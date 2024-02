Comienza nuevo proceso de captación de futbolistas del interior para selecciones uruguayas

Desde AUF y OFI se vienen desarrollando hace algún tiempo diferentes campamentos de captación de futbolistas para nutrir las distintas categorías de las selecciones uruguayas. Durante 2023 se realizaron algunos y de uno de ellos fueron elegidos Lautaro De León y Mateo Antúnez para integrar una selección celeste Sub 20 que viajó a China en el mes de noviembre.

El profesor Víctor Perdomo en diálogo con La Semana comentó que este año la metodología de trabajo ha cambiado. “El Equipo Técnico de OFI nos pidió información sobre aquellos jugadores que se destaquen en este Torneo de Selecciones para tratar de ir acumulando la mayor información posible de cada uno”, dijo. En San José están designados para esta tarea Víctor Perdomo y Luis Laca.

INFORMACIÓN| El entrenador explicó que “lo que ocurre con los campamentos o cuando llega alguna invitación para viajar al exterior es que las citaciones se deben hacer muy sobre el momento y no siempre hay información más detallada sobre los futbolistas”.

Por esa razón “se designó a un grupo de entrenadores en todo el país para que vayamos observando el desarrollo del Torneo de Sub 18 y armando fichas con la información de los jugadores de cada sector”.

Perdomo agregó que “lo que personalmente trato de hacer es comunicarme con el entrenador de cada selección para que me dé una información más detallada, porque a veces ir a ver un partido me puede dejar con una opinión sobre algún chiquilín que esa noche tuvo un buen o mal partido; por eso prefiero entrelazar la información que me dan los entrenadores con lo que yo pude observar en algún partido”.

EL SUR| El entrenador ha visto “la serie de la que participaron San José Interior y San José Capital, también estuve viendo a Canelones y a Florida, probablemente vea a Durazno, también a Colonia Interior”.

Sobre el combinado de la Federación Colonia precisamente Perdomo dijo que “fue el finalista del torneo el año anterior, se le fueron dos jugadores importantes al fútbol capitalino, pero este año mantienen una estructura de juego y en la primera fase fue el equipo que mostró un mejor juego. Hay que ver ahora en estas otras instancias cómo se desempeña, también ahora vienen partidos con otros rivales y es una buena oportunidad para ver a muchos futbolistas”.

Perdomo dijo que regularmente “hacemos encuentros vía Zoom con el Departamento Técnico de OFI y con los encargados de este programa como son Luis Matosas y Oscar Martínez para ir pasándoles nuestros apuntes e intercambiar ideas de trabajo”.

METODOLOGÍA| Una vez que culmine la Copa Nacional de Selecciones “seguramente el Departamento Técnico evaluará todas las fichas que reciba de todo el país y se planificarán los campamentos de cada región pero ya con mucha información anticipada como para ir armando algunos planteles que ante alguna invitación que surja tengan algún trabajo previo”.

También es probable que aquellos jugadores que sean bien evaluados puedan recibir trabajos para “ir adelantando en sus lugares de residencia en sus clubes o con sus entrenadores para estar preparados en caso de recibir alguna citación puntual, para nosotros es fundamental el trato con los entrenadores habituales”, dijo.

Sobre los eventos para futbolistas o para entrenadores como los que por ejemplo ha venido organizando en el medio la Liga Regional de Ecilda Paullier Perdomo dijo que “siempre es bueno compartir actividades con profesionales, estos eventos hace tiempo que se hacen en el profesionalismo”.

El entrenador entiende que entre los objetivos de tales actividades “hay también un espíritu de captación pero siempre es bueno para los jugadores recibir enseñanzas y participar de esos trabajos y para los entrenadores también porque es la oportunidad de estar en contacto con destacados profesionales de trayectoria internacional”.

Por Jorge Gambetta.