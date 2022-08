Continúa la disputa del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil

La actividad del Fútbol Infantil se concentró en San José de Mayo, Rafael Perazza y Rodríguez. Campana, Juventud Unida, Las Palmas e Independiente fueron visitantes en la tercera fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José. Varios encuentros de la Generación 2011 (Semillas) fueron postergados porque también jugaba la Selección de esa categoría.

SERIE A | En el Berral, Universal recibió a Juventud Unida. Jugaron todas las categorías excepto Semillas y la verde de Libertad logró la victoria en Chatas, Gorriones y Cebollas; en Churrinches y Baby se dieron empates.

Campana por su parte visitó a San Rafael y ganó en las cinco categorías que se jugaron; Central por su parte fue anfitrión de Treinta y Tres y jugaron en las seis categorías con tres victorias decanas en Churrinches, Gorriones y Cebollas, un empate en Chatas y triunfo de “el treinta” en Semillas y Baby.

Por último River Plate recibió a Nueva Unión, se jugaron cinco categorías con cuatro victorias locales en Chatas, Churrinches, Gorriones y Cebollas y una visitante en Baby.

SERIE B | En la Serie B mientras tanto, Las Palmas tuvo su fecha libre; Tito Borjas recibió a Sacachispas, con tres victorias locatarias en Chatas, Gorriones y Cebollas, en Churrinches y Baby fueron triunfos anaranjados.

Río Negro fue locatario ante Independiente y jugaron cinco categorías; Cebollas se jugará el jueves 24. Fueron cuatro victorias cebritas en Churrinches, Gorriones, Semillas y Baby, en Chatas fue empate.

Lamentablemente al cierre de esta edición no se había difundido la información sobre los encuentros entre Nacional y San Lorenzo.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 3ª Fecha

Serie A

Universal vs. Juventud Unida

Chatas 0 5

Churrinches 0 0

Gorriones 1 4

Semillas – –

Cebollas 0 6

Baby 1 1

San Rafael vs. Campana

Chatas 2 4

Churrinches 0 6

Gorriones 1 2

Semillas – –

Cebollas 0 2

Baby 0 1

River Plate vs. Nueva Unión

Chatas 3 0

Churrinches 1 0

Gorriones 2 1

Semillas – –

Cebollas 3 2

Baby 0 3

Central vs. Treinta y Tres

Chatas 2 2

Churrinches 3 2

Gorriones 1 0

Semillas 0 4

Cebollas 2 0

Baby 0 1

SERIE B

Libre: Las Palmas

Río Negro vs. Independiente

Chatas 2 2

Churrinches 2 0

Gorriones 2 1

Semillas 2 1

Cebollas – –

Baby 3 2

Tito Borjas vs. Sacachispas

Chatas 3 0

Churrinches 0 3

Gorriones 6 0

Semillas – –

Cebollas 7 1

Baby 0 3

Nacional vs. San Lorenzo

Chatas – –

Churrinches – –

Gorriones – –

Semillas – –

Cebollas – –

Baby – –

Próxima Fecha (4ª)

Serie A

Juventud Unida vs. Central

Nueva Unión vs. Campana

River Plate vs. Universal

Treinta y Tres vs. San Rafael

Serie B

Libre: Tito Borjas

Independiente vs. San Lorenzo

Río Negro vs. Las Palmas

Sacachispas vs. Nacional

Imagen de archivo (S.P.).

Por Jorge Gambetta.