Finales de vóleibol en el gimnasio San Isidro el fin de semana

El próximo fin de semana habrá actividad del vóleibol departamental en el Gimnasio San Isidro de Libertad. El sábado 2 de diciembre se disputarán semifinales y finales de las divisiones juveniles Sub 13, Sub 15 y Sub 17, mientras que el domingo 3 en horarios a definir, se disputarán las semifinales y finales de las ramas femenina y masculina de mayores.

Según la información difundida, en la rama femenina los partidos previstos son Canelones – Santa Voley F; ACJ – DTP B, los perdedores jugarán por el tercer y cuarto puesto y los ganadores se medirán en la final.

En la rama masculina los partidos semifinales son entre los equipos de San Pedro – Santa Voley M y ACJ – Casaflopro con igual sistema de definición.

Por L.S.