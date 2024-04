El ex futbolista y escritor Agustín Lucas escribe un libro sobre la historia de San Rafael

El pasado 4 de marzo el Club Social y Deportivo San Rafael cumplió sus prolíficos 80 años de vida institucional que con diferentes actividades se estarán festejando a lo largo del año. San Rafael es una institución señera de una importante zona del departamento que ha acompañado el desarrollo del pueblo y de su gente muchísimo más allá de lo deportivo. Para dejar un registro tangible de esa rica historia compartida el ex futbolista, poeta, narrador y periodista Agustín Lucas junto a la poeta y docente Regina Ramos, oriunda de Rafael Perazza, vienen ajustando los últimos detalles de un libro sobre la historia del club.

ESCRITOR | En diálogo con La Semana Agustín Lucas explicó los orígenes del proyecto. “Creo que lo importante es que una vez más los caminos se cruzan en el trabajo en este libro sobre San Rafael. Ha habido situaciones en mi vida o en mi proceso creativo donde se han juntado los oficios, el de futbolista pasional y el de escribir y crear un oficio en torno a la escritura”, dijo Lucas.

Recordó que su libro Pelota de Papel de la Editorial Planeta, que fue “escrito por jugadores de fútbol, del que ya sacamos cuatro volúmenes y en el que escribieron entre otros Javier Saviola, Pablo Aimar, Javier Mascherano, sobre todo gente de Argentina, pero también de Uruguay donde estaba encargado yo, escribió Lugano, el ‘Bigote’ López y allí se juntaron mundos bastante cercanos”.

El escritor agregó que “en un proyecto como el de San Rafael también se cruzan algunas cosas incluso con otra variable que es la variable ‘pueblo’, que se junta con el fútbol y con la variable literatura en las crónicas que es lo que son para mí” los testimonios recabados.

Y es que en una institución de 80 años como San Rafael en un lugar como Rafael Perazza la historia se va transmitiendo de generación en generación, con su carga emotiva y sobre todo con mucho orgullo. Lucas explicó que su contacto con esta historia surgió “a través de Regina Ramos, poeta, profesora y una gran amiga que además de vivir en Rafael Peraza jugó en San Rafael y me invitó a pensar el proyecto que llevamos adelante juntos, por lo que también hay una instancia como el llegar casi como un extranjero al pueblo”.

Ambos escritores van compaginando el material y tomando decisiones, pero abrir las puertas de una historia tan rica significa también que se sumen voluntades. “Regina de algún modo me abrió las puertas, junto a Andrés Larre y Laura Castro que de alguna manera también están embanderados con el libro en el marco de los 80 años del club”.

EL YIYO | Lucas se encontró navegando en “una historia increíble y algo muy importante en el proceso de escritura del libro es que inicialmente yo creí que lo iba a escribir a partir de lo que obtuviera de los manuscritos y entrevistas que pudiera realizar” sin embargo “hoy en día después de más o menos un año que arrancamos con esto, entendimos con Regina que las voces del pueblo son las que realmente tejen la historia del libro”.

Y entre esas voces surgen algunas entrañables que ya no están pero supieron dejar su enorme testimonio como “el riquísimo manuscrito que tenemos de ‘Yiyo’ Fernández, un personaje de la historia del pueblo y de San Rafael que escribió la historia del club hasta 2014 y dejó un manuscrito escrito a lapicera, con aportes de un montón de gente y con referencias a libros y personas que dan su testimonio”.

Lucas considera que ese documento “tiene una riqueza impresionante, cuando pensé en darle mi mirada o mi manera de escribir entre esas letras me fui dando cuenta que en realidad no era necesario porque el trabajo del escritor en este caso es el de ordenar el registro y ponerlo a disposición de tal manera que puedan leerlo sus propios autores, lo mismo pasa con las entrevistas que venimos realizando”.

PROTAGONISTAS | Al respecto agregó que “lo que estoy acostumbrado a hacer cuando escribo para La Diaria o para la Revista Túnel, donde hago una especie de preámbulo o copete en el que el escritor o el periodista, presenta la historia, en este caso ese copete no estará porque entendemos que la cuestión textual y la oportunidad de esas personas de hablar sobre la historia de su club tienen un enorme valor en sí mismo”.

Se trata de una historia viva, sentida y muy emocional en la que “todo está dicho pero además todo está sucediendo porque al mismo tiempo que en el libro se habla de cuando se le cambió la orientación a la cancha allá en los años ’50, en los inicios, eso se intercala con la voz de una jugadora del equipo femenino actual”.

El ayer lejano continúa abrazándose con el presente que mira al futuro. “Es la historia pasando hoy por esa cancha, que no es aquella, después se terminó armando el complejo Ricardo Reyes, es la historia actual donde hay un montón de mujeres participando de la Comisión Directiva y hay un montón de mujeres jugando al fútbol e inclusive hay fútbol mixto, entonces estas nuevas figuras se intercalan en aquel diálogo que está allí en el manuscrito del ‘Yiyo’ que tiene un montón de años”.

Los testimonios e imágenes actuales corroboran “lo que hizo el ‘Yiyo’ y se actualiza porque él llegó hasta 2014 y en los siguientes 10 años han surgido novedades como el fútbol mixto que ni siquiera existía cuando yo era niño y eso permite ver al fútbol de otra manera”.

El escritor dijo que “no he podido ver partidos de San Rafael, porque cuando voy me dedico a realizar entrevistas, he visitado el complejo, hemos comido algún asado al costado de la cancha en un proceso de acercamiento, estuve en la fiesta de los 80 años”.

Asimismo agregó que “el hecho de encontrarme con las personalidades y con los ídolos que antes me presentó el ‘Yiyo’ es muy especial, por ejemplo ver aparecer a Tovagliare por una puerta de su casa y sentarse con nosotros a tomar unos mates fue impresionante, porque ellos mismos empiezan a reconstruir la historia que quizás contaron en muchas comidas o reuniones pero tal vez un día dejaron de contarla”.

A modo de ejemplo Lucas recordó que “puntualmente nos pasó que Isaac Pérez nos habló de su nieta y luego fuimos y hablamos con la nieta y ahí también se da ese ida y vuelta con la historia”.

OBJETIVO | Además del valor testimonial que tendrá el libro para el club y su gente, “una de las tareas más importantes de la literatura es hacer el registro, el decir que tal cosa sucedió, que así se tejió la historia de un pueblo alrededor de un club que no por casualidad es de fútbol” dijo el escritor y agregó que “eso también es importante a la hora de decir si este será un libro de fútbol y si será tan solo la historia de San Rafael, es una historia que seguro comparten con otros lugares u otros nombres un montón de equipos como San Rafael que ni siquiera aparecen en los grandes campeonatos de su zona”.

En cuanto a qué etapa del proyecto y cuánto falta para redondear el contenido final Lucas explicó que estaba llegando el pasado fin de semana a Rafael Perazza, porque “me faltan un par de entrevistas más y creo que estamos en una etapa final de tomar decisiones en cuanto al orden y algunos detalles y ya proyectando el objeto libro que será el producto que llegará a los hogares que tiene también su importancia en cuanto al diseño”.

Consultado si había escrito antes sobre un club del interior el autor dijo que “del interior no; más allá que mi familia es del interior, mi vieja es de Salto y mi viejo es de Treinta y Tres, yo soy de Montevideo y he jugado en equipos de AUF, salvo en Cerro Largo que es a medias del interior porque no es una experiencia del fútbol del interior”.

Agregó que “tuve alguna experiencia previa en un libro que escribimos con Fermín ‘Mincho’ Méndez, editor de Deportes de La Diaria, sobre Liverpool, de cuando yo jugué en Liverpool en 2015 y también hay una experiencia anterior de cuando jugué en Sud América en 2013 que también hicimos un texto narrativo junto a Patricio Hidalgo que es un escritor chileno; él escribía sobre su club Unión Española y yo sobre Sud América, esa ha sido un poco la experiencia de contar una historia específica sobre algún club en particular”.

Agustín Lucas fue futbolista y pasó por diversos clubes uruguayos y también del extranjero y cuenta que leía poesías en los vestuarios. “La poesía es el origen de todo, a partir de allí se teje la narrativa o la labor periodística pero la poesía es la que termina por enlazarlo todo”, dijo.

COMPROMISO | Tanto en su labor periodística como literaria Lucas demuestra un compromiso social que apunta a descubrir aquellos aspectos del fútbol que se esconden tras el gran iceberg mediático.

En 2017 cobró una gran notoriedad siendo el vocero de Más Unidos que Nunca, un movimiento de futbolistas contra el poder que regía el accionar de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y siempre se mostró sensible a las problemáticas sociales que rodean el ambiente del fútbol.

Sobre esa etapa dijo que “en otros momentos de la vida, la militancia social ha tenido otra importancia, en este momento de mi vida creo que la militancia también va por parte de la escritura, lo que se escribe, por qué se elige escribir por ejemplo la historia de San Rafael y no la de Peñarol, qué cuestiones se critican, algunos hechos que ocurren en esa relación entre la sociedad y el fútbol”.

Asimismo recodó que “cuando era jugador y cuando estuve en Villa Española teníamos otra tarea porque en el fútbol profesional hay sectores vulnerables que hay que atenderlos porque cuando un día aparecen los pibes como Darwin Núñez todos nos ponemos la camiseta sin saber de dónde vienen y nos enteramos cuando llega la BBC a entrevistarlo en su casa en Artigas”.

La planificación del proyecto estima el lanzamiento del libro para el mes de setiembre, sin embargo la Comisión Directiva de San Rafael que preside Andrés Caballero viene coordinando una etapa de pre-venta y los interesados pueden contactar con algún dirigente para reservar anticipadamente su ejemplar y a la vez cooperar para facilitar todo lo que es la parte económica del armado e impresión.

