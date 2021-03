El nuevo presidente de Juventud Federico Barba, tiene como objetivo que la verde vuelva a la A de la Copa de Clubes

Se realizó el pasado jueves la Asamblea General del Club Atlético Juventud Unida, que aprobó la Memoria y Balance Anual y eligió una nueva Directiva que está encabezada por Federico Barba como Presidente, Ignacio Gorlero como Vice, Leonardo Fuentes como Secretario, Jennifer Fajardo es la Tesorera, Micaela Torres la Pro Tesorera y un importante número de colaboradores en tareas específicas.

RESPONSABILIDAD | En diálogo con La Semana Barba dijo que como hincha del club “es una responsabilidad enorme, hay que cambiar el chip, apaciguarse un poco. Yo siempre fui de los que iban a la cancha, a estar junto al tejido, ahora hay otros deberes, tendré que ser más diplomático, ya desde que estuvimos en la Directiva hemos asumido un poco eso”.

El nuevo Presidente de la verdolaga dijo que al mismo tiempo “es un enorme orgullo. Lo dije en la Asamblea que yo me vine de Montevideo a los 10 años y algunos amigos me acercaron a Juventud, supe ser Empalagoso, he ido escalonando hasta hoy que todavía no lo puedo creer” y agregó que “soy de las personas que creen que en todo hay que ir andando paso a paso. Yo iba solo a la cancha, porque mis amigos jugaban, no conocía a nadie, me fui arrimando y cuando llegué a estar ahí con los gurises e hicimos afinidad me metí de lleno en el club porque ya conocí esa aventura maravillosa de cada domingo, juntar plata para los papelitos, para fuegos artificiales y ahí uno se da cuenta lo que es una institución como Juventud Unida”.

En cuanto a las condiciones en las que recibe el club Barba explicó que “llevo un par de años en la Comisión, conozco los antecedentes y sé cómo recibimos el club. Como dije en la Asamblea, tuve un excelente mentor como es Ignacio Gorlero, aprendí mucho de su excelente gestión, nos entrega un club en orden, me animaría a decir que hacía muchos años que no estaba así, en lo económico, lo deportivo, la administración totalmente al día”.

DESAFÍOS | Además de las metas deportivas toda institución tiene desafíos cotidianos. Barba expresó que “entre los objetivos siempre hay alguna obra para hacer, el complejo deportivo y social es muy grande y siempre hay que estar en el mantenimiento. Por suerte hemos venido trabajando en eso, se reparó el muro, tenemos canchas alternativas nuevas” y anunció que “tenemos un proyecto de iluminación que nos va a dar una luminaria más acorde a nuestras expectativas”.

Pero hay algo que dirigentes, planteles e hinchas tienen claro, “en lo estrictamente deportivo, lo dije claro que nuestra meta para 2021 es el ascenso a la Copa A de OFI. Lo he hablado con jugadores que se acercaron a darme su mensaje de apoyo y todos estamos de acuerdo que ese es nuestro gran objetivo”.

FINANZAS | Sobre los efectos de la pandemia y la inactividad durante 2020, Barba dijo que “cuando comenzó la pandemia pensamos que el resultado final iba a ser mucho peor de lo que en realidad ha sido. Fue un año que nos ha permitido a todos bajar la pelota al piso, sobre todo a los dirigentes que venían de muchos años trabajando; eso es cansador porque hay que estar todos los días un par de horas, hemos podido descansar, creo que a los jugadores, que también pensamos que los iba a afectar, hoy los vemos muy motivados, desesperados por empezar a jugar, tienen los objetivos claros y quieren empezar a jugar ya”.

A diferencia de lo que pudo pasar en otras instituciones, en los aspectos económicos “también fue favorable, porque pudimos ahorrar algún dinero. Hicimos una rifa acorde a la pandemia un poco más barata de lo habitual y tuvimos un resultado totalmente inesperado, vendimos muchos más números de los que se venían vendiendo en los últimos cuatro o cinco años. Si bien debimos cancelar algunas actividades como una criolla que estaba armada, una fiesta de la cerveza, no tuvimos la fiesta del parque tampoco, sin embargo podemos decir que el 2020 no fue para nada negativo para nosotros”.

TÉCNICOS | Respecto a los cuerpos técnicos se confirma la continuidad de los que venían trabajando. “Por suerte la gestión que se ha realizado durante estos años nos permite un trabajo liviano en el tema planteles y cuerpos técnicos. En formativas seguirán a cargo Marcelo Perdomo y Martín Bravo. Esta semana ya empiezan a trabajar en Sub 14 para un campeonato corto que se hace como adaptación para los chiquilines que suben del Baby. En Primera se mantiene el equipo de Martín Firpo, ya comenzaron a practicar la semana anterior, con todos ya se ha acordado y con el ánimo de empezar a trabajar por los objetivos comunes, paso a paso. Primero lograr una buena participación en la Liga de Ecilda y luego ir por el ascenso en la Copa”.

Consultado sobre eventuales necesidades de refuerzos para el plantel principal Barba dijo que “en lo que refiere al plantel, de acuerdo a lo que hemos hablado con Martín, no hay necesidades de reforzar el equipo. Entendemos que el plantel con los jugadores de la casa es más que competitivo, pero esto hay que manejarlo en el día a día, las prácticas recién están comenzando y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Este año suben chiquilines de las formativas y tenemos un técnico que les sabe dar oportunidades a los más nuevos para que adquieran de a poco el rodaje necesario para la competencia más exigente”.

Finalmente el Presidente de Juventud Unida se refirió a los eventuales cambios de autoridades en la Liga Regional y cómo será el posicionamiento de la institución libertense. Dijo que “la Liga Regional está funcionando bien, pienso que los objetivos de todos tienen que ir a favor de la liga, para fortalecerla porque creo que con un poco más de trabajo puede ser mucho más competitiva de lo que es hoy”.

Agregó que “sabemos que hay dos o tres clubes que se han reforzado y han tomado impulso en su preparación y eso la verdad que nos alegra porque tal vez faltaba un poco más de competitividad, necesitamos que sean más los equipos que estén peleando arriba”.

Por Jorge Gambetta.