Elucubraciones semanales, edición 05/12/2023: La «Gabi», el tarado y Marset

En medio de las lluvias del incipiente verano, comienza a pergeñarse una nueva edición elucubradora, ahora ya con las ganas de tirar la toalla y dejar que el tiempo pase calmo, sin permitir que las cosas que a uno lo abruman ocupen la mente, al menos por unos días. Pero tranquila, tranquilo, aún no ha llegado ese momento, así que si le parece bien, le invito a recorrer la edición 45 del año 23 de la columna que dice sin mirar a quién, porque el qué, el cuándo y el cómo, no tienen un por qué. A renglón seguido, comenzamos el camino.

Dejamos de lado la escena internacional que nos ha ocupado en las últimas ediciones y venimos a la comarca para celebrar el pasaje de la ex fiscal Gabriela Fossati a la arena político partidaria. Celebrar digo, porque el paso que dio confirma lo que todos sospechábamos desde hace rato, que Fossati era afín al Partido Nacional y que toda su actuación en el caso Astesiano estuvo marcada por la subjetividad de su filiación partidaria y que por ello quedaron demasiadas puntas por investigar, luego del rápido acuerdo al que llegó con el reo.

Eso sí, todo indica a que la pobre “Gabi” apuesta a perdedora dentro de la interna blanca -o bueno, quizás su estrategia sea esa, recuerde que hay gente que no da puntada sin hilo-, ya que todas las mediciones dicen que “Lau” Raffo está lejos de Álvaro Delgado en intención de voto y que será éste el candidato del PN para octubre del año 24, en una puja que los nacionalistas (perdón, toda la barra de coaligados), no la tienen nada fácil, por razones que no vale la pena especificar acá.

Hablando en serio, si es que uno puede tener esa capacidad, es todo demasiado evidente. Que la Fiscal que tenía a su cargo la mayor investigación por corrupción en el Estado desde la reinstauración democrática, que debió investigar a fondo a principales figuras del gobierno y que no lo hizo, que se apuró a cerrar el caso, ahora, a unos pocos meses de retirarse de su labor pública, se una al partido de las figuras que no quiso investigar, resulta casi una tomadura de pelo a la inteligencia de nosotros, los uruguayitos de a pie.

Le agrego más, Fossati no solo no investigó lo que debía, sino que usó el manual que tienen ciertos sectores de la derecha cuando todos los focos apuntan hacia ellos, cuando las cosas se les complican: tratan de desviar la atención culpabilizando a los otros de sus propias faltas. En el caso Astesiano, la ex fiscal, ahora devenida en política, se encargó de confundir el caso y salió a acusar a Gustavo Leal por reunirse con los padres del “Fibra”, al presidente del FA Fernando Pereira y a todo periodista que la cuestionara, mientras evitaba profundizar en la trama de corrupción dentro de la Torre Ejecutiva, que podía llegar a tocar a primeras figuras del Poder Ejecutivo.

Pero bueno, no queda más que desearle suerte a la ex fiscal en su nueva carrera (en una de esas hasta Diputada llega a ser), y esperar a que los verdaderos fiscales hagan el trabajo que ella no quiso hacer, como al parecer ya está ocurriendo.

Hablando de gente con suerte y de personajes enquistados en la estructura del Estado, le quería comentar sobre otro personaje. Como es sabido, en todo el asunto del pasaporte para Marset, uno de los caídos fue el subsecretario del Interior Guillermo Maciel, al que renunciaron junto al ministro Heber.

Bueno, el tarado, como le dijo Bustillo, no es tan tarado y rápidamente logró ser situado casi subrepticiamente como asesor del Vicepresidente de Ancap, demostrando una vez más que no importan las aptitudes de una persona para el cargo sino las lealtades que profese para quedar siempre bien ubicado.

Esa ha sido otra característica de este gobierno. Cuando hacen renunciar a alguien porque la cosa está que arde con ellos, dejan pasar unos días y prestos y raudos los colocan en algún puestito de asesor en otra repartición estatal. Claro, siempre en segundo plano, a la sombra porque se supone que están penados, pero eso sí, siempre teniendo pingues ingresos que, por supuesto, pagan los inocentes uruguayitos. “Vos renunciá y después vemos”, les dice el “Cuqui” al renunciarlos.

Llegados a este punto de la página, sé que está esperando que le diga algo más sobre la entrevista a Marset difundida en horario central de la tevé. Como ya le dije en la edición anterior, no me permito ver ese programa pero claro que estuve atento a las repercusiones; y como también le dije, felicito a la periodista que fue elegida por el narco para que le entrevistara; ahora por lo que escuché, poco jugo le sacó al encuentro, porque todo el mundo habla de dos frases de una entrevista supuestamente extensa, que tenía una segunda parte el domingo 3 y que tampoco vi.

En cuanto a la veracidad de las condiciones en que se realizó la entrevista, bueno, difícil saber qué tanto hay de farsa y que hay de verdad en lo mostrado, lo cierto es que la entrevista como tal, no tiene mayores valores informativos y se dedica a mostrarlo como un pobre corderito al que el “zurdaje” quiere defenestrar.

Quedó resonando por ahí una frase que dijo la periodista respecto a que no todos los narcos -o delincuentes, no sé bien qué termino usó- son malas personas y la verdad es que no, ninguna persona es a priori mala o buena y ninguna persona es todo el tiempo mala o todo el tiempo buena, pero en el mundo del narcotráfico o sos malo o sos “boleta” y si estás cerca o en la cúspide de la pirámide, tenés que ser más malo. Marset está entre los de arriba, así que vayan llevando.

Último apunte al respecto. No existirían los Marset si se legalizaran todas las drogas y se vendieran como cualquier producto, como cualquier caja de cigarros o botella de whisky. Personajes como Marset demuestran que el problema no son los “rastrillos” que delinquen para consumir, el problema son los que proveen a los consumidores, que son los principales promotores de la violencia. El día que se termine la intermediación ilegal disminuirá la violencia, pero si se sigue con las políticas actuales de combate, el consumo de sustancias seguirá existiendo y el tráfico seguirá provocando muertes innecesarias en una guerra sin fin. No en vano, Marset dijo que Mujica fue un mal Presidente, claro, intentó hacer algo distinto y hoy casi no hay narcotráfico de marihuana en Uruguay; futuros nuevos “Mujicas” no le convienen al narco.

Y para terminar, un último comentario. Llegó diciembre y bajó dos pesos el precio de los combustibles. Muy bien, es un respiro para los que se mueven a diario en vehículos propios, pero como siempre se ha dicho acá, esas bajas nunca se reflejan en los que andan de a pie y que van a comprar cualquier producto al almacén o al súper (para mejor el gas quedó al mismo precio), aunque sí se refleja cuando la tendencia es al alza.

En mi manía de proponer cosas imposibles, estimo que el gobierno debería obligar a que las rebajas en los costos de producción, se vean reflejadas en el costo final de venta. Ya sé que esto es una locura de difícil instrumentación, pero sería la única forma en que las rebajas tocaran a todos, así como las subas nos tocan.

Como verá, estuvo variada esta edición elucubradora que prontamente llega a su fin. En otros siete días estaremos acá otra vez, tratando de decir algo original en un tiempo de mucha chatura intelectual. Hasta entonces.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.