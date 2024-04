Fueron 147 las credenciales expedidas en Libertad el fin de semana

Un total de 147 nuevas credenciales o renovaciones realizó el móvil de la Junta Electoral de San José que estuvo trabajando en el Municipio de Libertad durante el pasado fin de semana. Vale recordar que el plazo para poder obtener el documento que habilita el voto vence el 15 de abril y para los vecinos del interior de San José, la última posibilidad de obtenerlo sin tener que ir a San José de Mayo, será el sábado 13 y el domingo 14, cuando vuelvan a Libertad.

En efecto, un inusitado movimiento se verificó el fin de semana en las instalaciones del Municipio de Libertad. Hubo quienes llegaron a las 4 y media de la mañana a hacer la cola. Según lo que informó a La Semana Dorys Muñiz, Secretaria de la Junta Electoral de San José, el personal llega a Libertad a las 9 de la mañana y “damos los cupos por orden de llegada, por eso se están dando estas colas. Por lo general completamos los cupos para la mañana y la tarde, al comienzo del día”.

Consultada Dorys Muñiz, sobre si ellos esperaban el aluvión de inscripciones de último momento, dijo que sí. Mencionó que en Ciudad del Plata estuvieron en marzo y mucha de la gente que se inscribió el pasado fin de semana -estima que ocurrirá lo mismo el próximo-, proviene de esa localidad. Estimó que la demanda de números para el último fin de semana, aumentará.

Comentó que la Oficina Electoral está recorriendo las localidades del interior de San José desde el año 2021, pero igualmente la gente deja para último momento. Mencionó que la política de concurrir al interior con el móvil es pensando en la gente que no tiene la posibilidad de llegar hasta la ciudad de San José, donde está la sede de la Oficina Electoral. De todas formas, dijo “hay mucha gente que puede ir y no va, quitándole el lugar a quienes no pueden ir hasta San José”.

La funcionaria dijo que durante toda esta semana estará funcionando la Oficina Electoral en San José de Mayo entre las 10 y las 15 horas, mientras que el sábado 13 estará abierto de 8 y 15 a 17 horas, el domingo 14 de 10 a 16 y 30 y el lunes 15, día del cierre del plazo, estimó Muñiz que se trabajará de 9 a 0 horas.

En Libertad estarán entonces durante el próximo fin de semana, para emitir las últimas credenciales los funcionarios de la Junta Electoral de San José.

Por L.S.