Vecinos de Puntas de Valdez volvieron a reclamar destacamento y mayor patrullaje

Los vecinos de Puntas de Valdez volvieron a reclamar a las autoridades policiales del departamento que se instale un destacamento en la localidad durante una reunión realizada el sábado 28 en la tarde en el ex salón Horacio Hernández, ante una nutrida concurrencia. El encuentro se realizó a pedido de los propios vecinos y tras la ocurrencia de una extraña muerte, que la Policía aún no califica como asesinato.

En efecto, días atrás fue encontrado muerto en su hogar el vecino Wilson “Cataneo” Bonnahón. Hasta su casa llegó un amigo de éste a buscarlo, tras varios días sin saberse nada de él y lo encontró muerto. Según ha dicho a quienes lo han querido escuchar, que al llegar lo encontró con una herida en su abdomen y signos de violencia en brazos y piernas. Sin embargo, la Policía no había difundido en sus partes diarios el hecho como un crimen y esto recién ocurrió el martes 31 (cuando la edición papel de La Semana ya estaba en la calle), cuando se dio cuenta de la detención que estaría involucrado en el crimen. Este miércoles se informó que el hombre debía declarar nuevamente en el correr de la tarde, por lo cual permanecía con prisión preventiva.

Esta muerte y otros casos delictivos ocurridos en la localidad, motivaron que se realizaran contactos con la Jefatura de Policía de San José y fue así que se acordó que el sábado 28 de octubre concurriría a la localidad, para dialogar con los vecinos el subjefe José Osorio y dos oficiales más, que tomaron nota de todo lo que se dijo en la reunión, a la que concurrieron más de 50 vecinos, un número importante, pese a que hubo quienes dijeron que debía estar todo el pueblo allí, reclamando.

ACLARACIÓN | Antes de comenzar a escuchar a los vecinos, el inspector principal Osorio les dijo a los presentes que no hablaría sobre la muerte de Bonnahón debido a que es un caso que está en proceso de investigación. En esa tesitura se mantuvo en las dos ocasiones en que los concurrentes a la asamblea abierta, intentaron hablar del asunto.

Osorio intentó durante toda la reunión explicar a los vecinos los mecanismos policiales para realizar patrullaje en la localidad, que como es sabido no tiene una presencia policial permanente y que depende jurisdiccionalmente de la seccional sexta de Rafael Perazza. El funcionario policial insistió en que los vecinos deben llamar a la línea 911 en caso de una emergencia y les anunció que ante la preocupación vecinal se había definido intensificar la presencia policial con el personal de la Dirección General de Seguridad Rural, que tiene un móvil que trabaja desde Libertad para toda la zona circundante.

Entre los presentes en el encuentro, volvió a plantearse el tema de la necesidad de un cuerpo policial permanente en “el 61”, con un destacamento y una patrulla propia. Entienden los vecinos que se esa forma se sentirían más seguros. Dijeron que querían volver a como era antes, cuando funcionaba la garita policial.

DENUNCIAS | Pero el subjefe Osorio no tiene las potestades para hacer realidad el pedido de los vecinos y por ello intentó argumentar que según los datos en poder de la Policía, una presencia policial permanente no es necesaria para la localidad. Dijo que en lo que va de 2023, en el sistema de registro policial hay denunciados 17 hurtos, es decir, menos de dos denuncias al mes. Esto, sumado a la densidad poblacional de la localidad (unos 1700 habitantes tiene el pueblo), no ameritaría más presencia que la que ya se tiene con el patrullaje que se realiza desde Rafael Perazza.

Allí surgieron las voces de varios vecinos que dijeron que no hacen las denuncias porque la Policía no hace nada y entonces Osorio dijo que si no hay denuncias, ellos nada menos pueden hacer, por lo cual fueron muchas las voces que dijeron que de ahora en más denunciarán si son víctimas de un delito.

Igualmente los cuestionamientos continuaron y también el pedido del destacamento, que al principio del actual período de gobierno se manejó como una posibilidad real gracias a que existe un terreno donado para construir el nuevo destacamento.

Hubo quienes declararon que estaban dispuestos a hacer justicia por mano propia, si son víctimas de delitos, algo que, por supuesto, no fue recomendado por el subjefe Osorio, que dedicó buena parte de la reunión a intentar explicar cómo funciona el sistema de justicia y cuán importante es tener las pruebas suficientes a la hora de llevar un caso a Fiscalía. “Si nosotros no aportamos las suficientes pruebas, la Fiscalía no puede avanzar en una investigación”, dijo el subjefe Osorio en un momento de la reunión, que duró poco más de una hora.

Entre quienes hablaron estuvo un hermano del fallecido Bonnahón, quien dijo que todos saben quién es el responsable de la muerte de éste y que anda por el pueblo paseándose tranquilo. También habló Bonnahón de la presencia de “barritas” extrañas en la plaza de unos de los complejos MEVIR y hubo quienes dijeron que había personas adultas vendiéndoles drogas a los adolescentes del pueblo. A todo respondía Osorio que las denuncias deben hacerse al 911 y no llamar a la seccional, como muchos dijeron hacer.

CONCLUSIONES | En definitiva, la reunión no dejó mayores novedades, solo fue otro encuentro de catarsis pública, con algún anuncio menor de la Policía y la decisión de realizar una carta en el momento, pidiéndole formalmente a la Jefatura que instale cámaras de video-vigilancia en Puntas de Valdez. La misiva fue firmada por muchos de los presentes y era presentada a la Jefatura de Policía en la jornada del lunes 30.

Consultados los promotores del encuentro con la Policía, dijeron a La Semana que cuando convocaron a la reunión no tenían grandes expectativas respecto a lo que podía ocurrir, pero que cumplieron con su objetivo, que era visibilizar una vez más la preocupación de los habitantes de Puntas de Valdez por los hechos delictivos que han ocurrido en el último tiempo, en particular, la muerte del vecino ya nombrado. El subjefe Osorio se retiró de la reunión sin hacer declaraciones a la prens

a.

