Alejandro Cortalezzi explicó el rol de articuladores del MEC que tendrán con Javier Gutiérrez y Lorena Fleitas en San José

A 14 meses del cambio del gobierno nacional comienzan a verse algunos trazos de la política cultural que se está diseñando “día a día” desde la Dirección Nacional de Cultura (DNC), bajo la supervisión de la directora Mariana Wainstein. Para el interior del país resultaba fundamental conocer con qué estrategia se abordaría el reemplazo de la estructura que significaron los Centros MEC, que en los períodos anteriores alcanzaron a 128 localidades de todo el país.

En la pasada edición, informábamos que habían sido designados como articuladores para el departamento de San José los ex coordinadores de Centros MEC Javier Gutiérrez, Alejandro Cortalezzi y Lorena Fleitas que había desempeñado tareas de administración y secretaría de aquella estructura departamental.

DOTACIONES | El cambio de las políticas centrales del MEC para los territorios del interior significó una reducción de 200 funcionarios que básicamente estuvieron a cargo del Plan de Alfabetización Digital que tan importante fue para la inclusión de los adultos mayores a la modernidad informática.

En diálogo con La Semana Alejandro Cortalezzi, uno de los articuladores departamentales, dijo que “ahora lo que está seguro es que tras la eliminación de la Dirección de Centros MEC, de un total de unas 250 personas que la integrábamos, quedamos 20, los 18 coordinadores que eran presupuestados más dos que tomaron de los que se nos vencían los contratos, que fue mi caso y el del coordinador de Treinta y Tres. Esos son los 20 articuladores que ya estamos trabajando”.

Los responsables de cada departamento plantearon necesidades en función de la experiencia acumulada. Cortalezzi explicó que “a partir de esos 20 articuladores comenzó a analizarse qué pasaba con la demás gente que estaba trabajando en los territorios, porque había funcionarios del MEC que quedaban sin trabajo, porque las Usinas Culturales quedaron un poco en el aire, otros que habían estado haciendo trabajo de secretaría en los Centros MEC. La idea era lograr que también pudieran estar en el trabajo en territorio, algunos quedaron también y el grupo se amplía a un total de unas 30 personas en todo el país, todos como articuladores bajo el área de Gestión Territorial que coordina Juan Carlos Barreto”.

En lo que refiere al Plan Nacional de Alfabetización Digital, desde un principio no estará incluido en estas políticas “porque pasó al área de Educación del MEC ya que se entendió que no correspondía a Cultura, pero Educación no lo tomó y por eso se vencieron 200 contratos de funcionarios que se quedaron sin trabajo el 31 de diciembre de 2020”.

CAMBIOS | Respecto a las diferencias entre lo que se viene instrumentando y lo que hubo en los períodos anteriores, Cortalezzi dijo que “básicamente en nuestra función lo que cambió es que por ejemplo antes si había alguna actividad donde estaba invitado el Ministro y por algún motivo no podía concurrir, se nos pedía que fuéramos nosotros en su representación, ahora eso no se va a dar, como tampoco representar al Ministerio en las mesas interinstitucionales”.

El funcionario dijo que “estamos en una etapa de ajustes, día a día tratando de definir hasta dónde llegará nuestro rol. Algunas funciones se podrían ir agregando según las necesidades que se planteen durante la gestión”.

Cortalezzi agregó que “tampoco tenemos manejo de personal a cargo, acá en San José los dos coordinadores teníamos 16 personas a cargo en todo el departamento. No podemos hacer contrataciones ni manejaremos presupuesto, no tenemos poder de decisión, sólo hacer propuestas”.

El poder total de decisión se ha centralizado en la DNC. Al respecto Cortalezzi explicó que la idea es que “no se diversifique como ocurría antes que algunas cosas pasaban por Centros MEC, otras por la Dirección de Educación, otras iban directo al Ministro, por ejemplo un evento que pide apoyo va directo a la Dirección de Cultura, antes podía tramitarse directamente con el Ministro por una vinculación política y podía ocurrir que el mismo evento recibiera apoyos del MEC por tres vías diferentes y ninguna de las reparticiones sabía que otras también estaban aportando”.

“La idea de la directora Mariana Wainstein es que todo vaya por la misma ventanilla, nosotros estaremos involucrados con todo lo que pase en el territorio y desde ahí coordinaremos tanto con la Dirección de Cultura de la Intendencia, con los centros culturales y con los propios artistas”, expresó Cortalezzi.

Por otra parte el funcionario dijo que “también estamos haciendo la gestión de los institutos en el territorio. El jueves tuvimos una actividad con el ICAU (Instituto del Cine y el Audiovisual Uruguayo), tendremos otras tres instancias semanales para implementar el desarrollo del cine en el territorio. Si surgen propuestas de cine desde la población o de las instituciones también seremos quienes canalicemos las consultas hacia el ICAU”.

Cortalezzi dijo que esa manera de gestionar las políticas “permite un mejor seguimiento de los asuntos porque antes de pronto se mandaba algo al Ministerio y no se sabía a qué repartición se derivaba, eso es un avance importante porque ahora tenemos el contacto con cada área de la Dirección Nacional”.

EXITOSA | En una evaluación de su experiencia anterior Cortalezzi dijo que “creo que Centros MEC fue la política más exitosa por cómo se desarrolló y por cómo impactó en el territorio. Era algo muy raro porque rompía con todas las estructuras conocidas del aparato estatal, burocrático y arcaico, fue algo desarrollado muy al estilo europeo y muy ajustado a la gobernanza de la que tanto se habla hoy. Nosotros esa gobernanza la hacíamos desde los Centros Mec, hoy hasta una Escuela de Gobernanza tenemos en la Intendencia, nosotros ya la hacíamos en los Centros MEC”.

El funcionario explicó que “eso que hace poco se hace de reunirse con los vecinos para ver cómo se arman los programas de gobierno, nosotros ya lo hacíamos desde 2010 con Javier Gutiérrez. Íbamos a los pueblos a reunirnos con la gente y allí nos decían lo que querían y lo atendíamos de acuerdo al presupuesto que teníamos, eso es gobernanza, nosotros lo hacíamos sin que nadie nos lo enseñara y antes de que nadie hablara en el país de ese tema. Fue un ejemplo moderno que generó algunas rivalidades dentro del propio Estado y se le pusieron muchas trabas y objeciones desde otros organismos, porque no admitían que decidiéramos sin consultar los escritorios montevideanos”.

De las objeciones iniciales que encontró la política de Centros MEC, otras reparticiones “comenzaron a utilizarla para todo, y creo que ahí hubo un error, porque nosotros teníamos un perfil cultural específico definido en las bases de los concursos, después ya empezó a tener más contacto con lo social y lo comunitario, se fue abriendo y en el último período ya entraba todo en Centros MEC. Como éramos la única presencia física en los territorios, muchas dependencias del Estado nos mandaban todo a nosotros, que terminamos hasta pegando afiches para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se desorganizó en muchos aspectos. Nosotros reconocemos muchas de las críticas que hoy se le hacen, otras no son reales”.

LO NUEVO | Los coordinadores departamentales ahora se denominan articuladores. Los ex Centros MEC serán Centros Culturales, y el lugar físico donde funcionarán se está definiendo en estos momentos. Cortalezzi explicó que “la idea es que nos instalemos en el Centro Cultural que se determine, aún no se ha determinado dónde funcionará ese centro en San José. Juan Carlos Barreto está saliendo al interior en estos días a reunirse con las distintas direcciones de cultura para definirlo, si no se hace el centro, porque hay tema obvio de presupuesto ante la situación económica que vive el país, se verá qué lugar se puede disponer para el trabajo de los equipos en primera instancia, hasta que se pueda hacer el nuevo Centro Cultural”.

Hasta el momento está definido que en departamento de San José se instalarán centros culturales en “cuatro localidades, Libertad sería uno de esos lugares, el más grande será el de Ciudad del Plata porque es donde hay más necesidades y más población. Los otros dos serían San José de Mayo y Ecilda Paullier” y a cada uno se le dotará de personal en función de las necesidades de cada lugar.

Sin perjuicio de una línea común establecida desde la DNC, Cortalezzi dijo que “algo que nos explicó Barreto en una de las charlas que hemos tenido es que no todos los centros funcionarán igual. Si bien hay una línea de trabajo, cada centro va a tener la impronta de acuerdo a la comunidad donde esté instalado. La idea es que en cada departamento haya menos centros pero más grandes de lo que eran Centros MEC. En Ciudad del Plata, por ejemplo, va a tener un teatro, una biblioteca, cafetería, sala de exposiciones, sin dudas hay que esperar que aparezcan los fondos para la construcción”.

LA OFERTA | Sobre las oportunidades para los operadores culturales por el momento “estamos con ventanilla abierta, todos los institutos tienen fondos disponibles. Los interesados deben entrar vía web a culturaenlínea.uy en la página del MEC, los cinco institutos tienen llamados abiertos. Todo va enfocado para adelante, los creativos que están en sus casas deben poner el pienso en sus temáticas, revisar todas las ventanillas que hay y ver a qué fondo podrían postularse”.

Según explicó Cortalezzi las listas de ganadores de los diversos fondos se conocerán en el mes de agosto “y si la situación lo permite ya más cerca del verano puedan comenzar a ejecutarse las actividades. Se está pensando la ejecución más para el año que viene que para este, que es un año de ponerle pienso a todo”.

Finalmente y sobre la difícil situación que atraviesa el sector cultural Cortalezzi dijo que “por ahora no nos han comunicado nada al respecto, si bien los articuladores hemos planteado la situación que nos preocupa, sabemos que tanto de parte del Ministerio como de las intendencias se han hecho algunas inversiones. Sabemos que el dinero destinado a cultura es mucho más, así que veremos qué pasa con ese dinero, creemos que podría destinarse en parte para apoyar a la gente de la cultura en estos momentos, pero está todo abierto, para proponer, para estudiar, estamos en una construcción permanente”.

