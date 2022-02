El técnico Julio Rodríguez, de regreso al tricolor de Libertad

En la pasada semana, la asamblea de socios de Campana designó a Claudio Sellanes como Presidente de la Comisión Directiva y entre las primeras medidas que adoptaron los nuevos dirigentes estuvo la de designar al cuerpo técnico del plantel principal que estará encabezado por Julio Rodríguez que fuera junto a Javier Páez el responsable de la mejor campaña tricolor en la Copa de Clubes en 2005.

La Semana conversó con Claudio Sellanes y también con el entrenador Julio Rodríguez para conocer en detalle los objetivos de Campana de cara a lo que será la Temporada 2022 tanto a nivel de OFI como de la Liga Mayor.

TÉCNICOS | Claudio Sellanes mencionó que se decidió elegir “un equipo técnico amplio con Julio Rodríguez, Andrés Munch, Ignacio Portillo y Javier Páez, también confirmamos a Luciano ‘Laucha’ Acosta como Preparador Físico”. Mencionó que “es un grupo interesante en el que tenemos mucha confianza”.

Sellanes agregó que “el objetivo es ascender de divisional en la Copa de OFI, vamos por esa meta nuevamente en primer lugar. Después vendrá la liga y también importa el campeonato, cuando termine la Copa habrá que ver cómo vamos”.

Respecto al plantel principal el dirigente dijo que “nosotros al plantel que terminó el año pasado le tenemos mucha confianza, pero el técnico tendrá que evaluar si se necesita algo o no. En principio, la Comisión tiene suma confianza en los futbolistas que jugaron el año pasado, si se hace alguna incorporación creo que será algo muy puntual”.

Sellanes dijo que “aún no hemos conversado sobre el comienzo de los trabajos, todavía no tenemos fecha de inicio para la Copa, los técnicos están comenzando la planificación”.

Sobre los aspectos institucionales del club Sellanes dijo que “la gente nos ha venido acompañando, se mantiene prácticamente el grupo que venía trabajando. Seguiremos con la misma mentalidad, el año pasado se hicieron una cantidad de socios nuevos y este año procuraremos hablar con la gente que está trabajando en diferentes disciplinas como el femenino, el patín”.

“Campana ha crecido socialmente con esas actividades y las competencias tanto a nivel nacional como internacional, también tendremos que conversar con la gente que viene trabajando en el básquetbol”, agregó Sellanes.

RETORNO | Julio Rodríguez regresa a un club en el que dejó una significativa huella. En su charla con este medio dijo que la designación “fue medio sorpresiva, pero vamos a intentar dar una mano para tratar de lograr el gran objetivo que tiene el club de ascender a la Divisional A de OFI”.

Rodríguez agregó que “hace tiempo que digo que es mucho más difícil ascender que permanecer en la A” y explicó que “para ascender hay que pasar la serie y después por lo menos superar tres ‘mata-mata’ mientras que para los equipos de la A, mantener la categoría sólo les preocupa no ser los últimos de sus grupos, así que si andan medianamente bien aseguran la permanencia”.

“Todos los torneos de ascenso son complicados, en el caso de Campana sabemos que está impaciente porque ha estado muy cerca de ascender”, mencionó el técnico oriundo de Rafael Perazza.

Rodríguez dirigió el año pasado a Atlético Valdense que precisamente quedó eliminado en uno de esos “mata-mata” ante Campana, que luego fuera eliminado por Boquita, a la postre el campeón del torneo. Al respecto el entrenador dijo que “con Atlético llegamos muy diezmados después de un empate como locales. Después Campana jugó con Boquita y uno pensaba que podría seguir, pero el rival se hizo fuerte y a la larga terminó siendo el campeón”.

EXPERIENCIA | Sobre la sorpresiva consagración del equipo de Sarandí del Yí, Rodríguez dijo que “tenía tres o cuatro jugadores de mucha experiencia, algunos que habían sido campeones del interior con la selección de Durazno. También había campeones del Sur, esa es otra cosa que vemos en los torneos de OFI, hay equipos que cuentan con planteles maduros, con mucha experiencia y mucho roce”.

Sobre la incidencia de la madurez y experiencia de ciertos jugadores en los planteles, el entrenador dijo que “basta mirar las tablas de posiciones a nivel de OFI. Este año subieron equipos que tenían planteles experientes, Boquita, Wanderers de Santa Lucía, todos equipos con jugadores de mucha experiencia que a veces en el volumen de juego no son brillantes, pero si bien todos los equipos quieren jugar bien, también es cierto que hay que tener equipos con roce, para lograr resultados”.

PLANTEL | Sobre el plantel que tendrá a disposición en Campana, Julio Rodríguez dijo que “estamos esperando que los dirigentes nos confirmen la lista para luego ver si se necesita o no buscar alguna incorporación”. Luego agregó que en los tricolores “hay jugadores interesantísimos, con mucha técnica, muy bien dotados, con algunos que quizás son aún muy jóvenes, pero en algún momento pueden explotar y conseguir ese roce. Yo sé que a veces no se tiene paciencia porque en el fútbol la paciencia no es muy común, pero hay que cuidar mucho a esos futbolistas”.

En ese sentido Rodríguez recordó su pasaje a principios del 2000 por Campana: “recuerdo que hicimos subir ocho o nueve jugadores, en 2000, 2001 y 2003 el equipo seguí una base, ya en 2004 y 2005 subieron muchos jugadores, algunos que llegaron al fútbol profesional, como Acosta, Barboza, Tejera, Arqueta, Parodi. Seguro me estoy olvidando de alguno; creo que ahora la situación se parece bastante, porque hay jugadores jóvenes y otros con más experiencia, eso es bueno para cualquier equipo”, dijo el entrenador.

El entrenador dijo que “le haría mucho bien a Campana y a sus futbolistas conseguir el ascenso para que puedan hacer su experiencias con los mejores 24 equipos del interior”.

EQUIPO | Julio Rodríguez dijo que “cuando me llamaron para que nos reuniéramos dije claramente que mi proceso sería corto, que tuviéramos un equipo amplio, con una mirada de alguien que conozca desde adentro al plantel y allí estará Andrés (Munsch), nos está faltando un entrenador de arqueros, tenemos también a Ignacio Portillo, Javier Páez con quien hemos trabajado mucho juntos, Luciano Acosta estará a cargo de la parte física” y agregó que su idea es estar comenzando a trabajar a mediados de marzo pensando en unas diez semanas de preparación”.

