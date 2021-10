Fin de semana con fútbol, newcom y básquetbol en San José

Detallamos a continuación las múltiples actividades que se vienen desarrollando desde el jueves por las distintas disciplinas deportivas en diferentes puntos del departamento. La Liga Mayor comienza su actividad regular en Mayores, mañana se realizará en el Gimnasio San Isidro una jornada de Newcom en el marco del Día del Adulto Mayor organizada por el Rotary Club de Libertad.

Ecilda Paullier

La Liga Regional de Ecilda Paullier continúa con sus torneos en marcha: en Mayores por la serie A el domingo se disputarán dos partidos de la quinta fecha. Desde las 14 en Reserva y 16 y 15 en Primera, en el Paraje Panta, River será local ante San Rafael mientras que en el Walter Perco de Cañada Grande La Paz recibirá a Sacachispas.

El miércoles 6 a partir de las 20 en Reserva y a las 22 en Primera, Artigas recibirá en el Rodríguez Bonavita a Sacachispas en partido correspondiente a la tercera fecha.

Por la Serie B mientras tanto el domingo en el Angel Buela Oriental recibirá a Juincam desde las 14 en Reserva y 16 y 15 en Primera. El martes 5 en el Cándido Reyes a las 20 en Reserva y 22 en Primera, Independiente recibirá a Juventud Unida. Rampla Jrs. por su parte cumplirá su fecha libre.

Senior

Por la Serie A Oriental recibirá en el Angel Buela a San Lorenzo el sábado a partir de las 20 horas; el domingo desde las 9 y 30 en el García Betbeder, Atlanta El Gráfico será local de Cagancha y a las 10 y 30 en el Ángel Chacón de la Colonia Damond, Rampla Jrs. recibirá a Weasel Boys.

Por la Serie B en tanto, el sábado a las 20 horas en el Camunda Gil, Central enfrentará a Tito Borjas. El domingo desde las 9 en Libertad, Juventud Unida será local ante Independiente y a las 10 en Paraje Panta, River recibirá a Juincam. Treinta y Tres cumplirá su fecha libre.

Formativas

Por la quinta fecha todos los partidos irán el sábado. En el Edgar Larramendi, Ciudad del Plata recibirá a San Rafael a las 14 en Sub 15 y a las 16 y 15 en Sub 17. En los mismos horarios en el Cándido Reyes, Independiente será local ante Oriental y a las 15 en Libertad, Juventud Unida recibirá a Sacachispas sólo en Sub 17.

Fútbol Infantil

La Liga San José de Fútbol Infantil disputa íntegramente este sábado la fecha 8. Por la Serie A, en su cancha Juventud Unida, recibirá a Las Palmas desde las 13 y 30. Los tres partidos restantes serán en San José de Mayo. Treinta y Tres será local de Independiente, River Plate recibirá a San Lorenzo y Central enfrentará a Nueva Unión.

Por la Serie B, Campana cumplirá su fecha libre. Sacachispas recibirá a Universal, Tito Borjas a San Rafael y en el clásico del Arroyito Río Negro será local de Nacional.

Newcom

Organizado por el Rotary Club de Libertad mañana se desarrollará una jornada de Newcom en el Gimnasio San Isidro. Desde las 9 de la mañana, 10 equipos, en tres categorías estarán disputando la 1ra. “Copa Rotary Club Libertad”. Se trata de 3 equipos de Montevideo, 2 de San José, 1 de Durazno y 4 de Libertad en las categorías +50, +60 y +70.

Básquetbol

También en la Liga Departamental de Básquetbol hay intensa actividad. El jueves comenzó el torneo “Gustavo Sosa” en la categoría U19 del que participan tres instituciones, Central, San Lorenzo y Juventud Unida. Ese día en el Gimnasio de Central, San Lorenzo se impuso a los decanos 46-38.

El viernes mientras tanto en el Gimnasio de Rodríguez y por la cuarta fecha del Torneo de Mayores, Campana logró su primera victoria ante Río Negro por 77-69 y Central le ganó a UCM 77-70. Hoy en el Argos se enfrentarán San Lorenzo y Playa Pascual desde las 19 y a las 21 lo harán Universal-Basilón ante Bantiken.

Mañana desde las 15 horas en el Argos se disputarán un partido de U15 entre Universal y San Lorenzo y dos en U17 entre Central y San Lorenzo y ACJ ante UCM.

Imagen: Encuentro entre Bantiken y Río Negro en Ciudad del Plata ( S. Parentelli).

Por Jorge Gambetta.