claro el origen de esta info, yo lo vi por primera vez por un informe de tevé), volvió a poner el foco sobre la relación Astesiano –Lacalle Pou, con la difusión de audios en los que “Alejandrito” dice que el Presidente sabe todo de él y que lo ha defendido ante sus denunciantes y por último, un diario –La Diaria-, también a través de audios, devela el seguimiento ilegal que hizo el “Fibra” de los movimientos del Presidente del Pit-Cnt el día en que éste chocó y cómo informaba de todos los datos que reunía con su contactos policiales al Secretario privado del Presidente, sin que éste hiciera nada para que el guardia presidencial dejara de hacer esa pesquisa ilegal, ajena a su función de cuidar la seguridad del Presidente.

El herrerismo se reunió en La Paloma a fines de enero, como hace cada año. Allí las figuras del gobierno –que cada vez es más blanco y menos multicolor-, se prometieron hacer todo lo posible para dejar a un lado el tema Astesiano y centrarse en la gestión y sus éxitos (que según su lógica los tiene), pero el trabajo decidido de muchos colegas mantiene en el foco de atención uno de los escándalos más escandalosos (sí, así lo quise poner, usted sabe que juego con las palabras), que recuerde la historia política de la “tacita del plata”, devenida en una nación con un presente de crisis moral y ética que da pena (mire que yo no me quito el lazo en eso de las crisis, todos somos algo responsables de todas las crisis).

He escuchado a varios dirigentes nacionalistas cargarle las tintas al Frente Amplio en este tema de Astesiano, pretenden instalar la idea de que desde allí surgen las informaciones sobre las andanzas del “fibra” (no les importa mucho si son o no verdaderas), pero no, lo que ha hecho la otra “colisión” es aprovechar –la lógica política así lo dicta y sería igual si los papeles estuvieran invertidos-, las revelaciones que están haciendo periodistas de diversos medios a través de sus propias fuentes, sobre todas las acciones ilegales que realizaba el guardia presidencial, con la anuencia oficial. Por eso, como humilde escriba de pueblo y sin ningún audio por develar, me agrada confirmar que la chispa por exponer lo que está oculto sigue firme y que los periodistas juegan un papel importante en eso.

Algo del departamento antes de irnos. No entendí qué quiso hacer la Intendencia con la feria de Playa Pascual. Tras 20 mil vueltas habían llegado a un acuerdo sobre un trazado, a último momento les cambian la pisada y les dicen que van a tener que ponerse de tal otra forma, generan división entre feriantes; declaran, van y vienen, se realizan movilizaciones y a último momento, la Intendenta, hábilmente y como yo esperaba que ocurriera, visita en silencio a los directivos de los feriantes y termina acordando que todo vuelva al principio, al trazado originalmente acordado. La pregunta que me hago es si era necesario tanto lío para quedar como al principio.

Un comentario final, al subir a la página web de La Semana la crónica del inicio del nuevo conflicto, cuando Bonnahón fue declarado “persona no grata”, realizada por Carlos García, sabía que si unía la frase “persona no grata” con el nombre del encargado del área de ordenamiento territorial de la ISJ, podía generar un nivel interesante de lecturas (en el mundo virtual nos pasamos pendientes de los números y generamos estrategias para que nos lean), pero la verdad es que desbordó todas las expectativas que podía tener. Creo que ha sido la nota más leída desde que existe nuestro actual sitio web. Dato, no relato, como dicen ahora, para ir cerrando esta edición elucubradora.

Casi sin espacio para mucha despedida, les invito a pasar nuevamente por acá en siete días. En una de esas encuentre algo que le agrade de entre todo lo que uno dice y especula. Hasta entonces.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.