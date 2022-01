Tras el oro en Montevideo, la dupla Hannibal -Cairus piensa en la próxima fecha en Chile

En la pasada edición dábamos cuenta brevemente de la importante victoria celeste en la rama masculina de la tercera etapa del Circuito Sudamericano de Voley Playa (CSVP), que se desarrolló el fin de semana anterior en el estadio Arenas del Plata de la playa Pocitos de Montevideo.

En la oportunidad, Hans Hánnibal y Marcos Cairus lograron cinco victorias importantísimas para que Uruguay obtuviera la medalla de oro y lograra desplazar a Colombia de la cuarta posición del CSVP y meterse así en la zona de clasificación directa al Mundial de la especialidad que se disputará en junio en Roma.

El Circuito comenzó el año pasado en Chile, la segunda etapa se disputó en San Juan (Argentina). Montevideo fue la tercera escala de un vuelo con destino a Roma, que tiene aún tres paradas antes de definirse los sudamericanos mundialistas, en cuyas tres primeras plazas parecen estar inamovibles Brasil (primero en el ranking mundial), Argentina y Chile.

CONFIANZA| En diálogo con La Semana, Hans Hánnibal dijo que “estamos muy contentos con Marcos, mi compañero. Este es el segundo torneo internacional que jugamos juntos, ya que algunos compañeros han tenido que abandonar la actividad por distintos motivos. Uno fue mi compañero hasta la pasada temporada, Gastón Baldi que tuvo que instalarse en Paso de los Toros por razones laborales”.

Hánnibal explicó que “habíamos jugado la segunda etapa el fin de semana anterior en Argentina y habíamos quedado quintos. Nos faltó poco para llegar a la semifinal, en este torneo se nos dio el juego, jugamos más tranquilos y se nos fueron dando mejor las cosas y estamos muy motivados para la próxima etapa que es en dos semanas, del 4 a 6 de febrero en Viña del Mar”.

El deportista agregó que “el objetivo es mantenernos en la posición. Estábamos quintos y con la victoria en Montevideo quedamos entre los cuatro mejores del Circuito Sudamericano, si podemos mantener la posición clasificamos al Mundial de Roma que se juega en junio”.

El sistema de puntuación del Circuito Sudamericano hace que en una etapa todo pueda cambiar. Al respecto Hánnibal dijo que “hoy estamos peleando con Colombia, al término de la segunda etapa en Argentina estábamos quintos 20 puntos por detrás, ahora quedamos cuartos y les pasamos por 60 puntos. La idea es mantenernos en esa posición durante las tres etapas que quedan”.

PUNTAJES| Cada etapa otorga 200 puntos al primero y va decreciendo 20 puntos por puesto. El jugador josefino dijo que “debemos sumar puntos que nos permitan mantener la ventaja. Trataremos de entrar en semifinales y si pudiéramos lograr alguna medalla mejor aún, ahora hay más posibilidades”.

A nivel regional Brasil, Argentina y Chile se han mantenido un escalón por encima del resto, Hánnibal dijo que “no sé exactamente los puntajes pero es probable que ya tengan casi asegurada su clasificación. El cuarto cupo es el más disputado entre nosotros y Colombia”.

El jugador dijo que el nivel es muy parejo. “En realidad cuando jugamos en torneos sudamericanos contra esos países hemos ganado y hemos perdido, son partidos muy cerrados, pero ellos tienen una regularidad para obtener medallas y estar en semifinales que les da mejor posición”, dijo. En el caso de Brasil es líder del ranking mundial.

Hánnibal dijo que “el cuarto puesto sudamericano clasifica en forma directa al Mundial, Paraguay está bastante más atrás de Colombia” pero además hay un incentivo esperando en la última etapa que se disputará en mayo en Matto Groso: “la última etapa que es en Brasil en mayo se puntúa doble”, por lo que todo puede cambiar en esa última escala del viaje a Roma.

ENTRENAMIENTOS| Tras su victoria del pasado domingo 16 la dupla descansó el lunes. “El martes ya comenzamos con una sesión de masajes, el miércoles ya empezamos en el gimnasio con pelota y el resto de la semana nos enfocamos en esa preparación que va a ser muy dura, como todas porque el nivel sudamericano es muy parejo, todos queremos ganar y cuando mirás de afuera te das cuenta que las diferencias son mínimas y por eso no podemos aflojar”.

Sobre el grupo del que participará Uruguay en la cuarta etapa de Viña del Mar Hánnibal dijo que “aún no sabemos los grupos, pero posiblemente nos toque con Paraguay, si va con dos duplas serían ellos y las dos duplas uruguayas”. La otra dupla celeste la integra Esteban Bailón que es de Playa Pascual “pero no se sabe todavía con quién formará dupla. Si Paraguay fuese con una sola dupla el grupo lo completaría probablemente una dupla chilena, pero aún no hay nada definido”.

El rodaje de una dupla hace al conocimiento y mejora la coordinación entre los compañeros durante el juego, debido al poco tiempo que Hánnibal – Cairus llevan jugando juntos “la idea es participar de todos los torneos locales. Ya jugamos y ganamos en Cufré hace unos días por el Circuito Maragato, creo que lo que más nos falta es volumen de juego y eso podemos lograrlo en los torneos locales”, explicó el jugador.

El régimen de entrenamiento es intenso, Hánnibal explicó que “es de lunes a sábado, los domingos descansamos, salvo cuando tenemos torneo. En ese caso descansamos el lunes, la mayoría de los días hacemos doble horario, también tenemos sesiones con el psicólogo y con el fisioterapeuta”.

Tal entrenamiento el josefino lo trata de combinar con su trabajo. Explicó que “en 2019 me recibí de Ingeniero Tecnológico Prevencionista y no había ejercido hasta el año pasado porque estaba concentrado en la clasificación a los Juegos Olímpicos. Este año conseguí un trabajo por tres meses y ahora trato de combinar los entrenamientos con el trabajo”.

Las siguientes etapas del CSVP son entre 4 y 6 de febrero en Viña del Mar, el 4 y 5 de marzo en Mollendo, Perú, y la última en mayo en Uberlandia, Matto Groso (Brasil).

Por Jorge Gambetta.

*Foto cedida