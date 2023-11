Juan Raúl Ferreira y senadora Sandra Lazo en recorrida por San José en respaldo a la candidatura de Yamandú Orsi

La campaña hacia las elecciones de 2024 en Uruguay ya comienza a tomar color. De ahora en más, se sucederán las visitas de dirigentes de todos los partidos políticos buscando ganar el voto de los uruguayos en la crucial instancia del próximo año. El sector que está muy activo en visitas es el Movimiento de Participación Popular (MPP), que, por ejemplo en la pasada semana, recorrió medios de comunicación de San José con la visita de Juan Raúl Ferreira, como representante del Espacio 609, y la senadora Sandra Lazo. Acompañados del diputado por San José Nicolás Mesa, estuvieron dialogando con los medios de Libertad.

Juan Raúl Ferreira, hijo del histórico dirigente Wilson Ferreira Aldunate, se integró al Frente Amplio, desde el Espacio 609 en la elección de 2019 y recorre el país, hablando de sus razones para respaldar la candidatura de Yamandú Orsi en la interna frenteamplista.

Comenzó diciendo el ex senador y embajador en Argentina que el Espacio 609 “es un espacio muy plural, aliado natural del MPP, no queremos disfrazar que uno está con el MPP; obviamente hacemos nido ahí por coincidencias con el MPP, pero es un espacio que aglutina listas, agrupaciones, referentes políticos que tienen distintas procedencias pero que sentimos que tenemos un destino común”.

Sobre la estrategia que están siguiendo, dijo Juan Raúl Ferreira que en “una primera aproximación hacia la gente la idea es tener mucha prensa, para dar a conocer en qué estamos. Si podemos, las entrevistas las mechamos con otras actividades políticas y si no se harán en otro momento de la campaña. Esto es parte de nuestra campaña, anunciar cómo el espacio se larga a ver si puede ser una puerta de ingreso para respaldar la candidatura de Yamandú Orsi a la interna y para el ingreso de apoyo al FA para llegar al gobierno en la elección que viene”.

“Nos hemos trazado algunos objetivos estratégicos importantes”, agregó el dirigente político, que además dijo que estar en San José tiene una significación especial porque “es un departamento muy blanco”.

ADHESIONES | “Estuvimos con alguna gente viendo cuál es el momento apropiado para anunciar su respaldo a Yamandú Orsi, tanto de gente dentro del FA como de gente de izquierda independiente que simpatiza con el FA, como también gente que aún militaba en los partidos históricos. Estas recorridas son un camino de dos vías; uno aprende escuchando mucho a la gente cómo quiere que se instrumente su adhesión y cómo visualizan la campaña”.

En sus conversaciones con no frenteamplistas, dijo Ferreira, “destaco esa capacidad de integrar a la gente que tiene el FA, partido en el que nunca me hicieron sentir un recién llegado. Es una obligación moral que tengo yo de trasladárselo a quienes todavía no están pensando en la posibilidad de acompañarnos”.

Por su parte la senadora Sandra Lazo hizo referencia a los escándalos recientes en la política nacional en relación al pasaporte del narco Sebastián Marset. Dijo que quería destacar la capacidad de acción del FA que, “tomando todos los recaudos desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de la acción política para denunciar lo que está mal, reclamó las explicaciones a quien las tiene que dar, que es el Presidente de la República, pero sin quemar las naves, respetando las instituciones, tratando de transmitir la necesidad de respetarlas, al ver que hay atisbos de perforar la institucionalidad”.

“Poner las barbas en remojo significa actuar muy claramente, llevar adelante acciones como las que realizamos. Todo lo que se da a partir de los audios de Carolina Ache surge a partir de un pedido de acceso a la información pública que hace la bancada del FA y que no fue respondido, por lo cual fue a la Justicia que fue la que determinó que la información solicitada debía ser brindada”, agregó Sandra Lazo.

VALORES | Dijo la Senadora que más allá de todo lo que significa la información que brindaron los audios de Ache, “naturalizar el mal trato entre integrantes del Ejecutivo como se escucha en los audios de la ex Vicecanciller, también habla de algo. El regresar a los valores, el trabajar sobre los valores institucionales, republicanos, tiene que ver con el trato que se dan quienes integran las instituciones. Escuchar audios entre ministros de Estado y subsecretarios donde se desvalorizan al punto de tratarse de tarados, nos parece que también debería ser un punto de inflexión para la ciudadanía”.

Más allá de lo que significó la última crisis política, dijo Sandra Lazo, “nosotros analizamos la realidad política desde un lugar más profundo. Estamos en un tiempo en que hemos perdido salario durante cuatro años, entonces más que estos casos que deben alertar porque están en juego las instituciones, a la gente le preocupan esas cosas y la realidad es que perdieron los trabajadores”, mientras la economía creció y “benefició a unos pocos, a los que el Presidente llama los malla oro. El derrame no apareció y eso lo sufre la clase trabajadora, eso también es parte de un análisis que hacemos sobre una mala gestión, porque entendemos que hay una mala gestión”.

Consultada la Senadora sobre las declaraciones del ex ministro del Interior Luis Alberto Heber sobre que volverá al Parlamento con “munición gruesa” para atacar a la oposición, dijo que ella aún con sus “limitaciones”, ha tratado siempre “de hacer alta política, que tiene que ver con políticas de Estado, con la necesidad de tejer políticas públicas, lo demás no lo respondemos, porque eso es política de entre casa y muy baja. Quiero hablar de alta política, quiero hablar de diálogo, por lo tanto no respondemos a esos calificativos”.

Acotó por su parte Juan Raúl Ferreira que “esa actitud propositiva que describe la senadora Lazo tiene que ver con la estrategia que se ha trazado el FA. Parte del mensaje que tenemos que transmitir es que no nos vamos a resignar a llegar al gobierno y punto. No basta llegar al gobierno, hay que ganar la elección por méritos propios”.

Consultado si entiende que dentro del Partido Nacional sobrevive el wilsonismo, dijo el ex legislador que “queda gente que militó en el wilsonismo, sin dudas, pero en la medida en que no hay banderas wilsonistas, no hay espacios que reivindiquen ese proyecto de país”.

POR QUÉ YAMANDÚ | Por último, Lazo dijo por qué entiende que Yamandú Orsi es el candidato que debe tener el FA en la elección de octubre. Dijo que éste tiene “un liderazgo natural, tiene la capacidad de interpretar a la gente, de escuchar, de tomarse el tiempo para escuchar lo que pasa alrededor, independientemente de lo que esa persona piensa”.

“No podemos tener a nuestros líderes como si estuvieran en un pedestal, distanciados de la gente. Cuando uno pretende llevar adelante los destinos de una nación tiene que hacerlo para todos, no puede favorecer a unos y no a otros” y por eso Yamandú, entiende que es el candidato natural para ser el próximo Presidente de la República.

Por Javier Perdomo.