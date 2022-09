Julio Rodríguez analizó la clasificación de Campana a la final de la Copa B

Julio Rodríguez llegó al Álvaro Pérez de San Carlos consciente de que ese podía ser su último partido al frente de Campana. Su acuerdo con la dirigencia fue hasta que durase la participación copera; se retiró del escenario de Libertad con el cartón lleno. Completará los 16 partidos que separan el comienzo y final del torneo para los finalistas.

La Semana habló con Julio Rodríguez unas horas después del partido y su primer comentario fue: “pudimos dar vuelta el resultado que era lo que fuimos a buscar. La cancha estaba muy bien y se podía jugar, pero ellos se desesperaron y cortaban con fauls”. Rodríguez consideró que el partido contó con “un buen arbitraje”, aunque la mayoría de los medios carolinos no coincidirán con él.

Rodríguez habló del clima que dominaba la cancha y la tribuna. “Fue muy complicado para salir porque hasta para ir al calentamiento tuvimos problemas porque nos coparon la entrada al vestuario con la banda y los bombos, provocaciones tras provocaciones. Fue un partido muy duro, con mucha gente y lo pudimos superar con buen fútbol; lo fuimos llevando, manejamos bien la pelota con los hombres de más”, dijo.

Los tricolores venían de perder el invicto y el ánimo en general quedó golpeado siete días atrás. “Nosotros tratamos de inculcar que estos partidos para llegar a una final del interior a veces puede pasar una generación de futbolistas sin lograrlo y que es una instancia muy importante para Campana y para todos los clubes. Estábamos en un momento para dar vuelta la llave, con mucha actitud y bien parados en la mitad de la cancha se podía, eso fue lo que transmitimos y los jugadores se dieron cuenta que era así y desde antes del partido ya querían darlo vuelta. Se hizo un buen partido que al principio fue ataque contra ataque pero nos dimos cuenta que la cancha nos quedaba bien y que en ese tipo de escenario el equipo rinde muy bien”, comentó.

CALENDARIO | Campana jugó el domingo y el próximo tendrá su primer partido final, pero el calendario de la Liga Mayor establece que esta noche deba jugar por el Apertura. Al respecto Rodríguez dijo que “tenemos un problema en la Liga Mayor porque nos quieren hacer jugar el martes con San Lorenzo porque si se juega el jueves San Lorenzo dice que le queda muy cerca del sábado que juegan ellos, pero no piensan que nosotros jugamos el domingo representando al departamento, un partido dificilísimo y no podemos jugar el martes. Por eso no descartamos que se pida la fecha, tenemos futbolistas lesionados, tenemos jugadores suspendidos; son instancias que desgastan mucho porque hay que viajar mucho y pensamos que hacernos jugar a las 48 horas es totalmente fuera de lugar. Debe entenderse que después de lograr el ascenso nos enfocamos en la copa y hoy estamos pensando en la final, es histórico”.

A modo de despedida y entre risas Julio Rodríguez se refirió al final de su compromiso con Campana “Me toca quedarme dos semanas más; como me dijo Manuel Reyes ‘15 días más viejo’”.

Foto archivo La Semana.

Por Jorge Gambetta.