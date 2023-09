Ignacio Martínez, Miguel Fó y las características del público infantil

Niñas y niños son grandes protagonistas de cada edición de la feria librera y por ello en el caso de la realizada en Libertad entre viernes y sábado de la semana que pasó, en la primera jornada hubo abundantes actividades dedicadas a ellos. Dos de las figuras destacadas de ese día, fueron el escritor uruguayo Ignacio Martínez y el narrador español Miguel Fó.

Martínez estuvo en la Carpa de la Palabra y allí junto a alumnas/os de la escuela 49 Francia, presentó su último libro llamado “Hoy salí a buscar el sol”, una obra en la que Martínez escribe cartas en verso al niño que fue y a todos los niños que lo vienen acompañando a lo largo de su vida.

Durante la presentación, escolares y adultos se reunieron en grupos en los analizaron las imágenes contenidas en el libro y luego expusieron lo que éstas les significaban, ante la atenta escucha del creador de una variada cantidad de libros infantiles.

Consultado sobre lo que la presentación, dijo Ignacio Martínez que toda la actividad fue organizada por los chicos de la escuela. “Me pareció brillante, porque además ellos fueron los maestros de ceremonia y la verdad es que me encantó. Me siento muy halagado, muy bien recibido”, dijo Martínez.

Al hablar de su trayectoria, dijo que “hace más de cuatro décadas que andamos en estas andanzas y recorridas y eso me parece que se refleja en este tipo de actividades”.

Al hablar del público infantil, dijo que “tienen la particularidad de que no le tienen miedo a nada, que no hay prejuicios, ni complejos, ni pudores, ni condicionamientos que les permitan callarse la boca o no. Van, dicen y hacen y ojalá aprendamos de ellos para ir y hacer”.

Sobre libro presentado dijo que “son poemas que buscan darle a la poesía la mejor de las ubicaciones. Marca una actitud con respecto a la literatura y las letras; hay un poema que dice, ‘leo, cuando termino la última página, doy el libro a mis amigos, ahora hay dos ejemplares, el que se fue en el papel y el que se quedó conmigo’, y esa es la idea, quedar y dar lectura, para que se extienda por todo el país, por todo el mundo”.

Respecto a por qué llegan sus trabajos, dijo que “tiene mucho que ver con decir lo que creo, lo que siento y lo que pienso. Me inspiran estas instancias, si yo no hubiera escrito nada no estaría acá y me inspiran los niños, que creo que son nuestros grandes maestros, a los que hay que escuchar más; nosotros estamos de paso, ellos también, pero el tema es que próximamente el mundo estará sobre sus hombros. Si el mundo que les dejamos es peor que éste, algo habremos hecho mal. Nosotros, somos enteramente corresponsables de lo que pasa”.

VISITANTE | Mientras tanto Miguel Fó, no es un extraño en Libertad. El narrador español estuvo ediciones atrás de la feria en San José y en la descentralización de algunas de las actividades, estuvo en el Club Social El Asador. Allí también estuvo este año, pero antes estuvo en la Carpa de la Palabra.

De forma ágil y con movimiento constante sobre el escenario Fo, va llevando a su audiencia por historias que siempre tienen un remate con enseñanzas.

Consultado sobre cómo se da su llegada a las ferias de San José, dijo que “el mundo es así de maravilloso, yo conocía a Celeste de hace muchos años y cada año intento hacerme lugar en la agenda para venir a esta feria y siempre estoy informado de cuándo se hace; de hecho es la segunda vez que vengo a Libertad”.

“Y acá estoy, insisto en volver a San José”, dijo el creador, que comentó que su trabajo como narrador, “es un oficio, le llaman la comedia del arte y estudié mucho para esto”.

“A mí cuando me dicen, ‘cuéntate un cuentito’, me molesta, porque no es así, no es un cuentito. ‘Pero son solo dos minutitos’, te dicen; no, no son dos minutos, ahí tuvieron que pasar cosas para que esos dos minutos quedaran así. Mis cuentos tienen desarrollo, están trabajados y todos los he contado, por lo menos en dos países y cuentos funcionan, porque los chicos son iguales en todo el mundo”.

Respecto a su público, dijo Fó que “son los pequeños, el adulto es el que cambia, se modifica, los chicos son todos iguales. Los niños son mejores escucha cuentos. El adulto tiene muchos prejuicios”.

El narrador español estará el fin de semana próximo en la segunda parte de la feria del libro, que se desarrollará en el Municipio de Ciudad Rodríguez. Fó anunció además, que espera volver el año que viene.