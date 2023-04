Luego de una larga espera, comenzó la temporada 2023 del Infantil de la Liga San José

En principio iban a comenzar el 25 de marzo, debido a la saturación del registro de nuevos fichajes al sistema COMET, se postergó una semana hasta que finalmente por mantenerse la situación en ONFI, la Liga resolvió fijar el comienzo de su actividad la semana posterior a turismo. El sábado quedaron atrás las expectativas y ansiedades de entrenadores, jugadores y familiares y la pelota comenzó a rodar en las canchas chicas vinculadas a la Liga San José.

Como habíamos adelantado el Inicial se juega en dos series de dos ruedas, recordemos la integración de las mismas: en la Serie A participan ocho equipos que son Central, Universal, Nacional, San Lorenzo, Las Palmas, San Rafael, Independiente y Nueva Unión. Por la Serie B en tanto juegan Treinta y Tres, Tito Borjas, Río Negro, River Plate, Campana, Juventud Unida y Sacachispas.

SERIE A| En la primera fecha Nueva Unión recibió a Central y logró dos victorias en Chatas y Cebollas, un empate en Churrinches y tres victorias decanas en Gorriones, Semillas y Baby.

Por su lado Universal fue local ante Independiente con dos victorias albiverdes en Chatas y Baby, tres para los rojos en Gorriones, Semillas y Cebollas y un empate en Churrinches.

Nacional por su parte recibió a San Rafael con victorias tricolores en Chatas, Gorriones, Cebollas y Baby, una victoria santa en Semillas y un empate en Churrinches.

Finalmente en el barrio Roberto Mariano San Lorenzo recibió a Las Palmas logrando la victoria en las seis categorías.

SERIE B| Por la Serie B mientras tanto sólo se disputaron el sábado dos de los tres partidos ya que Juventud Unida tenía ese día la disputa de la Semifinal del Campeonato Nacional de la Categoría Cebollas en la ciudad de La Paz.

En el Complejo Adelaido Camaiti Campana recibió a River Plate y se dieron dos victorias tricolores en Gorriones y Cebollas, tres victorias visitantes en Chatas, Semillas y Baby y un empate en Churrinches.

En Ecilda Paullier mientras tanto Sacachispas tuvo la visita de Tito Borjas logrando los anaranjados los 18 puntos en disputa, en Chatas y Gorriones por WO ya que los borjenses no tienen esas categorías.

En la jornada del lunes, en el Complejo 19 de Abril, se disputaron los encuentros de Río Negro y Juventud Unida jugaban en cinco categorías, quedando pendiente el encuentro correspondiente a Cebollas. Fueron tres triunfos verdes y dos empates.

FIXTURE| Recordamos el calendario del Torneo Inicial en las seis fechas que restan de la primera rueda destacando que en la fase de vuelta se invierten las localías.

Próxima Fecha (2da.)

Serie A: San Rafael vs. San Lorenzo; Central vs. Las Palmas; Independiente vs. Nacional y Nueva Unión vs. Universal

Serie B: Juventud Unida vs. River Plate; Treinta y Tres vs. Campana y Sacachispas vs. Río Negro. Fecha Libre Tito Borjas.

3RA. FECHA

Serie A: San Lorenzo vs. Independiente; Nacional vs. Nueva Unión; Universal vs. Central y Las Palmas vs. San Rafael.

Serie B: River Plate vs. Sacachispas; Tito Borjas vs. Treinta y Tres y Campana vs. Juventud Unida. Fecha Libre: Río Negro

4TA FECHA

Serie A: Universal vs. Nacional; Independiente vs. Las Palmas; Nueva Unión vs. San Lorenzo y Central vs. San Rafael

Serie B: Tito Borjas vs. Río Negro; Sacachispas vs. Campana y Treinta y Tres vs. Juventud Unida. Fecha Libre: River Plate

5TA FECHA

Serie A: Las Palmas vs. Nueva Unión; San Lorenzo vs. Universal; Nacional vs. Central y San Rafael vs. Independiente

Serie B: River Plate vs. Tito Borjas; Río Negro vs. Treinta y Tres y Juventud Unida vs. Sacachispas. Fecha Libre: Campana

6TA. FECHA

Serie A: Nueva Unión vs. San Rafael; Central vs. Independiente; Universal vs. Las Palmas; Nacional vs. San Lorenzo

Serie B: Treinta y Tres vs. Sacachispas; Tito Borjas vs. Campana y Río Negro vs. River Plate. Fecha Libre: Juventud Unida

7MA FECHA

Serie A: San Lorenzo vs. Central; Las Palmas vs. Nacional; San Rafael vs. Universal e Independiente vs. Nueva Unión

Serie B: River Plate vs. Treinta y Tres; Campana vs. Río Negro y Juventud Unida vs. Tito Borjas. Fecha Libre: Sacachispas

RESULTADOS 1RA. FECHA

Serie A

Nueva Unión vs. Central

Chatas 3 – 2

Churrinches 1 – 1

Gorriones 0 – 3

Semillas 0 – 5

Cebollas 1 – 0

Baby 4 – 5

Universal vs. Independiente

Chatas 1 – 0

Churrinches 1 – 1

Gorriones 1 – 2

Semillas 0 – 1

Cebollas 0 – 3

Baby 2 – 0

Nacional vs. San Rafael

Chatas 1 – 0

Churrinches 0 – 0

Gorriones 6 – 0

Semillas 1 – 3

Cebollas 3 – 0

Baby 6 – 0

San Lorenzo vs. Las Palmas

Chatas 2 – 1

Churrinches 3 – 1

Gorriones – – –

Semillas 5 – 2

Cebollas 6 – 2

Baby 3 – 2

SERIE B

Sacachispas vs. Tito Borjas

Chatas 3 – 0 (WO)

Churrinches 3 – 1

Gorriones 3 – 0 (WO)

Semillas 6 – 0

Cebollas 7 – 1

Baby 3 – 1

Campana vs. River Plate

Chatas 0 – 1

Churrinches 1 – 1

Gorriones 2 – 0

Semillas 0 – 5

Cebollas 2 – 1

Baby 3 – 4

Río Negro vs. Juventud Unida

Chatas 3 – 3

Churrinches 0 – 5

Gorriones 0 – 5

Semillas 2 – 2

Cebollas (Pendiente)

Baby 0 – 2

Imágenes del encuentro de Campana y River (Sebastiàn Parentelli).

Por Jorge Gambetta.