Fernando López organiza velada boxística para el 10 de diciembre 

Después de dos años de inactividad, durante los cuales debió cerrar su academia de boxeo el instructor Fernando López anuncia el retorno de las veladas boxísticas en Libertad. El próximo viernes 10 de diciembre en el Gimnasio San Isidro, se desarrollará un evento para el que han sido invitadas diferentes academias y contará con fiscalización de la Unión Libre y Activa de Boxeo Uruguayo (ULABU).

En diálogo con La Semana, López dijo que “la idea surgió porque me llamaron de ULABU que es lo que abarca al boxeo amateur” y explicó que el vínculo se ha dado hace tiempo “porque antes de la pandemia siempre he venido realizando eventos de boxeo. En mayo cumplimos 18 años dando clases en Libertad. Por el tema de la pandemia tuvimos que deshacer el contrato y cerrar el local porque no podíamos cubrir el alquiler sin dar clases”.

Agregó que fue así que “surgió la idea y nos invitaron para que organizáramos una velada. Me puse en contacto con distintos compañeros y decidimos hacerla en el Gimnasio San Isidro el próximo 10 de diciembre”.

SAN ISIDRO | En la elección del local para realizar la velada López dijo que “tuvimos una reunión con la Comisión del Gimnasio, donde explicamos detalles del boxeo, y como siempre he trabajado a nivel social con los niños, procurando que no deban pagar y que puedan ir a aprender el deporte (a nivel de la enseñanza es muy distinto a lo que se ve en la tele, el boxeo trabaja mucho sobre los valores), y les gustó la idea para crear el año que viene una escuelita gratuita de boxeo”.

Lopez dijo que “esta velada está destinada a recaudar fondos para ese proyecto y a la vez permitir que se beneficien distintas instituciones de Libertad”. El lunes se realizaban reuniones con autoridades de algunas de ellas para confirmar su participación en la velada y que recauden fondos para sus proyectos y necesidades. El instructor dijo que “la propuesta está aún abierta para las instituciones que quieran participar, pueden comunicarse con nosotros, nos encargamos de la instalación del ring, de los árbitros, del equipo médico”.

COLABORACIÓN | López destacó que es importante darle a las instituciones un espacio para que puedan recaudar fondos y recordó que “en las 12 veladas que hemos organizado siempre hemos dado a diversas instituciones la explotación de los servicios de venta de bebidas y alimentos, determinando que cada institución se ocupe de uno de los rubros”.

EL DEPORTE | A propósito agregó que “la Comisión del Gimnasio nos redujo el alquiler teniendo en cuenta el objetivo del evento, porque hace años que venimos luchando para lograr una escuelita en la que no se cobre cuota a los niños entre 5 y 15 años. Intentaremos cubrir los costos con algunos sponsors, nosotros le explicamos a la Comisión de qué manera el boxeo es generador de valores en los niños, que no se potencia la violencia sino que por el contrario se combate. Nuestra idea es la enseñanza del boxeo desde lo educativo y recreativo, no en lo competitivo que es totalmente diferente”.

López destacó además que “el boxeo es un buen deporte tanto para niñas como niños y a nivel recreativo no hay límites de edad para practicarlo, nosotros en la academia hemos tenido gente de hasta 67 años que entrenaba el deporte, iban porque se sentían bien física y mentalmente, nosotros hemos estudiado mucho, además de la carrera como boxeador, para poder brindar las clases de boxeo en Libertad donde nunca había habido una academia o escuela de box”.

PANDEMIA | Como le ha sucedido a muchos emprendimientos López no escapó al efecto pandemia. Contó que hace dos años que no ha podido dar clases. “Veníamos bien hasta que se declaró la pandemia, teníamos alguna participación en el campeonato uruguayo, pero vino el receso y no pudimos sostenernos mientras no se levantaran las restricciones, fue mucho tiempo, ahora apuntaremos el año próximo a darle un empuje a quienes practicaban boxeo para que retomen el entrenamiento y para poder sumar a muchos niños y niñas a la escuelita”.

En cuanto a los detalles de la velada del próximo viernes 10, López dijo que “será fiscalizada por ULABU. Están previstos 10 combates con fallo en diferentes categorías, la hora de inicio será las 19 horas. La organización es desde nuestra academia Olimpus Boxing Club con apoyo de Enzo Galareto de Sanjo Box. Participarán gimnasios y academias de diferentes puntos del país; de Montevideo vendrá el Club Ciclista Fénix, también Los Gallos Box, una academia de Santa Lucía, Castro Veloz de Piriápolis, de San José vendrá la Academia Sanjo Box”.

Según explicó Fernando López a la velada asistirán algunos invitados especiales, como Karil “El Ratón” Herrera. En cuanto al protocolo sanitario para la velada López dijo que “se aplicarán todas las disposiciones establecidas; tenemos hasta un máximo permitido de 250 personas sin exigir vacunación, por encima de esa cantidad si tendremos que exigir el certificado de la vacuna. La experiencia nos dice que podrían asistir entre 100 y 150 personas”. La entrada será un bono colaboración de 100 pesos.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen archivo La Semana.