Vuelve la actividad a la piscina del Fraternidad de San José, con estricto protocolo

Las piscinas climatizadas del Gobierno Departamental, ubicadas en el Club Fraternidad, comenzarán a funcionar a partir del próximo lunes 14. «En el marco de la emergencia sanitaria, se trabajará respetando los protocolos establecidos por la Secretaría Nacional de Deporte» (SENADE), dice la comunicación de la comuna.

Dependiendo de los horarios, las clases o pileta libre, se establecerán los distintos aforos para poder utilizar las instalaciones. El uso se limitará a no más de 55 minutos y dentro de la hora establecida previamente.

Deberá agendar día y hora previamente por teléfono -comunicándose al 4342 8677- o en las instalaciones de la piscina. Se solicitará dar aviso en caso de no concurrir, lo cual permitirá la asistencia de otro usuario previamente anotado en lista de espera. Deberá usarse tapabocas en todo momento, salvo cuando esté en contacto con el agua.

No se puede concurrir si tiene algún síntoma sospechoso y hay que tener en cuenta, que solo se permitirá el ingreso a las personas que harán uso de la piscina, no así público en zona de pasillos para mirar. Antes de ingresar a vestuarios, el usuario deberá higienizar sus manos y se le tomará la temperatura (no más de 37,5°), asegurando así el ingreso.

Además, hay que concurrir con todos los implementos necesarios para realizar la actividad (por ejemplo lentes, gorras, ojotas, caramañolas), ya que no se prestarán. En caso de no traer alguno de los implementos considerados imprescindibles (malla, gorra), no podrá hacer uso de la piscina.

También deberán respetar el lugar, ducha y casilleros asignados en los vestuarios, debiendo colocar todas sus pertenencias en él. Es obligatorio ducharse con agua y jabón antes de entrar a piscina y es recomendable también hacerlo después de nadar.

Además, hay que tener en cuenta traer pañuelos desechables o algún implemento para limpiarse la nariz o expectorar en caso de ser necesario.