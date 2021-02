Nuevas opiniones sobre la integración: el árbitro Marcos Beltrán y el ex relator y actual edil Gerardo Viñas

En la pasada edición abrimos una ronda de consultas a diferentes actores del fútbol del departamento sobre la integración o eventual unificación en el corto plazo de las dos ligas, ante la difícil situación que viene planteando la pandemia mundial y en particular el impacto que está sufriendo el fútbol del interior del país, con un creciente endeudamiento de los clubes tanto con las ligas respectivas como así también con las obligaciones mínimas de mantenimiento, tarifas públicas, administración.

Daniel Espinel y Gustavo Bares, presidentes respectivamente de la Liga de Ecilda Paullier y Liga Mayor coincidieron, con matices, en marcar las dificultades para una unificación y las posibilidades de una integración que podría contemplar diversos formatos competitivos con los mejores cuatro o cinco equipos de cada organización.

Ahora la opinión es de dos actores no tan involucrados con la toma de decisiones sino con funciones conexas como el arbitraje y el periodismo. Marcos Beltrán, referente de la gremial de árbitros de la Liga de Ecilda Paullier y el (hoy) edil Gerardo Viña, veterano ex relator y comentarista deportivo, que ha vivido y comentado los cambios, las idas y vueltas del fútbol departamental en las últimas cinco décadas.

BELTRÁN| Marcos Beltrán respondió a la consulta diciendo que “es un tema interesante y en distintos ámbitos del fútbol siempre se está hablando. Nosotros en algún momento hemos participado en una integración, cuando los árbitros de San José no eran suficientes, arbitramos algunos partidos de formativas de la Liga Mayor. Pienso que los árbitros no seríamos un obstáculo para este tipo de posibilidades”.

Beltrán entiende que “algunas instituciones pueden tener ciertos reparos porque hay distintas realidades. Por ejemplo me parece que algunos clubes de la Liga Mayor tienen un poder económico superior al de la mayoría de los de la Liga de Ecilda”.

El árbitro dijo que “me parece que un buen primer paso sería lograr una copa de campeones del departamento, o un departamental al final de temporada. Sería atractivo para la gente, que los campeones y vices jueguen cruzados y definan finalistas, con ternas de las dos ligas designadas para cada partido por los colegios arbitrales respectivos”.

Respecto a una eventual unificación Beltrán expresó que “la percibo como algo a más largo plazo, es más difícil, salvo que pudiera crearse una Divisional B, que tiene que ver con el nivel que cada institución se perciba, ya sea porque juega con jugadores del club o de su lugar y no puede pagar viáticos, pero es muy difícil llegar a eso”.

FORMATIVAS| Para Marcos Beltrán el caso de las divisiones formativas “es diferente. Tal vez sí se podría jugar un campeonato entre los equipos de las dos ligas, porque las selecciones de Ecilda han competido a buen nivel con las de San José Capital y con algunos buenos resultados. En Sub 14 ya se han logrado cosas importantes, la Sub 15 es cuestión de tiempo, la Sub 17 es más difícil porque ya muchos jugadores pasan a jugar en primera, algunos incluso para equipos de San José”.

Finalmente Beltrán se mostró contrario a la unificación de los procesos de selecciones, dijo que “hacer un proceso único estaría limitando la chance a una cantidad de jugadores, se pasaría de 50 jugadores de selección a 25”.

VIÑA| Gerardo “Lalo” Viña es una de las memorias vivas de los hechos más destacados de los últimos 50 años del fútbol del departamento. Zapatero de oficio, comentarista y relator por pasión, hoy además de seguir en su domicilio con su viejo oficio artesanal, está ejerciendo la función de Edil.

Viña comenzó la charla con La Semana refiriéndose a la situación actual, dijo que “me da pena lo que está pasando, porque esto es como un cernidor, algunos pasarán y caerán y otros seguirán. Hay equipos como Campana, Central, Juventud, tal vez Universal, Río Negro y algunos más, que podrán sobrevivir porque son clubes con mucha historia, cuentan con el respaldo económico de alguna gente, pero hay otros que están en una situación muy difícil, con dirigentes pidiendo créditos bancarios para poder pagar las obligaciones con la liga”.

REALIDAD| Viña agregó que “hay instituciones que están trabajando muy bien, pero todo lo que recaudan se va solo en mantener las puertas abiertas, pagar la luz de una cancha, de una sede, pagar el agua. Eso ya es complejo para la mayoría, se está volviendo hoy a insistir con lograr una tarifa diferencial, algo que se está pidiendo hace 40 años y el Estado siempre se ha negado por diferentes motivos”.

Frontal y polémico como siempre, Viña dijo que “hay una cosa que es clara y es que a la Liga Mayor no se la cuidó, porque aquella competencia que soñaba la liga maragata con equipos del interior, estaba pensada desde mi punto de vista para el beneficio del fútbol de la capital, cuando vieron que había equipos competitivos que de algún modo podían desplazarles de los primeros lugares, como el caso sobre todo de Juventud y Campana, empezaron a poner el argumento del costo de viajar para jugar”.

Al respecto Viña expresó que “no se pensó en fortalecer la liga, con un torneo departamental por ejemplo, que integrara a la liga de Ecilda Paullier que venía creciendo”.

Destacó que “en los últimos años hubo un gran trabajo que hizo Daniel Blanco para fortalecer al Sector Interior mientras que la Liga Mayor fue perdiendo fortalezas, porque si no existen posibilidades de tener un fútbol fuerte y competitivo con todos los equipos, terminan pasando cosas como las que alejaron a equipos como Juventud y otros porque se dieron cuenta que acá se cocinaban algunas cosas que les perjudicaban”.

DEPARTAMENTAL| Sobre la posibilidad actual de una integración real Gerardo Viña dijo que “creo que hay que fortalecer el fútbol con un gran torneo departamental. Quizás se puedan tener dos niveles de competencia, los tres o cuatro primeros de cada liga, integrarlos en algún modo de divisional luego de sus respectivos torneos. El resto de los equipos también pueden aspirar a jugar a otro nivel y tener competencia porque si no tienden a desaparecer”.

Viña sostuvo que “acá hay cuatro, quizás cinco equipos que todos los años son los que definen los torneos, el resto que no tiene chances pierde motivación y tiene muy poca competencia, por eso pienso que la posibilidad de tener una competencia a nivel departamental al final de las temporadas de cada liga, sería algo formidable”.

Para ello “habría que sentar a los dirigentes a conversar y planificar algún formato de campeonato que les dé posibilidades a todos los equipos. Los dirigentes van a tener que pensar en alguna forma de vender todas las canchas en un paquete a un grupo de patrocinadores, si fuese un campeonato departamental se venderían una o dos canchas en Libertad, una en Ecilda, el estadio y alguna otra cancha en San José, una en Rodríguez. Hay que buscar a los grandes patrocinadores, y que los recursos lleguen a todos los clubes”.

Viña cree que la televisión puede ser un agente importante, “hay que involucrar a las empresas de TV para abonados, que también se unan para transmitir algunos partidos, sumando recursos técnicos y humanos que mejoren la calidad del producto, no es lo mismo transmitir un partido con una sola cámara que hacerlo con cuatro o cinco”.

En nuestra próxima edición procuraremos la opinión de las clásicas instituciones de Libertad, una en cada liga. Sus experiencias, el peso del pasado y las posibilidades a corto y mediano plazo. También falta la opinión desde el Gobierno Departamental, es importante conocer la posición de la Dirección de Deportes, aunque su margen de incidencia está limitado, la visión global del desarrollo deportivo cuenta y mucho. Agradeceremos también que los amigos lectores nos hagan llegar su opinión a través de nuestras redes sociales.

Por Jorge Gambetta.