Todos los resultados del Infantil de la Liga San José

Salvo el partido entre San Rafael y Central en categoría Gorriones, que se disputará el próximo jueves a las 19 y 30 en el Complejo Ricardo Reyes el Fútbol Infantil de la Liga San José, disputó el sábado la fecha 8 o si lo quieren la 1 de la ronda de revanchas.

SERIE A | Por la Serie A, en Libertad Campana fue locatario de Universal con cinco victorias tricolores en Chatas, Churrinches y Semillas por 1 a 0, en Gorriones 3 a 2, 2 a 0 en Cebollas y un empate sin goles en Baby.

Por su parte Juventud Unida, viajó a Ciudad Rodríguez para enfrentar a Nueva Unión y cosechó seis victorias, 2 a 1 en Chatas, 2 a 0 en Churrinches, 4 a 0 en Gorriones, 6 a 0 en Semillas y Baby y 3 a 2 en Cebollas.

En Rafael Perazza el santo fue anfitrión de Central; sólo se jugaron cinco partidos, quedando pendiente el choque en Gorriones para el día jueves. Fueron cuatro triunfos decanos y uno para el locatario en la categoría Semillas. Por último, Treinta y Tres recibió a River Plate con victorias para los de El Abasto en Semillas y Baby, dos empates en Churrinches y Cebollas y dos victorias albirrojas en Chatas y Gorriones.

Con algunos resultados por confirmar las posiciones indican que en la Serie A Chatas: River 21, Campana 17, Juventud 14; Churrinches: Campana 22, Juventud 18, River 15; Gorriones: River 19, Juventud 14, San Rafael y Campana 12; Semillas: Treinta y Tres 19, Campana 18, Juventud 13; Cebollas: Campana 17, River 16, Juventud y Central 15; Baby: Juventud 22, Campana 19, Treinta y Tres 12.

Próxima Fecha: Central vs. Campana, San Rafael vs. Nueva Unión, Universal vs. Treinta y Tres, River Plate vs. Juventud Unida.

SERIE B | En el otro grupo, Independiente pagó su fecha libre mientras Las Palmas visitó a San Lorenzo logrando la victoria en Baby. En los otros cinco encuentros fue victoria para el azulgrana.

Río Negro fue local de Sacachispas con dos victorias cebritas en Chatas y Baby, un empate en Cebollas y tres victorias anaranjadas en Churrinches, Gorriones y Semillas.

Finalmente Tito Borjas recibió a Nacional sin lograr sumar puntos. Los tricolores ganaron en los cuatro partidos disputados y obtuvieron los puntos en las categorías Churrinches y Baby en las que los borjenses no participan.

Posiciones de la Serie B, Chatas: Independiente 16, Nacional 13, San Lorenzo 12; Churrinches: Nacional 19, San Lorenzo 16, Sacachispas 15; Gorriones: San Lorenzo 19, Nacional 16, Sacachispas 14; Semillas: San Lorenzo 18, Nacional 15, Sacachispas y Río Negro 12; Cebollas: Nacional y San Lorenzo 18, Sacachispas 16; Baby: Río Negro 18, San Lorenzo 13, Nacional, Independiente y Sacachispas 10.

Próxima fecha Serie B: Río Negro cumplirá su fecha libre; Tito Borjas vs. San Lorenzo, Nacional vs. Independiente y Las Palmas vs. Sacachispas.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen: Sebastián Parentelli.