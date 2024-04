Kevin Torena emprende experiencia en el fútbol mexicano en mayo

Con la picardía y el desenfado del campito y los muy buenos aprendizajes desde el Infantil hasta la Primera División en el Club Atlético Juventud Unida, Kevin Torena, a sus 21 años, se encontró con una de esas oportunidades que en el fútbol del interior no son frecuentes.

Un grupo empresarial le vio en acción defendiendo los colores de la selección de Ecilda Paullier y realizaron el contacto, suscribieron un contrato de representación y poco después llegó la confirmación de su incorporación al Alebrijes de Oaxaca que juega en la Liga Expansión MX equivalente a la Segunda Divisional del fútbol mexicano.

INCRÉDULO| Sobre cómo surgió esa posibilidad Torena dijo a La Semana que “me vieron jugando con la selección de Ecilda, me llamaron y me dijeron que me querían representar, les dije que sí, yo no tenía representante y a la semana me mandaron el contrato, lo firmamos y quedamos en contacto”.

Si bien los representantes en Uruguay de Scion Sports Managemet con sede en Atlanta le informaron sobre una posibilidad de llegar a México el jugador se mantuvo incrédulo. Comentó que no se la creyó, pero unos días después volvió a sonar su teléfono. “Me dijeron que la chance seguía firme, no le di mucha importancia y no me hice ninguna expectativa”, prosiguió narrando Torena.

Sus representantes le habían solicitado algunas imágenes para enviar a México. “Yo les mandé algunos videos que tenía guardados y por suerte se ve que gustaron porque enseguida me avisaron que tenía que viajar a México para un cuadro de la B, lo consulté con mi madre y me dijo que le diera para adelante porque era mi sueño de toda la vida”, contó el jugador.

JUVENTUD| A partir de allí le ganó la ansiedad. El futbolista debe viajar a Oaxaca en la primera semana de mayo. “Ahora estoy tramitando el pasaporte y en esta semana ya tendría que reservar el pasaje”, dijo.

A su llegada Torena se afincará en un alojamiento propiedad de grupo que le representa y al mismo tiempo será recibido por las autoridades del Alebrijes “como para firmar el contrato por un año”.

El futbolista agregó que “al principio sólo lo comenté con mi familia, no quería decir nada hasta que no estuviera cien por ciento seguro, pero de alguna forma se empezó a correr la bola y tuve que ir a hablar con la directiva de Juventud Unida. Por suerte se lo tomaron bien y no hay drama ninguno, al contrario”.

La misma reacción la encontró en el plantel verdolaga: “los compañeros y el entrenador también me dieron para adelante por suerte y aconsejándome de la mejor manera, sé que es una oportunidad única y tengo que aprovecharla”, contó.

El futbolista reconoce que “ahora sí estoy ansioso, no veo la hora de empezar a jugar” y finalmente le envió un mensaje a Los Empalagosos, la barra de Juventud. “Yo soy uno de ellos, sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos porque siempre se han hecho sentir”, dijo.

EQUIPO| El campo de juego donde Alebrijes oficia de local es el Estadio Tecnológico de Oaxaca, un coqueto escenario con capacidad para 17.000 espectadores, fue inaugurado el 27 de marzo de 2016 con partido entre Alebrijes de Oaxaca y Pumas de la UNAM que culminó con empate a 1.

En la Liga Expansión MX que en 2020 sustituyó al Ascenso del Fútbol Mexicano juegan 15 equipos, actualmente está en disputa el Clausura de la temporada 2023/24 que tiene como líder al CF Mérida con 26 puntos, seguido por Leones Negros con 23.

El Alebrijes en esta temporada ocupa la 10ª posición con 15 puntos, tras cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. El último encuentro del equipo que defenderá Kevin Torena fue la victoria como local del 27 de marzo ante Tepatitlán de Morelos por 1 a 0. El próximo encuentro será de visitante ante Dorados de Sinaloa por la penúltima fecha del Clausura.

ALEBRIJES| Los alebrijes son artesanías que han tenido una gran repercusión en Oaxaca, fundamentalmente fueron conocidos mundialmente a partir de la película Coco en 2019 ya que al personaje principal le acompañaban estas figuras que representan animales de origen onírico muy coloridos; sus diseños están presentes en las tres indumentarias del equipo de Alebrijes.

Los primeros alebrijes conocidos fueron hechos de cartón sobre estructuras de alambre pero hoy en día en Oaxaca se han desarrollado en base al tallado en madera y se los puede encontrar de diferentes tamaños.

Tan famosas son las referidas artesanías que en su fundación el 21 de diciembre de 2012 se le dio el nombre al equipo en reconocimiento a la cultura y las tradiciones de la región.

OTRO VIAJERO | Al cierre de esta nota, se confirmó que también viajará en la misma fecha el zaguero de Playa Pascual Nahuel Silva de 19 años, que se incorporará al mismo equipo. El defensa jugó en Campana, en Juincam y militaba en Paso de la Arena, su formación fue en el Infantil de Las Delicias de Ciudad del Plata.

Por Jorge Gambetta.