En ambas ligas josefinas se juegan puntos importantes

Puede decirse que el fin de semana viene con intensa agenda de fútbol para todas las preferencias y edades en las ligas del departamento.

El sábado actividad del Infantil y de las divisiones formativas, el domingo la finalísima del Senior se traslada al Casto Martínez Laguarda y sobre el mediodía comenzará la actividad de Primera División en la Liga Mayor; en la tarde, también la Liga de Ecilda tendrá partidos atractivos. En ambas ligas se disputará la séptima fecha de los respectivos torneos Clausura y cada punto vale oro pensando en las definiciones de la temporada.

Infantil

El Torneo de Cierre de la Liga San José disputará este sábado la octava fecha. Por la Serie A Juventud Unida estará recibiendo a San Lorenzo en el Complejo 1° de Mayor, Central será local ante Sacachispas, River Plate recibirá a San Rafael y Treinta y Tres será el anfitrión de Nueva Unión.

Por la Serie B, Las Palmas será local ante Tito Borjas, Universal recibirá a Campana y Río Negro estará recibiendo la visita de Independiente. Nacional por su parte cumplirá su fecha libre.

Liga Mayor

En la Liga Mayor, el sábado irán dos partidos adelantados, en horario nocturno. Desde las 20 y 15 en el Menéndez Celentano, River Plate será local ante San Lorenzo, mientras que en el Bosque Artigas Tito Borjas se medirá ante el puntero Universal.

El domingo a las 11 y 15 en El Abasto Treinta y Tres estará recibiendo a Campana y a la misma hora en el Bonifacio Antognazza Nacional recibirá a Atlanta el Gráfico. Por último a las 17 y 15 en el Barrio Roberto Mariano se medirán Los Cardenales y San Lorenzo.

Ecilda Paullier

Con tres partidos comienza este sábado el Torneo Clausura de Sub 15 y Sub 17. En Libertad, Juventud Unida recibirá a San Rafael, en el Cándido Reyes Independiente se medirá ante Ciudad del Plata y en el Rubén Elvira, Sacachispas será local ante Bella Vista; en todos los casos el horario es a las 14 y 15 y 16 y 30 en Sub 15 y Sub 17 respectivamente.

El domingo en tanto, la tercera final del Torneo Senior se instala en el Casto Martínez Laguarda a partir de las 9 y 15 con el choque entre Rodríguez y Juventud Unida. El verdolaga está obligado a ganar para forzar la definición por penales, cualquier otro resultado le dará el título al Club Rodríguez.

La séptima fecha del Torneo Clausura en Reserva y Primera se disputará en la tarde. Por Copa de Oro, en su cancha, Juventud Unida recibirá a San Rafael, en el Ángel Chacón, Rampla Juniors se medirá ante Sacachispas y en el Cándido Reyes Independiente recibirá a Ciudad del Plata.

Por Copa de Plata en tanto en Paraje Panta, River se medirá a La Paz, en Juncal Huracán será local ante Juincam y en el Rodríguez Bonavita Artigas se las verá con Oriental. En todos los casos los encuentros comenzarán a las 14 y 15 y 16 y 30 en Reserva y Primera respectivamente.

Por Jorge Gambetta.