Infantil Platense: el Social Delta, con nueva Directiva, se alista para la temporada 2024

El club nacido un 7 de enero, no fue un regalo de reyes, fue el fruto de un grupo de vecinas y vecinos que pretendían cubrir una necesidad tanto social como deportiva. En los albores del siglo XXI, nace el Club Social y Deportivo Delta y se integra a Liga Rincón de Fútbol Infantil de Ciudad del Plata como socio activo y ha permanecido en ella casi dos décadas.

La Semana sintió ruido a máquinas y fue para Delta El Tigre. Las gestiones realizadas a través de Liga Rincón para conseguir tierra negra y nivelar el campo de juego con el apoyo de la Dirección de Obras de la ISJ, dieron sus frutos y toda tenía sabor a logro en los dirigentes que dejan sus cargos, como en quienes asumen ahora en su lugar.

Carla Orlando, presidenta saliente, presenta a los nuevos dirigentes del club con el tigre en su bandera, escudo y camiseta. Vecinos, madres, padres que suman una nueva responsabilidad a su diario acontecer y nada más y nada menos que dirigir los destinos de un club que llegó para quedarse y hacer historia.

Mientras la motoniveladora continúa su trabajo, La Semana establece diálogo con Joanna Gil, María Otero, Carlos Guillen, Mercedes Meló, Adrián Álvarez y Daniel Amaro, quienes contaron sobre los planes que tienen para la temporada 2024.

Por ejemplo, dijeron que van a poner a disposición de los comercios e industrias locales, departamentales y nacionales, el muro con publicidad y con lo recaudado de esta forma, pretenden reforzar la infraestructura del club para brindar más comodidades a los deportistas, allegados y visitantes.

INCLUSIÓN | Otro de los temas que plantearon es un asunto no menor en el tratamiento con los integrantes de los planteles y es el espíritu materializado de la inclusión de los niños y niñas, que no puede ser un mero slogan sino una realidad comprobable. Comentan que para integrarse a Social Delta no importa la condición social, física e intelectual, sólo una ficha de aceptación médica es imprescindible, las dotes deportivos y las habilidades físicas son un plus pero nadie queda afuera del Social Delta por no saber jugar al fútbol y jugar a la pelota.

Carla Orlando fiel impulsora del proyecto inclusivo no solo en lo socio-deportivo, si no también apuntando a las vulnerabilidades que dejan al descubierto a los menos protegidos, dice que está orgullosa del club y su gente. En esta temporada presentarán en competencia siete categorías, seis de ellas mixtas, las 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y en femenino infantil, participarán de la divisional Sub-13.

Pretenden completar el mixto y el femenino infantil y hacen un llamado a aspirantes Femenino Sub-10 y Mixto 2017 y 2018/19, siempre en referencia a los nacidos en el año correspondiente a cada categoría o generación.

Cuentan que en la temporada 2024 lucirán nuevos equipos las niñas y niños, producto del apoyo de comercios locales, que participan como sponsors. Otro de los temas en los que recalaron fue en el apoyo recibido por la empresa constructora Teyma, producto de la gestión conjunta de Liga Rincón y del legislador departamental Claudio Parodi.

Con los materiales elegidos atenderán necesidades edilicias en la sede y cantina del club para brindar un mejor servicio y no volver a ser víctimas de actos vandálicos como los ocurridos en el pasado año.

PROPUESTA | Consultados sobre cuál es la mirada de los nuevos directivos, dijeron que pretenden crecer “con una justa dosis de desarrollo”. Estos vecinos entienden que crecer va en sintonía con la línea de inclusión poniendo al ser humano, por sobre todo y el desarrollo tiene un toque material que aleja los objetivos. Lo sintetizan en un comentario: “si tienes la mejor pelota, está bueno. Pero si tienes el mejor equipo, está mejor”.

Vale mencionar por último que el Club Social y Deportivo Delta ofrece como contacto el siguiente teléfono 095 577902 y su página Facebook Club S Delta.

El próximo objetivo de las visitas previas de La Semana al inicio de la temporada, será el equipo de Los Bulevares, que tienen en 2024 cancha propia.

Por Carlos García.