Juan Cruz Anselmi y su visión sobre los procesos formativos en el fútbol

De acuerdo a lo planificado se desarrolló el pasado sábado en el Espacio Cultural San José y en el Estadio Casto Martínez Laguarda, el primer Congreso Internacional de Fútbol, con la participación de panelistas de reconocimiento nacional e internacional.

En la mañana la actividad comenzó en el Espacio Cultural con palabras de bienvenida de Daniel Blanco presidente de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier y de la intendente Ana Bentaberri como co-organizadora del evento desde la Dirección de Deportes de la Intendencia de San José. Estuvieron presentes además el presidente de la Liga Mayor Gustavo Bares y el presidente de OFI Sebastián Sosa.

Además de las exposiciones del español Eduardo Covello del Celta de Vigo y del argentino Juan Cruz Anselmi sobre los procesos de entrenamiento y complementación de futbolistas infantiles y juveniles en su camino al profesionalismo, también hubo una mesa de exposiciones sobre el Fútbol Femenino con la participación de varias futbolistas josefinas que han desarrollado desde sus clubes de origen importantes trayectorias que llegan hasta el profesionalismo y la Selección Uruguaya.

Los periodistas Ricardo Piñeyro y Jorge Gutiérrez Pérez realizaron un homenaje por los 100 años del Celta de Vigo en la persona de Eduardo Covello. En horas de la tarde, los participantes se trasladaron al Estadio Casto Martínez Laguarda para la charla teórica-práctica con entrenadores y jugadores de formativas de la Liga Regional.

DISTANCIAS| En su exposición el profesional español Eduardo Covello explicó los métodos y procesos de trabajo del Celta de Vigo en lo que significa el Proyecto Cantera que tiene que ver con el manejo de todas las categorías infantiles y juveniles de la institución de Galicia.

La captación, la metodología y la competencia son los pilares sobre los que se basa el trabajo, que sin dudas es una realidad europea que dista muchísimo de la que se vive en Uruguay y en el interior en particular.

Con infraestructuras impensables para nuestra región, ciudades deportivas de altísimo costo, viajes de delegaciones dentro y fuera de España para generar la competitividad a los deportistas que no tienen en su zona por razones demográficas.

Pero sin dudas son aportes muy importantes en cuanto a lo que son los procesos formativos. El análisis de los diferentes perfiles de jugadores, la búsqueda del perfil adecuado de entrenadores y tener claro que de cualquier proceso formativo la mayoría de los chicos no llegarán a destacarse en equipos de alto nivel, pero sí deberán recibir la formación como personas para lograr un mejor desarrollo de cada uno en la sociedad donde interactúen.

ANSELMI| Gracias a la gestión de Daniel Blanco La Semana dialogó con el entrenador argentino Juan Cruz Anselmi en el mediodía del domingo. El profesional ha trabajado durante décadas en la formación de jugadores de Independiente, San Lorenzo, Newells Old Boys, Argentinos Juniors y sobre el evento dijo que “hemos tenido un congreso internacional con expositores de gran nivel. Se me han tratado fantástico y hemos podido ver algunas canchas, algunas ligas y distintas competencias, tuvimos una gran concurrencia y al transmitirse vía Facebook se ha ampliado la participación del público”.

El profesional, que ha escrito varios libros sobre la formación de futbolistas se refirió a los diferentes contextos de donde provienen los jugadores, a “cómo impactan los diferentes contextos socioculturales de los futbolistas que se integran a los procesos. Acá se copia mucho lo que se hace en Europa, yo he hecho una investigación en varios países de Latinoamérica y lo he comprobado, eso no es muy aconsejable, ni que hablar en un país con la tradición futbolera que tiene el Uruguay, que siempre repito que es una de las grandes cunas del fútbol mundial”.

IDIOSINCRACIA| En ese sentido Anselmi dijo que “una de las principales cosas que debemos hacer en nuestros procesos formativos es respetar la idiosincrasia, nuestra historia y nuestra cultura y por supuesto ir agregándole lo que el modernismo nos va aportando”.

El profesional agregó que “hemos podido escuchar en el Congreso a un gran profesional español que contaba su realidad en el Celta de Vigo que es una realidad muy distinta a la que vivimos en Uruguay y Argentina y dentro de la realidad de cada país hay que tener muy en cuenta las diferencias, por ejemplo entre el fútbol de Montevideo y el del interior”.

Explicó además que “hay que leer muy fino esas realidades porque en cada una hay potencialidades y diferentes puntos a mejorar y por eso decimos que antes de planificar un proceso de entrenamiento hay que identificar muy bien de dónde viene cada chico”.

Pero también debe tenerse en cuenta los objetivos a largo plazo de la preparación en cada etapa. “Lo que nosotros debemos entender muy bien antes de empezar a programar y poner en práctica un entrenamiento es ese perfil de cada futbolista y también hacia qué lugar deportivo vamos a orientar y proyectar a cada futbolista”, dijo.

El contexto personal de cada jugador puede potenciarle o perjudicarle. “En Argentina hay muchas presiones que debemos tener en cuenta porque hoy no basta con una preparación física, técnica y táctica sino que debemos abordar mucho la importancia de lo socio-afectivo y lo emocional”, dijo Anselmi.

Ampliando su concepto agregó que “hay que analizar todo el entorno que rodea a los futbolistas y muchas veces los padres provocan niveles de ansiedad en los chicos. Estamos en una época en la que los representantes de futbolistas también influyen, los entrenadores que a veces eligen ganar en lugar de formar, son contextos que a veces generan una pasión desmedida”.

MENTALIDAD| Anselmi destacó que “muchas veces esas presiones externas y esas pasiones desmedidas hacen que no se respeten los procesos que siempre requieren un tiempo mínimo de trabajo para plasmar un proyecto” y que no siempre deben imponerse los resultados sobre los procesos de trabajo.

Apuntó que “se necesita un cambio mental de las dirigencias. Como dice un gran maestro como es Jorge Bernardo Grifa, para mí uno de los más brillantes maestros del fútbol sudamericano y con quien he tenido la posibilidad de trabajar: hay que formar a los que juegan y hay que formar a los que enseñan, ese es el camino”.

El entrenador dijo que “hay que buscar priorizar el profesionalismo y en ese sentido en Argentina se han logrado buenos resultados, cada vez hay mejores especialistas en lo que es el área infantil y el área juvenil. Además por otro lado se ha evolucionado mucho en lo que son las infraestructuras deportivas”.

Sin dudas en ese tema el Uruguay aún está lejos. “Hoy Argentina tiene estructuras muy desarrolladas a diferencia de lo que pasaba hace 15 o 20 años, ese es también un pilar muy importante”.

PEÑAROL| Juan Cruz Anselmi estuvo antes en Uruguay, a fines de octubre brindó un par de charlas invitado por Edgardo Novick en su campaña hacia las elecciones de Peñarol.

Anselmi era el candidato de Novick para ocupar la Gerencia Deportiva de Peñarol en caso de que el dirigente accediera a la Presidencia de la institución mirasol. Al consultarle al respecto el entrenador dijo que “estuve muy metido en el Congreso y no he podido seguir el tema de las elecciones de Peñarol, si tuve buenas conversaciones con gente muy comprometida con el club, gente muy seria como son el señor Novick y el señor Ruibal y ellos me habían hecho la propuesta pero ahora hubo un acto eleccionario y se verá cómo se dan las situaciones a futuro”.

Los socios aurinegros reeligieron a Ignacio Ruglio y al consultarle a Anselmi si a pesar de ello le gustaría llegar a trabajar en la interna de Peñarol, su respuesta fue que “hoy yo hoy tengo obligaciones laborales y personales pero Peñarol es un grande de América y del Mundo y a cualquier profesional le encantaría tener la oportunidad en un club así, pero hay que esperar por el momento”.

Imagen de la Intendencia de San José,

Por Jorge Gambetta.