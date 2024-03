Informe especial: Uno x uno, planteles, refuerzos, aspiraciones de los 13 equipos de la liga de Ecilda Paullier en 2024

El 12 de mayo comienza la actividad oficial en la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier, pero asoma marzo y los equipos se van ordenando de cara a lo que será la temporada 2024. Dos meses para trabajar y empezar a armar los planteles. Hay tres equipos que jugarán Copa OFI (Juventud Unida, copa A; Independiente y San Rafael, copa B), mientras que el resto continuará con la preparación para encarar un nuevo campeonato de liga. Cómo llegan, cómo se van armando, quiénes continúan, cuáles son los entrenadores. Todo en este informe especial de La Semana.

JUVENTUD UNIDA | El octacampeón de la Liga se prepara para la doble actividad, buscando la novena liga y una buena participación en la Copa A. El equipo sigue bajo la conducción de Fernando Rodino, que estará acompañado de Germán Aguilar como entrenador alterno, Juan Manuel Gómez en la preparación física y Uriel Solsona como utilero. La verde ya tiene sus primeras altas: vuelve para la copa Yonathan Bentancor desde San Rafael y son caras nuevas el zaguero Mauricio Ortega y Juan Manuel Alonso, goleador de San Lorenzo en la última Liga Mayor, así como Kevin Lacuesta proveniente de Quilmes de Florida y Jhonatan Silveira que llega de Defensor de Atlántida. El plantel de Juventud, comienza a trabajar el martes 5 de marzo.

INDEPENDIENTE | El conjunto de Puntas de Valdez, seguirá teniendo al frente del primer equipo a Luis Pablo Ferrari, que estará acompañado de Mauro Güenaga de ayudante técnico, el entrenador de arqueros seguirá siendo Alejandro Reyes, mientras que la preparación física está a cargo de Daniel Hernández. Es alta, Lucas Piñeyro arquero que jugó por última vez en Progreso de Paysandú, con experiencia en Copa B en la temporada 2022. Sobre Cristian Sellanes aunque es casi seguro que sigue en el club, no está definido su futuro. El arco sufre una baja sensible, con la ausencia de Gustavo Guerra. No se descartan posibles incorporaciones. El «rojo del 61» inició sus trabajos el 1° de marzo.

SAN RAFAEL | En el año de la vuelta de los santos a copa, se renovó el cuerpo técnico que tendrá a Jesús Leal como entrenador del primer equipo, asistido por Claudio Lapizaga, el entrenador de arqueros será Claudio Parodi, con la preparación física de Matías Rodríguez.

En cuanto a altas, el equipo de Rafael Perazza, contará con Cristian Buslón que viene de La Coruña de Fray Marcos, Marcelo «Oso» Rodríguez que retorna al fútbol, Emanuel Machín que llega en condición de préstamo desde Huracán de Juncal y el zaguero Luciano González que proviene de Rampla Juniors de la Colonia Damond. Se espera por la vuelta de Mauricio Calero.

ARTIGAS | El conjunto ecildense, tendrá en la dirección técnica a un histórico del club como Sebastián Berriel. Como ayudante técnico y a cargo de la preparación física estará Fernando Zucollini, además de contar con Alejandro Leal y Fernando Collazo en la colaboración técnica. El equipier y kinesiólogo será Richard Martínez. El albirrojo confirma la continuidad en el arco de Facundo De León y anuncia las altas de Lucas Ruíz, Bryan López, a lo que se suman los regresos de Fabio Navarro y Leonardo Puchalvert. En las bajas, se anuncian Nicolás Olivera, Federico Revetria y Cepeda. Artigas comienza a entrenar el próximo 14 de marzo.

SACACHISPAS | En el naranjita de Ecilda, continúa al frente Mauro Cazard, quien tendrá como ayudante técnico a Pablo Rodríguez y al profe Fabián Sesser a cargo de la preparación física. Sacachispas anunció en sus redes a Emanuel Berrospe como la primera incorporación para 2024, mientras que al momento, no se anuncian bajas. Los trabajos del plantel comienzan el próximo 11 de marzo.

RAMPLA JUNIORS | En la temporada 2024, Enzo García será el encargado del plantel principal y estará acompañado por Óscar Barragán y Nicolás Piaggio, con la preparación física de Federico Hernández. En las altas para esta temporada, se anuncia la vuelta a las canchas de Luciano «Laucha» Acosta, el arquero Leonardo Márquez, Luis De Armas, Rodrigo Barbé y Junior Guillermo. En cuanto a bajas, Rampla no contará con el zaguero Luciano González que migró a San Rafael. Comienzan a entrenar el 12 de marzo.

ORIENTAL | En los de la «Villa», Adrián «Gato» Ferrari, que fue ayudante técnico de Claudio Peraza en la temporada 2023, será el entrenador de Oriental. Estará acompañado por Juan Carlos Porley quien además será el entrenador de reserva, además de Ernesto Medina que será el entrenador de arqueros y el profe Santiago Trecu en la preparación física. Hasta el momento continúa el mismo plantel sin incorporaciones, que solo tendrá la baja de Sebastián Mello quien jugará en Central de San José.

CIUDAD DEL PLATA | En Ciudad del Plata, Fabricio Flores será quien comandará al equipo platense para la temporada 2024. Lo acompañarán como ayudantes técnicos, Sebastián Morales y Rafael Fuelleatino, el preparador físico será Alejandro Gagneux y el entrenador de arqueros Cristian Jesús. El conjunto platense anuncia una renovación en su plantilla para el 2024, con algunos nombres como alta confirmados: Joaquín Larramendi, Brayan Olivera, Denis Techera y Facundo Fuelleatino. El pasado lunes, comenzaron los entrenamientos.

JUINCAM | La institución de la Colonia Alonso Montaño, anuncia la vuelta de Pablo Bentancor a la dirección técnica del primer equipo. Bentancor estará acompañado de Dardo Cardone como ayudante técnico (a su vez entrenador de reserva), y espera por algún nombre más para sumarse al staff del cuerpo técnico. En lo que refiere a altas, Juincam contará con los retornos a la institución de Luis Rodríguez en el arco y Esteban Rodríguez que vuelve desde Campana, mientras que se suman Rafael Chiarlone y Mario Rodríguez para jugar está temporada.

RIVER DE PANTA | Los albirrojos de Paraje Panta, contarán con Sergio «Pulga» López en la dirección técnica. Los ayudantes técnicos serán Richard Viera y Daniel Díaz, mientras que el preparador físico será Jhony Ruíz. En cuanto a altas, Brihan Linck, campeón con Ecilda Paullier en 2019, jugará en River. Una baja sensible es la de Lautaro De León, arquero que migró al fútbol de Ecuador. El plantel comienza a trabajar el 10 de marzo en cancha de River a las 19 y 30 horas.

HURACÁN DE JUNCAL | El equipo que fue vice campeón del último torneo Clausura de la Liga, tendrá la continuidad de Álvaro Irrazabal en la dirección técnica, el ayudante técnico es Santiago Vechiet y el profe Luis Salinas como preparar físico. Hasta el momento, la única alta es la de Anthony Britos. El equipo de Juncal, no contará con Emanuel Machín quien defenderá los colores de San Rafael. Este martes 5, comienzan los entrenamientos.

LA PAZ | El celeste de Cañada Grande, renovó su cuerpo técnico y tendrá al frente a Juan Quefan, acompañado de Luis Robaina, mientras que la preparación física estará a cargo de Raymundo Arnábal, mientras busca sumar un entrenador de arqueros. En lo que refiere a incorporaciones, La Paz contará con los regresos a la institución de Álvaro Rodríguez, Salvador Muñiz y Joaquín Lapizaga. Lorenzo Spadaro (ex Universal y Central), Diego Scott, Leandro Durán y Marcelo «Rata» Delgado son otras incorporaciones para el plantel principal. Se aguarda por las posibles incorporaciones de Matías Soto (San Lorenzo), y Nahuel Tuya. Los entrenamientos comenzaron el viernes 1° de marzo en el Walter Perco de Cañada Grande y serán los martes, miércoles y viernes.

LA QUINTA FC | El flamante equipo conformado por jugadores de la Liga La Quinta, aún está en formación y según comentó su presidente Nicolás Álvarez, todavía no se conoce quienes conformarán el cuerpo técnico, como tampoco se manejan nombres de futbolistas para defender al nuevo equipo que ingresa a la Liga de Ecilda para competir en primera y reserva en este 2024.

Por Nelson Guillermo.