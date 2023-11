Toda la actividad del Infantil de la Liga San José, que en la novena dejó algunas sorpresas

Se disputó el pasado sábado la novena fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil y la jornada dejó algunos resultados llamativos, como es la pérdida del invicto que mantenían Juventud Unida y Campana, cada uno en su serie, en la categoría Baby ante San Rafael e Independiente respectivamente.

SERIE A| Juventud Unida visitó a San Rafael y aunque logró cuatro victorias, un empate en Chatas sorpresivamente perdió en la categoría Baby.

Nueva Unión recibió a River Plate y quedó pendiente su partido en Chatas; fueron cuatro victorias visitantes y una para los locales. El albirrojo aprovechó el tropezón verdolaga para acercarse a la punta de la tabla de Baby.

Treinta y Tres recibió a Central, los de El Abasto lograron la victoria en tres categorías, fue empate en Chatas y Gorriones y un triunfo decano en Baby.

Finalmente San Lorenzo recibió a Sacachispas con cuatro victorias azulgrana, un empate en Gorriones y victoria anaranjada en Cebollas.

En zona de finales se mantienen los candidatos en Chatas que son Treinta y Tres y Juventud Unida, en Churrinches River Plate y Juventud Unida con Treinta y Tres peleando la segunda ubicación con el verdolaga; en Gorriones Treinta y Tres y Juventud Unida, en Semillas Treinta y Tres y San Lorenzo con San Rafael peleando el segundo puesto con el azulgrana; en Cebollas Juventud Unida y Treinta y Tres aunque Sacachispas y River Plate aún aspiran a meterse; en Baby Juventud Unida ahora sólo está tres puntos por encima de River y a cuatro de San Rafael.

SERIE B| En Libertad, Las Palmas recibió a Río Negro en cinco categorías con dos victorias anaranjadas en Churrinches y Semillas y tres para los cebritas que aprovecharon el tropezón de Campana para igualarles en la tabla de Baby. La visita también se adjudicó los puntos en Gorriones donde el equipo local no compite.

En Puntas de Valdez, Independiente recibió a Campana. El rojo se hizo fuerte logrando dos victorias en Semillas y quedándose con el invicto campanero en Baby, empates en Chatas, Gorriones y Cebollas mientras que los tricolores se impusieron en Churrinches.

Finalmente Tito Borjas recibió a Nacional con victorias en todas las categorías para el tricolor.

En posiciones de acceder a las finales en esta serie en Chatas, Río Negro e Independiente siguen firmes arriba; en Churrinches Campana y Las Palmas; en Gorriones Nacional y Campana con Independiente y Universal peleando por sus posibilidades; en Semillas Campana y Universal; en Cebollas Nacional mantiene una buena ventaja en el primer puesto, la lucha estará entre Campana, Universal e Independiente por el segundo cupo; en Baby están igualados Campana y Río Negro en la punta con Nacional acechando a tres puntos.

En la próxima fecha habrá actividad en dos canchas de Libertad ya que por la Serie A Juventud Unida recibirá a Nueva Unión y por la Serie B en el Complejo Adelaido Camaiti Campana será local de Las Palmas.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 9ª Fecha

Resultados Serie A

San Rafael vs. Juventud Unida

2 Chatas 2

1 Churrinches 2

0 Gorriones 3

0 Semillas 3

1 Cebollas 4

1 Baby 0

Nueva Unión vs. River Plate

– Chatas –

2 Churrinches 4

2 Gorriones 1

1 Semillas 6

0 Cebollas 2

1 Baby 2

Treinta y Tres vs. Central

2 Chatas 2

2 Churrinches 2

1 Gorriones 1

4 Semillas 2

3 Cebollas 1

0 Baby 1

San Lorenzo vs. Sacachispas

2 Chatas 1

6 Churrinches 0

1 Gorriones 1

3 Semillas 0

0 Cebollas 5

3 Baby 2

Resultados Serie B

Libre: Universal

Las Palmas vs. Río Negro

0 Chatas 4

5 Churrinches 1

0 Gorriones 3 (WO)

3 Semillas 0

1 Cebollas 2

0 Baby 1

Independiente vs. Campana

1 Chatas 1

0 Churrinches 5

0 Gorriones 0

2 Semillas 1

0 Cebollas 0

3 Baby 1

Tito Borjas vs. Nacional

0 Chatas 3 (WO)

1 Churrinches 3

0 Gorriones 3 (WO)

0 Semillas 6

0 Cebollas 6

1 Baby 4

Próxima Fecha (10ª)

Serie A

Juventud Unida vs. Nueva Unión

Sacachispas vs. San Rafael

Central vs. San Lorenzo

River Plate vs. Treinta y Tres

Serie B

Libre: Independiente

Campana vs. Las Palmas

Nacional vs. Universal

Río Negro vs. Tito Borjas