Sin Concurso Nacional, en San José se realiza un Certamen departamental

Debido a las limitaciones que viene imponiendo la pandemia sobre diferentes actividades, no se realizará este año el tradicional Concurso Nacional de Murgas y Humoristas que la Intendencia de San José realizaba en la parquización del Arroyo Mallada, aunque sí se está realizando un Certamen Departamental que contará con cuatro grupos de humoristas y dos murgas de San José de Mayo. El evento se desarrollará entre el 23 de febrero y el 2 de marzo en la Estación de AFE.

Días pasados hubo una reunión entre la Comisión de Carnaval y el Jurado donde quedó definido el Fixture de las dos ruedas, en cada fecha actuarán dos conjuntos y otro fuera de concurso. Los cuatro conjuntos de humoristas serán Va dar que hablar, Descontrolados, Errantes y Ridens, mientras que las murgas participantes serán Pintó salir y De frente y mano.

Murga «De frente y mano»

En diálogo con La Semana, Sebastián Díaz, director de la murga maragata De frente y mano dijo que su grupo se está “preparando desde el año pasado, después todo se suspendió” y explicó que la murga “ha tenido algunas modificaciones en su integración. Hubo gente que por distintas razones debió dejar, no empezamos de cero pero tuvimos que reacomodarnos para armar el espectáculo de nuevo”.

Díaz agregó que “estamos prontos para participar el 25 en San José sabiendo que son sólo dos ruedas y no hay otra cosa. No vamos a San Carlos, no vamos a Mercedes ni a Paysandú como hacíamos otros años, no concursaremos con 20 murgas, somos sólo dos. De todas formas eso no significa que le restemos importancia a la parte artística, hemos trabajado de la misma forma, pero hemos tratado de cuidarnos en la inversión apelando a la creatividad”.

El músico explicó que “los trajes de las puntas eran de La Trasnochada, para el medio hicimos algo acorde a la propuesta pero nos salió bastante en cuenta”.

En cuanto a los textos Díaz dijo que “está todo pronto, estamos terminando de afinar un cuplé, pero está todo escrito y adaptado a los tiempos. El mínimo es de 38 minutos y un máximo de 45 y nosotros vamos a estar entre los 41 y 42 minutos”.

Sebastián Díaz adelantó que “la murga tiene serias aspiraciones para el próximo año de dar la Prueba de Admisión en Montevideo. Es una aspiración desde hace muchos años, ahora tenemos un plantel que más de la mitad ya ha tenido experiencia en el Carnaval de Montevideo y esta es una murga que también tiene muchos años como para poder salir a buscar apoyos”.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen: Murga De frente y mano, de la web de Emisora Principal.