Libertense Fernando Parodi dirige obra con Alfonso Tort en la Sala Verdi 

El asesinato de un joven de 17 años cuyo cuerpo aparece en un campo cercano a una comunidad rural, es el disparador con que el dramaturgo catalán Josep María Miró coloca en discusión los conceptos hegemónicos sobre la belleza que priman en un pequeño pueblo de esa zona de España, que perfectamente podría ser el de cualquier lugar de nuestro país.

Ese lugar donde “nunca pasa nada” se ve un día sacudido por la aparición del cuerpo de un muchacho que incluso podría haber sido crucificado. Surge la interrogante: ¿se quiso crucificar la belleza? Al menos podría quedar planteada la discusión de lo que cada quien considera bello.

INTRIGA | Sin que se trate de develar al homicida, desde la producción de la obra “jugamos un poco con generar preguntas y cierta intriga para no dar muchas respuestas desde la comunicación”, comenzó diciendo Fernando Parodi sobre la obra que él dirige.

El Director explicó que “es un monólogo a siete voces en lo que es una especie de homenaje o tributo al actor; al menos yo lo entiendo así. Es un texto que le brinda muchísimas posibilidades de trabajo al actor; ya el monólogo es un desafío complejo porque hay que sostener solo el espectáculo en el escenario, pero aquí hablamos de siete voces que el autor plantea como voces para un mismo cuerpo, pero para que quede más claro, son siete personajes que están atravesados por el asesinato del joven más bonito del pueblo, un joven de 17 años”.

VOCES | Sobre la composición de esos siete personajes por parte de un mismo actor, Parodi expresó que “es un trabajo que hemos desarrollado desde la interioridad de estos personajes. Cinco de ellos son muy complejos y profundos y se ven tocados por el dolor por la muerte del joven, los otros dos son como más circunstanciales”.

El Director agregó que para eso “se requiere un trabajo más de sensibilidad que de construcción exterior y obviamente la construcción exterior se fue dando y tenemos personajes identificados con cuerpo y voces diferentes pero que fueron el resultado del trabajo más íntimo y sensible del actor y el director. Es un trabajo en extremo desafiante para el actor, creo que Alfonso (Tort) es el gran protagonista del espectáculo por lo que significa elaborar las siete voces con una complejidad y sensibilidad brutales”.

Se trata de un texto extenso. “La obra dura más de una hora pero me parece que es un texto maravilloso de Miró que lo terminó de escribir en mayo de 2020, es un texto totalmente contemporáneo, escrito durante la cuarentena por la pandemia”, acotó Parodi.

EL EQUIPO | Continuó diciendo el Director que “cuando terminé de leer la obra fue un texto que me interesó mucho y enseguida pensé en Alfonso. Fue al primero al que le presenté el proyecto, él me pidió que le mandara el texto y el mismo día me contestó que estaba interesado y que se lo había leído todo de una. Eso me entusiasmó más porque tenía un excelente actor para un excelente texto, entonces supe que teníamos un buen proyecto”.

MÚSICA | La obra cuenta con la musicalización del compositor uruguayo Luciano Supervielle. Parodi contó que Luciano se incorporó también desde los primeros pasos porque el texto se basa mucho en la palabra del actor y a mí se me hacía como necesario generar un contexto sonoro que acompañara no como una composición de canciones, sino más bien a modo de banda sonora”.

Director y músico no se conocían, pero “me interesaba su música y algunas cosas de su trabajo. Incluso cuando hice Umbrío, Victoria Chichet hizo la música en vivo y una de las referencias que le había dado era Suite para piano y pulso velado de Luciano. Esto lo comenté con Alfonso y la pareció bien, así que se lo planteamos a la producción, hablamos con él y lo encontramos en un momento en el que estaba como con ganas de meterse en el mundo del teatro”, contó Parodi.

CONCEPTOS | Al ser consultado sobre el concepto de belleza que aborda el texto de Miró, Fernando Parodi respondió que “se maneja de muchas maneras: algo concreto es que el joven asesinado es considerado el más bonito del pueblo y el pueblo es también como una especie de personaje; es un lugar de la zona donde nació el autor, en Cataluña, y puede que acá haya también pueblos como ése y a veces nos preguntamos si hemos construido un pueblo bonito para vivir. Ahí hay otro sentido de la belleza”.

Desde el texto, Miró plantea esta obra para un solo actor o actriz, “sin especificar si es hombre o mujer, sin determinar edad o género, por tanto está hablando de una belleza que está más allá de lo físico o del género y la obra también plantea una analogía desde la óptica de que el joven asesinado aparece en el medio del campo y que podría haber sido crucificado y ahí hay un vínculo a Jesús y cuando se piensa en la belleza de Jesús también hay otro concepto de belleza porque además de lo físico al pensar en Jesús, se piensa en otras cosas”, expresó Parodi.

Explicó luego que “hay un concepto amplio de la belleza. Es una obra como refundadora, como en Romeo y Julieta donde uno espera que esas familias tengan otro concepto más libre del amor a partir de la muerte de la pareja, bueno eso de pensar una nueva sociedad es lo que en cierto modo deja planteado esta obra con un concepto de belleza, muy pero muy, amplio”.

EXPECTATIVAS | El autor pone en el banquillo los juicios y prejuicios hegemónicos y allí vamos todos como partes de la comunidad. Parodi dijo que “otro concepto importante en la obra es un desafío muy fuerte a todo lo conservador o tradicional que condena a lo diferente, porque hay conceptos hegemónicos. La obra pone en tela de juicio a la Iglesia como institución”.

Sobre las expectativas respecto a la obra, Parodi explicó que “yo tengo grandes expectativas porque me parece un texto rotundo y hay un equipo muy bueno con un trabajo redondito desde la escenografía, el vestuario o la iluminación y a nivel del público hay como cierta intriga que percibimos a través de la comunicación, a la gente parece que le interesa ver la propuesta hay como cierta curiosidad y así lo hemos pensado desde la difusión, nos dimos ese permiso de generar expectativas”. Agregó que “para la gente que le gusta ver actores, apreciar el trabajo de Alfonso creo que es una belleza”.

Sobre las posibilidades de llevar la obra en el futuro a salas del interior como la de Casa de la Cultura de Libertad, Parodi respondió que “como está pensada, hay una puesta compleja pero se puede adaptar, a mí me interesa mucho. Ahora hay un elemento escenográfico que tiene 13 metros de largo, que en la Casa de la Cultura no se puede utilizar de ninguna manera y eso pasa con muchas salas en todo el país. Somos conscientes que tenemos que encontrar la forma de presentar la obra en diferentes lugares porque es un proyecto que está comenzando y lo veo como de largo aliento”.

“El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar”, se estrena el 1º de setiembre en Sala Verdi y las funciones serán todos los días hasta el 11, de lunes a sábado a las 20 y 30 horas y domingos a las 20 horas.

Por Jorge Gambetta.