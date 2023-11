Malestar por denuncias contra la comparsa «La que mueve CDP» por ruidos en los ensayos

El pasado miércoles 25 de octubre, en la sede del gobierno municipal y a solicitud del ejecutivo departamental, integrantes de la Comisión Departamental de Carnaval, los directores de Gestión Ambiental y Salud, de Tránsito y Seguridad, la alcaldesa Marianita Fonseca y el concejal Denis Hornos solicitaron reunirse con uno de los directores responsables de la comparsa platense “La Que Mueve Ciudad del Plata”, para tratar distintas denuncias de vecinos pascuenses y posibles soluciones.

En la reunión no hubo acuerdo, los integrantes del ejecutivo departamental volvieron a San José de Mayo con las manos vacías y algunas advertencias realizadas a Germán “Chico” Hernández, quien no hizo esperar sus públicas respuestas, a una reunión que no tuvo medios de prensa ni locales, ni departamentales.

Luego del encuentro, la comparsa emitió un comunicado de prensa en el cual se expresa que “la comparsa ha sido citada por las autoridades del Municipio debido a unas denuncias (no sabemos cuántas, ni por qué). Las autoridades nos solicitan que pidamos permiso para ensayar. También quieren que cambiemos de lugar de ensayo y que lo vayamos cambiando frecuentemente”.

“Nos recordaron que recibimos apoyo económico de la Intendencia de San José para ir a representar a San José en Montevideo”, dice el comunicado y luego añade que “una vez más es necesario que autoridades y vecinos sepan que el candombe está protegido por ley, con el apoyo de todos los partidos. Leyes 20053 y 18059”.

Concluye el comunicado diciendo que “nos constituimos desde el respeto hacia las personas y la cultura afro uruguaya, desde un posicionamiento ideológico anti-racista donde el candombe no está en tela de juicio y en el entendido que las comparsas como fenómeno urbano, son una expresión barrial. En ese sentido las calles de la ciudad son el principal escenario, espacio físico por excelencia donde todas las personas pueden participar. Es tanta nuestra pertenencia al barrio que lo que era un baldío ayudamos a convertirlo en la Plaza El Reencuentro, primer nombre de nuestra comparsa, y espacio desde donde salimos”.

Consultada por La Semana la alcaldesa Marianita Fonseca dijo que “tuve que solucionar en cuestión de horas cuando me llamaron solicitándome un lugar para reunirse y que participase junto a la Comisión de Carnaval y los directores Yarwinn Silvera y Carlos Rodríguez que venían a hablar con los conjuntos de carnaval platenses según me solicitaron” (vale aclarar que el único invitado fue German “Chico” Hernández, director responsable de La que mueve).

Fonseca dijo que Hernández fue intransigente ante algunas soluciones planteadas, como por ejemplo un domingo girar por Zorrilla de San Martín hacia el este, y la próxima semana hacia el oeste (el tema vuelve a ponerle luz a los denunciantes, que estarían por Zorrilla de San Martín entre Río de la Plata y Yamandú Rodríguez, como con los feriantes); la otra salida que ofrecieron fue que alternaran en los barrios de toda la ciudad y para eso Hernández dijo que tendrían que hablar de la locomoción para los integrantes que en su gran mayoría son de bajos recursos.

LLAMADO | Con el correr de las horas hubo humo gris claro al menos, ya que a Germán Hernández le sonó el celular y del otro lado de la línea hablaba la intendente Ana María Bentaberri, quien le dijo una frase concreta: “Hernández tenemos que reunirnos para solucionar este diferendo” y lo citó para este miércoles 1º de noviembre a las 11 y 30 horas en la sede de la Intendencia.

Tras conocerse la fijación de este encuentro, La Semana visitó el ensayo dominical de la comparsa en la Plaza San José de Mayo (El Reencuentro). Entre los integrantes del colectivo candombero los ánimos estaban más templados y Germán Hernández fue claro y contundente en sus decires. “Nosotros somos de respetar las normas de convivencia y nos gusta que nos respeten. Vamos en sintonía de acordar y dialogar con Bentaberri, también a hablar de algunas necesidades que tenemos que cubrir”, comentó.

Por Carlos García.