Ajedrez: jaque al mal tiempo

Eran dos jugadores sumamente lentos que desafiaron al tiempo y obligaron a la casa a comprar relojes de ajedrez. Se pasaron cinco días en total, -recuerda Omar, de Borgunder Bar, en diálogo informal con La Semana- y ya en un momento la desesperación era tal que algunos participantes se inquietaron al punto de hacerles muecas. Si el ajedrez no se juega con reloj, sucede que los jugadores pueden tomarse demasiado tiempo para jugar y esto se convierte en tedio. Siempre están esos personajes ‘con una película encima’, dice con una sonrisa, que posan para la mirada del bebedor curioso.

Borgunder Juniors, más conocido por los libertenses como «Lo de Carlitos», es un centro de referencia del ajedrez local. En este bar se jugaron varios campeonatos e interminables partidas regadas por la ilusión del ajedrez amateur. En la calle comercial 25 de agosto, donde hay más maquinitas que juegos de mesa, la dama y el peón pasean por los negocios de moda hasta llegar a los tableros de madera del mítico bar.

Por este lugar pasaron varios conocidos y otros campeones, como es el caso de Manuel Larrea, tres veces ganador del torneo uruguayo en 2010, 2013 y 2015. Fue en 2000 que Larrea visitó Bar Borgunder. «Me acuerdo que había unos gurises que andaban bien… como un tal ‘Otárola'», recuerda con cierto esfuerzo Larrea en una entrevista concedida a La Semana en el Club San José.

Según contaron en el propio bar, los mejores jugadores de Libertad, los que suelen ganar, son Pablo Bentancor, Daniel Monzón y Leonardo Santos. Después hay otros que mejor ni nombrar, dicen, y ahí Omar recuerda cuando un veterano que tenía la pinta de gran jugador resultó ser una decepción. Todos creyeron que sería la sorpresa, pero no.

PROTOCOLO Y AJEDREZ | Qué tiempos aquellos cuando se podía entrar a cualquier lugar sin tapaboca. Pero eso no es nada. El hecho es que ahora, aun pudiendo entrar, ya no se alientan las reuniones y la gente, con el temor acumulado, se queda en su casa y se consuela con no gastar. Esto desestimuló, entre otras cosas, las juntadas de ajedrez. Instancias que no solo están hechas para jugar, sino también para compartir, analizar partidas, figurar entre los aficionados. Como sucede con otros deportes.

En Borgunder Juniors ya están pensando algún sistema de distanciamiento para que no haya problema con el protocolo sanitario, de cara al campeonato que planean organizar para el invierno. Tal vez algún acrílico, cuenta Omar y recorre con su dedo una de las antiguas mesas cuadradas. Ya se darán maña para eso y mientras tanto se invita a los posibles participantes a que vayan entrenando de cara al certamen. Hoy en día es muy común, incluso en el circuito profesional, jugar en plataformas de ajedrez en internet, como son Lichess.org y Chess.com. Allí cualquier jugador puede crearse un usuario y comenzar a aprender y jugar. Según como le vaya, tendrá un puntaje que lo emparejará con jugadores de su mismo nivel.

POR SAN JOSÉ |El ambiente del Club San José un sábado a la tarde en el contexto que se vive no deja de tener notas tristes. Las mesas de billar vacías, la sala de ajedrez cerrada con llave. No hay nadie jugando a las cartas. En otra época, cuenta Larrea con moderada nostalgia, se mezclaban los jugadores de varias disciplinas en un gran espacio común. El veterano le daba un consejo al niño mientras se sentía el impacto del taco en la bola, entre las risas de otros tantos que beben café y pasan el rato. Alguien fuma. Hoy, no te dejan ni fumar afuera del club.

Lo bueno es que hay silencio. Momento para aprovechar y preguntarle al ajedrecista medalla de oro individual como tercer tablero en las Olimpíadas de Ajedrez de Turín 2006, qué tiene de bueno este deporte para los niños y todos aquellos que decidan embarcarse en este desafiante camino.

BENEFICIOS | Hay tres beneficios fuertes, según Larrea: “el ajedrez demuestra que el esfuerzo está antes del resultado. Mientras uno haga el esfuerzo para entender y aplicar lo que sabe, mejores serán los resultados”.

Además “el ajedrez enseña a pensar antes de actuar. Es fácil comprobar que el juego impulsivo carente de bases sólidas deriva casi siempre en una derrota en el tablero y también emocional” y “el ajedrez busca la armonía. Para ejecutar buenos movimientos y llevar adelante un buen juego de ajedrez, hay que mover los peones y las figuras (caballos, alfiles, torres, dama y rey) en equipo. No hay un héroe que haga todo solo”.

GIMNASIO MENTAL | También han repetido en numerosas ocasiones los maestros que el ajedrez ejercita la memoria, pule el pensamiento lógico-racional, enseña a procesar emociones y trabaja la resistencia mental. Los jugadores pueden estar varias horas frente a un tablero. En un momento tienen sed, recuerdan que dejaron el calefón enchufado. Le pasa a cualquier persona. Aun así, el ajedrecista debe estar preparado para atravesar un sinfín de estados mentales y anímicos, buscando siempre estar fuerte para tomar la mejor decisión según lo que pida el momento. Y esto, una vez aprehendido, tiene efectos positivos en otras facetas de la vida.

Hace un tiempo le preguntaron al ruso Gary Kasparov, campeón mundial y uno de los mejores de la historia reciente, cuál era la gran estrategia a emplear en el ajedrez. Kasparov explica en una serie de videos difundidos en internet que «no hay una estrategia que sea la mejor», sino que ésta debe adaptarse a la partida que se está jugando. Esto quiere decir que es fundamental saber a quién se enfrenta y, conocer también, las limitaciones y capacidades de uno.

Nadie nace sabiendo, pero hay quienes tienen la suerte de tener a alguien cercano que les enseñe un oficio o deporte. Están un paso adelante. En el ajedrez, da cuenta Larrea, es muy importante lo que se transmite de generación en generación. Su padre le enseñó a jugar de chico, en el entorno de los 5 años.

CIUDAD DEL PLATA | Allí hay un grupo de jóvenes que se reúne en la biblioteca de la Escuela Técnica Alfredo Zitarrosa, liderados por Gonzalo Pietro. Otro grupo está dirigido por Federico Lendle y el profesor Jorge González.

Este último, en diálogo con La Semana, contó que en esta época, además de jugar presencial con los protocolos debidos, también trabajaron conectados a internet en las plataformas de juego. Desde abril del año pasado, la Federación Uruguaya de Ajedrez (FUA), ofrece gratuitamente el juego educativo «Ajedrez y Leyendas», que puede descargarse desde el sitio web de la FUA.

González, también psicólogo, contó también que trabajan desde 2010 con el Programa de Ajedrez Escolar en escuelas de tiempo completo, mientras que en la escuela 118 hay talleres de ajedrez.

«Con los niños es muy importante introducir las bases del juego desde una mirada lúdica y recreativa, privilegiando el encuentro con el otro. La fiesta es jugar y aprender juntos», expresó el profesor.

Larrea recuerda cuando estuvo en Playa Pascual, donde jugó una partida simultánea con 30 niños en la escuela 118 de Villa Olímpica. Esta clase de partidas, que tiene como fin promocionar el juego y generar una instancia de convivencia, consiste en un gran jugador enfrentando a otros de menor nivel, uno por vez, en un gran círculo. Entonces el invitado pasa por un tablero, piensa qué hacer, mueve, y sigue al tablero siguiente.

Una vez, la leyenda estadounidense Robert «Bobby» Fischer, ex campeón mundial, no pudo ganarle al amateur Robert Finley McGregor en una simultánea de 1964. La partida terminó en tablas y se convirtió en un trofeo de oro para McGregor, además de una inspiración para aquellos que se creen perdidos. El tablero pronto, entonces, las piezas en su lugar, y las ganas intactas.

Por Nicolás Dovat.