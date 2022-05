Acto en San José con duras críticas al modelo económico

El Plenario Departamental del PIT-CNT acusó al presidente Luis Lacalle Pou de intentar “tapar el sol con un dedo tomando medidas tan simplistas como ineficaces” y lo llamó a “hablar en serio“, durante el acto por el Día del Internacional de los Trabajadores, que luego de dos años se volvió a realizar en la Plaza Independencia de San José de Mayo.

“Este país está sufriendo las consecuencias de un gobierno neoliberal, que prioriza a los ricos y desprecia a los pobres y en esto no solo afecta a las trabajadoras y trabajadores asalariados, sino que también lo hace a los pequeños y medianos productores, comerciantes, a los feriantes, a las almacenes del barrio y a todos aquellos que producen para el mercado externo”, comenzó diciendo la dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), Victoria Alayón, primera oradora de la jornada reivindicativa.

“Vemos el día a día la inflación descontrolada. Ya las metas anunciadas por el gobierno han sido superadas y los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo. Cada vez más pobres, cada vez más uruguayas y uruguayos haciendo fila en las más de 300 ollas populares en todo el país para poder acceder a un plato de comida”. Mencionó luego que en las ollas se brindan 190 mil porciones por semana.

Alayón hizo mención luego a la pérdida del poder adquisitivo, que ubicó en un 4,81%, con una inflación que alcanzó un 7,96% al cierre del 2021, “pérdida que reconoció el sector empresarial y plantea recuperar a largo plazo, en 18, 24 o 36 meses de convenio”.

“En medio de esta incertidumbre nuestro Presidente intenta tapar el sol con un dedo, tomando medidas tan simplistas como ineficaces; realiza una renuncia fiscal sacándole el IVA al asado, como si los uruguayos comiéramos asado todos los días, intenta negociar con las empresas para que mantengan fijo los precios de las harinas, los fideos, el pan, solo por un mes, sale a decir públicamente que se dará un adicional de 3% a los jubilados y pensionistas, un 2% a los públicos y va a apelar a la voluntad de los empresarios privados para que adelanten un 2% que se pensaba dar el 1° de enero del 2023. Lo trasladan al 1° de julio del 2022, reitero un adelanto voluntario”, cuestionó y luego se preguntó “qué va a pasar cuando llegue el momento en enero de 2023, con qué vamos a ajustar si ese 2% ya lo dio en junio de este año”.

“Hasta cuándo vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo de nuestro salario. Reflexionemos juntos señor Presidente, cuándo vamos a hablar en serio, poner arriba de la mesa que en vez de tener ollas populares, las empresas bajen sus ganancias y rentabilidad y colaboren en esta crisis porque sabe una cosa, señor Presidente, las uruguayas y los uruguayos que hacen colas en las ollas populares tienen dignidad pero más tienen necesidad. Hablemos en serio señor Presidente”.

RECLAMO FUNDAMENTAL | Del acto también fue parte la Asociación de Jubilados y Pensionistas de San José (AJUPEN San José), que en la voz de su secretaria María de los Ángeles Gutiérrez hizo fuertes reclamos al gobierno y calificó de “miserable” el aumento anunciado días atrás para jubilados y pensionistas.

“Venimos porque queremos hacer un reclamo fundamental: los jubilados y pensionistas de Uruguay no pueden esperar al mes de agosto para ver ese 3%. Un 3% miserable que no le va a alcanzar porque todos los días sube todo”, dijo Gutiérrez, quien convocó a la movilización que organiza la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), el próximo 12 de mayo: “estamos invitando para el jueves 12 de mayo para ir a Montevideo con todas las asociaciones del país y la ONAJPU que es nuestra central al Ministerio de Economía para plantearles con una nota que se acorten los plazos. No les podemos permitir, los adultos mayores no son bobos, al contrario, tienen dignidad”, dijo al hacer uso de la palabra.

Gutiérrez habló además de derechos adquiridos que se están perdiendo, mencionando como ejemplo el Plan Ibirapitá. “No hagan más versos, el Plan Ibirapitá no funciona, no se entregan, no se renuevan ni se arreglan tablets, entonces en dónde estamos. Sistema Nacional de Cuidados, ustedes saben que es un sistema fabuloso creado en el período anterior y no podemos permitir escapar porque son cosas fundamentales que tenemos que tener”, dijo.

Con respecto a la atención en el Hospital de Ojo José Martí dijo que “hoy por hoy es un problemón poder llegar ahí. El que tenga salud privada no se sabe si podrá volver al Hospital de Ojos porque solamente se está atendiendo y un porcentaje bajísimo de aquellas personas con necesidad y que son de salud púbica”. Reclamó también por medicamentos en los hospitales “porque últimamente ya ni medicamentos hay”, criticó.

AJUPEN San José fue parte del acto organizado por el Plenario del PIT-CNT tras haber recibido una invitación “porque el movimiento sindical es sensible a todas las situaciones sociales”, de acuerdo a lo expresado durante la actividad por la dirigente de Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU) Ana Borges.

CRÍTICAS A LA ISJ | Al igual que AJUPEN, el plenario cursó invitación a Manos Unidas que nuclea a familias que residen en las zonas inundables de San José de Mayo. Su vocero, Oscar Castro, lanzó duras críticas a las autoridades departamentales por entender que aún no han dado respuesta a sus reclamos de realojo: “Nos están tomando el pelo”, dijo Castro, quien confirmó que se realizará la movilización anunciada para el 10 de mayo a las 13 horas hacia Intendencia. Dijo que debieron anunciar nuevas medidas de reclamo para que aparezcan “sorpresas de todos lados”.

“Yo quiero una respuesta el 10 de mayo sí o sí” reclamó Castro, quien a su vez criticó a los coordinadores de la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, Alexis Bonahón y a Pablo García por haber estado “seis meses sin respondernos los mensajes que les mandamos. Y no han salido todavía a pedir disculpas. Es una tomada de pelo, una falta de respeto a la gente”.

Castro dijo que son “mentira” las versiones que apuntan a que la movilización que se encuentra organizando tiene como objetivo ingresar a trabajar a la Intendencia. ”Yo tengo mi trabajo. Y si quisiera pedirlo tendría derecho, pero no voy a estar lamiéndoles las patas. Eso es mentira”, afirmó.

El vocero de Manos Unidas también uso el espacio brindado para responder a quienes lo han criticado por haber sido parte del acto de este domingo: “Me llamaron y me preguntaron ‘¿te vas a reunir con esa gente?’. A mí no me importa lo que digan, yo me puedo reunir con quien se me antoje, el colorado, el blanco, con cualquiera. Si ellos no me dan respuesta”, dijo.

Aseguró que no está haciendo política partidaria “para nadie”, si no que se trata de acciones para mejorar la calidad de vida de “la gente que está tirada ahí abajo, a la que nadie le da importancia.

“Están olvidados-dijo-, pero cuando precisan un voto van y golpean las manos. Ahora se tienen que mover para darnos una mano. Y nadie quiere nada regalado, las viviendas se van a pagar, como corresponde”, concluyó.

Por Katherine Martínez.