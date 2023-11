El homenaje a Ismael «Pirulo» Fontes en la carrera de MTB

En la mañana del lunes, consultado Ismael “Pirulo” Fontes sobre su pasión con la bicicleta, contó haber comenzado a correr en bicicleta “a los 18 años en la categoría Novicios y ascendí a Primera con 23 y corrí hasta los 27 porque tuve que dejar por razones de trabajo”.

En sus primeros años Fontes participó “de competencias domingueras, en dos vueltas ciclistas y lo que se llamaban las 1000 Millas. En la última oportunidad largué por compromiso medio enfermo y tuve que abandonar”.

El ciclista agregó que su vínculo al MTB llegó a través de su amigo Oscar Perera “que me dijo que tenía que correr alguna carrera y yo le dije que sí pero que iba a correr en el circuito corto y él insistió para que corriera la carrera larga le pregunté si me quería matar”.

Fontes explicó que “comencé a los 73 años en el MTB y la verdad es que me gustó mucho, lamento no ser más joven porque me gusta mucho competir” y agregó que luego de cada carrera “me siento muy bien, hasta yo me asombro de lo bien que me levanto al otro día”.

Con algunos problemas estomacales como lo normal en su vida, Fontes dijo que “los médicos me felicitan cuando me hacen estudios porque me dicen que el corazón está como el de una persona joven”.

Martes, jueves y sábados son los días de entrenamiento de este ejemplar pedalista libertense, con unos 35 kilómetros en cada oportunidad y que agradece “el reconocimiento recibido porque soy de los que creen que deben hacerse en vida, para poder sentir el cariño de la gente”. Salud, campeón de la vida.

Por Jorge Gambetta.