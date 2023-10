Elucubraciones semanales, edición 17/10/2023: «Las guerras y el país de los tontos

¡Cuánta cosa ha pasado en esta semana! Se encendió un nuevo foco ígneo en la guerra mundial del siglo XXI, allá en Oriente Medio, y en estas tierras orientales tenemos a un ex senador preso -con minúscula, claro está-, y a toda la Policía cuestionada por querer salvarlo de la “cana”. Pobre Luis, no pega una, ni siquiera los chinos le dan bola para firmar algo y anda desesperado por poder mostrar algo, pero nada le sale bien. Así comienza la edición elucubradora de mediados de octubre, sin mucho preámbulo y adherido a la agenda noticiosa de estos tiempos convulsos.

Otra vez hay guerra en Medio Oriente; el ser humano sigue siendo incapaz de evolucionar hacia una nueva forma de relacionamiento que no implique el uso de la violencia ante las diferencias extremas. Se gastan enormes fortunas en el eufemístico concepto de la “defensa”, que en realidad no es otra cosa que gasto para la agresión, para la conquista de territorios y bienes ajenos, sin importar el costo humano que ello conlleve.

Los poderosos del mundo son los dueños de las armas que nos pueden llevar a la extinción; cuando el Poder se siente amenazado no le tiembla la mano a la hora de descargar su furia contra los que lo cuestionan. El bloque occidental -es decir Europa, Estados Unidos y la vieja Commonwealth o comunidad británica de naciones-, está perdiendo su hegemonía mundial y responde atizando conflictos en cada lugar que puede.

Mientras se llenan los bolsillos vendiendo armas, debilitan potenciales enemigos y expolian territorios a los que llegan con la excusa de la ayuda humanitaria o la defensa de los derechos humanos. Los que siempre pierden son los países pobres y los más pobres de los países pobres, la carne de cañón de todos los conflictos por los que ha pasado la humanidad.

Palestinos e israelíes viven en estado de guerra permanente; lo que ocurre ahora es un aumento de la escalda de enfrentamientos, más que oportuna si uno quiere ser desconfiado y suponer que les viene bien para distraer la atención del fracaso que están sufriendo en la guerra ruso-ucraniana, que con la inminente llegada del invierno europeo se estancará y continuará perdiendo fuerza discursiva, no pudiendo justificar el gasto mucho tiempo más. La intervención de Hamás, les vino al pelo para cambiar el foco de atención. Ahora las armas, apuntan a Palestina para lograr, nos dicen, que haya paz.

En paralelo, las cadenas noticiosas internacionales con sede en los países centrales, nos repiten una y otra vez “que horrible es el terrorismo islámico”, como hasta hace pocos días repetían hasta el hartazgo “que malos son los rusos”. En síntesis, para la gran prensa mundial, el concepto de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, está supeditado a los intereses de los poderes de turno, por eso el más malo de los malos de hoy, puede ser el gran amigo de mañana, así que yo que usted no me la jugaría a juzgar livianamente. Nunca hay bondad absoluta ni maldad suprema, todo es intereses y esta guerra, no es diferente a las otras, es una guerra de intereses, en la que siempre pierden los pobres de ambos lados.

¿Y en Uruguay, cómo se ve esta nueva escalada conflictiva? Con oportunismo le diría. Aprovechando para congraciarse con la comunidad israelita –y para distraer de los problemas propios-, algunas figuras del oficialismo, por ejemplo el ministro Javier García y hasta el inefable Julio María, aprovecharon para atacar al FA porque no fue contundente en su respaldo a Israel, como si estuviera obligado a hacerlo.

Otros, como el saliente Presidente de Antel se le dio por iluminar el Antel Arena con los colores de la bandera israelí, posicionando a la empresa en apoyo a uno de las partes del conflicto. Gurméndez, en modo precandidato, se quiso mandar una campaña de relaciones públicas y generó un gran lío político porque le cayeron críticas de todos lados.

Después, vi expresiones de todo tipo en redes sociales, gente que se posiciona de un lado y del otro, otros bienintencionados que intentan ser ecuánimes y piden parar la matanza, pero nadie me explica cómo, en este punto de la evolución humana en la que estamos, en lugar de perfeccionar los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, seguimos perfeccionando las formas en que nos matamos.

Dichas estas cosas sobre el nuevo foco de la tercera guerra mundial, iniciamos el camino de retorno a casa, para comentar el hecho más relevante del Uruguay de hoy, que no tiene guerras pero que nos tiene enredados y judicializados.

El martes 10 de octubre, ocurrió lo que todo el mundo esperaba que ocurriera. Gustavo Penadés fue formalizado y parece que va rumbo a una clara condena. Lo que faltaba era definir si la formalización era con o sin prisión, pero la contundencia de los hechos por los que se le acusó y la ayudita que le quisieron dar los amigos, no le dejó dudas a la Jueza: tenía que estar detrás de rejas y así lo está. Todos lo vimos esposado, entrando y saliendo de los juzgados.

Pero lo que impactó -por lo menos en mi caso-, es enterarme cómo el gobierno usó el aparato estatal para intentar salvar a Penadés. Porque usted no le ponga duda que los “milicos” que hicieron ese famoso flujograma que apareció en el celular del ex dirigente político, fue hecho por mandato de alguna autoridad política, no fue iniciativa propia.

El mismo policía Carlos Tarocco reconoció que no fue sobornado por Penadés y que tampoco tenía trato directo con él; bueno, entonces no se pudo poner a hacer inteligencia policial por hobbie, porque estaba aburrido en el Comcar o en la casa. De alguien recibió la orden de armar una trama falsa, para intentar salvar a Penadés y no hay que ser muy despierto para saber que fue alguien cercano a Penadés.

Nos dicen que se trata de un par de malos policías, pero en todos los entuertos que ha tenido este gobierno en materia de seguridad, siempre hay un par de malos policías. De dos en dos, debemos tener ya varias comisarías llenas de los malos policías de los que habla el ministro Heber. La verdad es que a uno le sorprende la capacidad que tienen algunas de nuestras actuales autoridades nacionales para mandarse la cagada y desmarcarse o tirarle el fardo a otro.

Pero también sorprende que piensen que los uruguayos somos tontos, que vivan desdiciéndose de lo que dijeron el día anterior y esperen que les creamos todo lo que nos dicen. Sorprende que un día nos digan que Penadés va a probar su inocencia y que cuando se atrapa a los que hacían el trabajo sucio para intentar salvarlo, nos digan que eran sólo malos policías y esperen que nosotros le creamos. ¿Es que piensan que están viviendo en un país lleno de tontos, por no usar un adjetivo más grueso?

Último apunte sobre Penadés, que es más bien una sucesión de interrogantes que uno se hace ante lo que ve: ¿Quién le pone el límite a los servicios de inteligencia de este país? ¿Estamos todos vigilados desde la Torre Ejecutiva? ¿Hay un nuevo Astesiano controlando los sistemas de vigilancia del Estado para uso y abuso del partido que hoy gobierna? ¿Seguirán apareciendo nuevos casos de espionaje? No sé, son preguntas que se hace un escriba de pueblo chico, al que seguramente nadie tendrá interés en espiar, pero que, como dice el viejo dicho piensa que las brujas no existen, pero que las hay, las hay.

Dichas estas cosas, le aclaro que la próxima edición serán en ocho días, ya que el próximo número del pasquín que nos sostiene saldrá un miércoles. Nos vemos entonces, con más temas por descubrir.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.