Mílton Pastorini, inquieto y ejecutivo Alcalde suplente en Ciudad del Plata

Milton Pastorini, sucesor natural de la alcaldesa Marianita Fonseca, lleva tres períodos integrando el Concejo Municipal de Ciudad del Plata, dos en calidad de titular ante la renuncia de Marianita Fonseca y en esta tercera oportunidad como suplente de la Alcaldesa.

En el primer periodo 2020-2015, integró el Concejo Municipal junto a Inés Cabrera por el Partido Nacional y los concejales Vega, Figueroa y Cenández, como Alcalde, representando al Frente Amplio. En el segundo, Pastorini también en minoría junto a Campot representaron al Partido Nacional, mientras que las tiendas frenteamplistas pasaron Walter Martínez, quien fallece en pleno desempeño de la tarea, quedando en su lugar Laura Colombo como Alcaldesa, que es acompañada por Nelson Hernández y Eduardo Fleita en primera instancia y luego que éste renunciara al FA, en su lugar, en forma definitiva, es proclamado Nelson Mansilla, quien conformó la mayoría hasta el último día de gestión.

Luego de las elecciones departamentales y municipales para el período 2020-2025, el Partido Nacional, como lema le gana al Frente Amplio, quitando la posibilidad de un tercer período corrido del FA, por tan solo 36 votos.

Dentro del lema ganador, la candidata más votada, Marianita Fonseca, es electa como Alcaldesa y la acompañan en mayoría nacionalista Samuel Silvera y Denis Hornos, mientras que la oposición está compuesta por el candidato más votado individualmente Richard Mariani y el segundo en ese orden Martín Maldonado y esa es la composición actual del Concejo Municipal, pero en cada período de licencia anual, una figura irrumpe y es el suplente de Fonseca, Milton Pastorini con quien dialogó La Semana.

DECLARACIONES | Pastorini es la persona con más experiencia dentro de la gestión municipal platense. La acumulación de años en esta gestión y en otras de carácter social, sumado a su experiencia partidaria, lo lleva a ser una persona inteligente y táctica. Habla más en sus silencios que cuando se expresa.

Pastorini estará al frente del Municipio de Ciudad del Plata, hasta el 31 de enero. Consultado sobre cómo la ciudad había soportado la gran cantidad de agua caída producto de la lluvia, dijo que el personal del Municipio ha estado “saliendo más que nada a desobstruir cruces, contamos con tres retro, lo que nos permite atender tres situaciones casi en simultáneo porque cada una tiene sus características y no es sólo mandar la máquina y pronto. Junto a ella van camión, personal y persona baqueana más que nada”.

Dijo sentirse seguro en las decisiones que toma junto a Tacuabé y María, los capataces, y el resto de los funcionarios, quienes dejan todo en la cancha en cada una de sus tareas, según comentó.

Contó que la mayor problemática se viene dando por personas que actúan en territorio sin orientación técnica mínima, poniendo caños que no deben ir, tapando pluviales y rellenando desmedidamente, perjudicando así a los vecinos laderos.

Por eso es que Milton Pastorini viene trabajando en conjunto con la Oficina de Ordenamiento Territorial y la dirección de Gestión Ambiental y Salud, que ya han sancionado y observado varias irregularidades.

Consultado sobre la limpieza de canales en Delta El Tigre, donde viene operando una máquina de gran porte, Milton Pastorini comentó que se viene limpiando a fondo el canal oeste, que es el canal que hace de talud al vertedero y ladea toda la calle Boreal desde SOFIMA al norte.

Al consultarlo sobre la respuesta que da el Municipio ante estos casos de emergencias, dijo Pastorini que “tenemos el Comité de Emergencia Local funcionando a pleno, donde sin dudas Bomberos cumple un rol protagónico, por ejemplo en la evacuación de cuatro personas o en el incendio de Penino el otro día”.

EJECUTIVIDAD | “Con los otros estamentos públicos seguridad y salud se coordina y se trabaja a satisfacción, pero nos duele cuando el factor desequilibrante es el descuido de la gente y muchas veces es producto de las desgracias”, agregó.

Respecto a si sesionará en este mes de enero el Concejo Municipal, Pastorini dijo: “soy hombre de hacer y no de hablar mucho y salvo una emergencia no pienso en sesiones, salvo que lo urgente me lo imponga”.

Por Carlos García.