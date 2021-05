Ni el alcalde Santos ni la comisión administradora hicieron comentarios sobre la postura del FA respecto al gimnasio San Isidro

Consultado el alcalde Matías Santos sobre si había leído las o visto las declaraciones de la dirigencia frenteamplista sobre el convenio para la gestión del gimnasio San Isidroi , dijo no haberlas visto, aunque dijo estar al tanto, porque además “nos llegó un pedido de informes (el realizado por Ana María Piñeyrúa), en el que todo lo que se consulta está bien detallado en el contrato, así que yo no tengo nada para decir y en la conferencia que hicimos el lunes 10 yo detallé cómo había sido todo el proceso”.

“Algunos de los que hoy conforman la comisión fueron los que arrancaron la iniciativa, nosotros le dimos para adelante, hicimos la gestión, la Intendenta aceptó y se concretó”, comentó el Alcalde.

Respecto a la integración de la comisión, dijo Matías Santo que “cuando Piaggio y González me plantearon la posibilidad de incluir dos personas representativas del Frente Amplio me pareció que no podía ir a decirle a esta gente que tenía que poner una cuota política. Me parecía que no correspondía”.

“No quiero darle más trascendencia al tema, ellos tienen derecho de dar su punto de vista. Cuando Ana (la Intendenta), estuvo en el Concejo se habló de Casa de la Cultura y el gimnasio, que eran las dos instituciones donde la Intendencia iba a colaborar, fiscalizando que se cumplieran los objetivos. Pensamos conformar una comisión fiscal con un representante de la 70, una de la lista de ‘Hann’ Hernández y uno por el FA, que todavía no se ha armado. Es todo claro, no hay nada para ocultar. Se va a contestar el pedido de informes y listo”, comentó Matías Santos.

Sin respuesta

Tampoco desde la novel Comisión Administradora del Gimnasio San Isidro, se quiso hacer declaraciones respecto a lo manejado en la conferencia de prensa que realizara el Frente Amplio el pasado jueves 14, en donde la fuerza política puso reparos a la forma en que se firmó el convenio con la Intendencia.

Consultado Jorge Sellanes, el Presidente de la comisión, dijo que no había leído ni visto por televisión lo manejado en esa oportunidad, por lo cual prefería no opinar nada al respecto. “Nosotros estamos para trabajar para todos”, dijo y mencionó que el equipo de trabajo está muy sólido y no se fija en política.

La comisión emitió sí un comunicado en el que informa que fijó como su día de reunión los jueves a las 19 horas en el mismo gimnasio y pide que “quien esté interesado en plantear inquietudes o sugerencias puede acudir a la reunión agendándose previamente al teléfono 098248367 (provisorio), para evitar aglomeraciones y así poder atender a cada uno adecuadamente”.

Por Javier Perdomo.