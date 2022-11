Inclusión en el deporte, el caso Federico Viera: ¿Y por qué no?

Hace algunas décadas las personas en situación de discapacidad intelectual o física estaban casi al margen de cualquier actividad deportiva o laboral, pero en nuestros días y cada vez más, ha surgido un amplio abanico de opciones para ellas. Por ejemplo, los Juegos Paralímpicos, los campeonatos de fútbol para amputados, selecciones de básquetbol y fútbol en silla de ruedas; también hay atletas no videntes que participan en maratones y en múltiples disciplinas deportivas en diferentes niveles.

Sin embargo lo más habitual es que los equipos se integren mayoritariamente con deportistas con determinado tipo de discapacidad y compitan en torneos y disciplinas exclusivas y no que alguien con una condición diferencial se integre a un equipo federado en igualdad de condiciones, sin trato ni reglas de competencia específicas.

VIERA | Quizás por ello, la inclusión de Federico Viera para jugar los últimos minutos del partido entre Juventud Unida y Huracán de Juncal el pasado domingo 6, mereció el destaque de los medios y las redes sociales.

Para que no quedara como un simple comentario en una crónica deportiva, La Semana conversó con profesionales de diversas áreas para que dieran su visión del caso. Por supuesto el primero que habló fue el técnico de Federico Viera, Martín Firpo, quien comenzó diciendo que al jugador no se le regaló nada. “Federico se lo tenía merecido, él no había debutado en Primera, sí lo había hecho en Tercera, donde fue parte del plantel varias veces, es muy meritorio, va a todos los entrenamientos, es parte del grupo y es muy importante para nosotros porque siempre da su palabra de aliento”.

“Es siempre positivo y por eso se ganó su lugar en el grupo. Ingresó como capitán y tuvo incidencia en el juego ante Huracán, ya que de un tiro libre que él ejecutó llegó la jugada del sexto gol”, recordó.

El entrenador sostuvo que “a veces nos felicitan porque parece que le cumplimos un sueño a él y es totalmente al revés porque él nos aporta mucha cosa a nosotros y estamos súper contentos de tenerlo en el plantel”.

INTERACCIÓN | Muchas veces se deja fuera del foco esa sinergia que ocurre a la interna de los grupos ante la diversidad funcional; de qué manera la interacción de los individuos repercute en cada uno, minimizando las naturales diferencias y potenciando la búsqueda común de alcanzar objetivos para el equipo.

Como cualquier deporte colectivo el fútbol trabaja sobre valores tales como el respeto, la importancia del trabajo en equipo, la empatía y el esfuerzo que son excelentes canales de adaptación para los ámbitos sociales, educativos y/o laborales.

En los aspectos emocionales, los deportistas desarrollan herramientas para canalizar y verbalizar sensaciones y emociones a través del deporte que contribuirán al desarrollo de personalidades estables y capaces de enfrentar las frustraciones y los conflictos de la vida y todos esos beneficios alcanzan a la totalidad de los componentes del colectivo.

La sociedad y en particular las familias deben desterrar las creencias que dicen que el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas con Síndrome de Down tiene un límite que no puede superar ningún programa de tratamiento ni de aprendizaje. Su evolución es más lenta, pero sus potencialidades de desarrollo son mucho mayores de lo que se pensaba hace 25 años. (1)

INCLUSIÓN | El profesor Rubén Suárez trabaja hace años llevando el deporte a los contextos más vulnerables y complejos, poniendo énfasis en la inclusión de niños, niñas y adolescentes con diversas discapacidades intelectuales o motrices. Conoce a Federico Viera, ya que “fue alumno suyo en la escuela 107, luego se vinculó al Street Básquet Libertad, participó de las Olimpíadas Especiales y desde que comenzó la Liga Uruguaya de Básquetbol Inclusivo también se sumó al plantel competitivo”.

El docente agregó que “dependiendo del contexto por lo general todos los chiquilines ponen mucho esfuerzo en el desarrollo deportivo, son colaborativos e interactúan muy bien en los grupos y el aprendizaje es de ida y vuelta entre todos los integrantes del equipo, todos aprendemos de todos”.

PSICOLOGÍA | Desde la Psicología también hay mucho para decir de la temática de la inclusión social a través del deporte. El psicólogo Pedro Dalgalarrondo dijo no conocer en detalle el caso de referencia pero opinó que “las condiciones que requiere el desarrollo de una actividad deportiva en ningún aspecto, en la historia del deporte, establecen que sea exclusivo para personas consideradas, según la época y las diferentes formas de evaluación, discapacitadas o no. De hecho, en la historia mundial del deporte a nivel profesional y competitivo, hay un montón de personas que han logrado ser destacados y que han tenido algún tipo de discapacidad, aun en el fútbol uruguayo”.

Dalgalarrondo explicó que cuando “hablamos de discapacidad también nos referimos a situaciones de salud mental como puede ser la esquizofrenia o trastornos de la personalidad. Lo que determina la participación en la actividad es el nivel de desempeño que cada quien tenga en ella y el nivel de desempeño depende de las capacidades individuales para la actividad, pero también de otros factores como la constancia, el compromiso o la solidaridad”.

Para el profesional “hay que ver el manejo institucional que se hace de eso, las sensibilidades y consideraciones de los responsables que apunten más allá del mero altruismo”.

Sobre la eventual adjudicación de intereses “marketineros” que pudieren manejarse agregó que “también en la Teletón hay marketing. Las posibilidades de incluir a las personas en situación de discapacidad nos lleva a hablar sobre las características del desarrollo de las sociedades, lo del marketing ha existido siempre y también requeriría todo un debate, así que sería válido preguntarse por qué se puede cuestionar este caso en particular. A la interna del plantel fue un cambio más de un jugador por otro determinado por el entrenador”.

POSITIVO | El Psicólogo destacó que “siempre que hay un paso en el sentido de la inclusión debe valorarse como positivo, no hay absolutamente nada del deporte que lo excluya como concepto de la actividad deportiva que hace participar en función del desempeño y la capacidad y no en función de si existe alguna discapacidad o no”.

En cuanto a la comprensión y aplicación práctica de las indicaciones del entrenador Dalgalarrondo dijo que “es algo que comprende a todos los jugadores, lo que pasa es que juegan mucho los preconceptos que tenemos todos”. A modo de ejemplo agregó: “pensemos en el ámbito laboral, yo puedo ir a un trabajo y no me adapto a pesar de que aparentemente no tengo una discapacidad, sin embargo no tuve la capacidad para adaptarme, dentro de un vestuario el propio nivel sociocultural de quienes escuchan una charla hace que determinados conceptos algunos lo entenderán con claridad y otros no lo entenderán tan bien”. Y vaya que hay ejemplos en todos los niveles deportivos.

Dalgalarrondo expresó que “lo que cabe preguntarse es contra qué barreras se da el tema para que a alguien le genere cierto ruido y no se valora el hecho como algo que mira desde la diversidad o de manera más amplia”. Agregó que “algo fundamental es el aprendizaje recíproco a la interna de los grupos, en el ámbito deportivo o en cualquier otro, en lo educativo o en lo laboral donde Uruguay tiene una perspectiva totalmente atrasada”.

El profesional agregó que “a pesar de que existen leyes de cuotas que contemplan las discapacidades, al uruguayo promedio la temática no le interesa más allá de hacer un pequeño aporte a la Teletón, en la realidad las barreras son enormes”.

Dalgalarrondo entiende que “como en cualquier grupo cada quién arrastra sus limitaciones y una de esas limitaciones es cómo incluimos al otro cuando la diferencia se hace evidente. No voy a romantizar la discapacidad pero si un chico se gana un lugar y si la institución transmite valores en cuanto al compromiso, la constancia y la disciplina estamos ante algo muy importante que está aportando el deporte a nuestra cultura en cuanto a los valores”.

Asimismo agregó que “no es un tema fácil de sintetizar, estaría bueno plantearnos por qué este tema puede generar algún tipo de cuestionamiento. El deporte es cada vez más competitivo y elitista y eso se ve en la sociedad, no hay un Estado que promueva la actividad física y deportiva que incluya otras variables no competitivas, faltan políticas deportivas y los recursos parecen centrados en el entorno del fútbol”.

(1) https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO10413/informe_down.pdf

Por Jorge Gambetta.