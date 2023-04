Para imitar: Montevideo multará a vehículos con caños de escape recortados

Como todos los lectores de La Semana saben, nuestra principal materia informativa es la realidad del departamento de San José, sin obviar los grandes temas nacionales que a todos nos interesan e incumben, pero en este caso abordaremos una noticia netamente montevideana, pero que bien debería ser tomada como ejemplo por la comuna josefina, para intentar solucionar un problema endémico, también en las calles de las distintas localidades de San José.

Se trata del anuncio realizado la pasada semana referido a que la comuna montevideana, comenzará a fiscalizar y multar a aquellas personas que conduzcan vehículos cuyos caños de escape produzcan “ruido excesivo”. La medida fue presentada en conferencia de prensa por la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y el director del Departamento de Movilidad Pablo Inthamoussu.

Según la nota publicada por El País sobre el anuncio de la Intendencia, Inthamoussu dijo que el objetivo de la medida, que comenzará a regir el próximo 30 de mayo, “es quitar de la ciudad el ruido excesivo y molesto que generan los vehículos en general”.

Según lo decidido por la comuna montevideana, la multa por un caño de escape ruidoso en una moto será de dos UR (unos 3.170 pesos); para los autos, la multa será de cinco UR (7.920 pesos); mientras que para ómnibus será de 10 UR (15.840 pesos).

Las autoridades de la comuna aclararon que la decisión no tiene un fin recaudatorio y explicaron por qué no. El Director de Movilidad explicó que el método ideado incluye la oportunidad del infractor de no pagar el monto establecido si arregla su caño de escape.

OPORTUNIDAD | Los inspectores que encuentren una infracción “le van a notificar al ciudadano que fue detectado en una situación irregular y ese ciudadano va a tener cinco días para corregir ese problema. Si lo repara y se presenta a las oficinas de Tránsito en la Intendencia, se va a revisar y si el problema fue corregido, esa contravención no se va a transformar en multa”, explicó Inthamoussu.

Lo que se quiere es que, “en lugar de pagar una multa, con ese mismo dinero repare el caño de escape, corrija el problema”, dijo el Director de Movilidad Urbana.

“Muchos vecinos que tienen este problema en su vehículo lo han dejado correr y se normalizó la situación. Esta situación no es normal. Tenemos muchas quejas que nos hacen saber la necesidad de empezar a corregir”, comentó el Director.

Esta nueva campaña de la comuna capitalina incluye además una vía por la cual los vecinos montevideanos puedan denunciar caños de escape ruidosos. Se debe enviar la frase «Escapes ruidosos» a una línea de Whatsapp “indicando si se han detectado vehículos circulando con escapes libre en determinadas zonas u horarios en forma reiterada. Esa información será incorporada a la planificación de la fiscalización”, se explicó desde la comuna.

Seguramente no se pueda hacer algo exactamente igual en San José, pero es tiempo que las autoridades de la comuna tomen nota de esta medida (estar atentos a cómo funciona), para que luego se llegue a aplicar algo similar o igual en el departamento, donde el ruido de los caños escapes es un problema del que venimos dando cuenta desde que La Semana existe (rumbo a los 22 años), y hasta ahora, no se ha hecho nada. Es tiempo.

Foto ilustrativa tomada de la web.

Por Javier Perdomo.