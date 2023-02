Director Ramón Ruiz brindó charla sobre la «reforma jubilatoria y su impacto social» en CDP

El director del Banco de Previsión Social (BPS), en representación de los trabajadores Ramón Ruiz y su compañero Carlos Clavijo, estuvieron el viernes 27 en Ciudad del Plata en el marco de una charla organizada por la Cooperativa de Viviendas CooViGrupXX. La convocatoria llevaba por título “Reforma Jubilatoria y su Impacto Social” y con esta actividad cumplen con el requisito de inserción social y comunitaria que les exige FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua).

La actividad contó con una muy buena concurrencia de público, pese a ser día laborable y a la hora de la caída del sol. Así lo decía el presidente de la cooperativa Daniel Bone, quien demostraba alegría por la adhesión lograda en la charla, en la que además de cooperativistas estuvieron presentes otros vecinos y referentes sindicales, sociales y políticos. La actividad fue realizada en el entorno del salón comunitario de Co.Vi.Cur.II, sus vecinos linderos una vez que se construyan las viviendas de CooViGrupXX.

El Presidente de la cooperativa de viviendas informó que el próximo sábado 11 de febrero a las 18 y 30 en la ruta 1 Vieja, kilómetro 28.800, tendrá lugar una charla informativa sobre el comienzo de las obras. También en esa oportunidad se pueden inscribir los últimos interesados en ser parte de la cooperativa, en viviendas de dos dormitorios, ya que aún quedan algunos cupos disponibles.

A su vez recordaron que la “venta de ravioles” con cuatro rellenos a elegir, verdura, ricota, jamón y queso, 4 quesos y pollo, continúa. Las 200 unidades cuestan 150 pesos y los pueden reservar antes del 8 de febrero, entregándose el sábado 11. Por reservas y consultas 092 322 353 (Alejandra).

Luego se dio la disertación de Ramón Ruiz, quien comenzó explicando que la sigla ERT significa Equipo de Representación de los Trabajadores. “Somos un equipo que comenzó a funcionar con Ferrari, hoy lo conduzco yo y cuando me jubile será Carlos Clavijo quien lo encabece. Pero siempre es un equipo que sabe dónde está parado y que advierte pero también alienta las buenas políticas dela seguridad social, que no es la actual reforma jubilatoria que se está votando, que es la peor, sin dudas”, dijo Ruiz.

COMUNICACIÓN | Según explicó el Director del Banco de Previsión Social, la comunicación ocupa un rol clave en el diseño de la agenda del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS. “Queremos que la gente sepa lo que se hace, cómo lo hacemos, las razones, dónde, cuándo, cómo, por qué, es nuestra responsabilidad comunicar lo que hacemos. No queremos que nos vean solamente cuando hay elecciones para los cargos de directores del BPS, queremos que nos vean y escuchen todos los días, todas las semanas, durante todo el año”, dijo Ruiz.

Luego hizo alusión a la importancia de poner énfasis “en el BPS que la gente no conoce” porque según su percepción, la mayor parte de la ciudadanía asocia al BPS únicamente con las jubilaciones. “El desafío que tenemos como ERT es que los uruguayos y uruguayas valoren la seguridad social que tenemos, defiendan al BPS que tenemos y la mejor forma de hacerlo es luchando cada día para que el banco sea mejor, que brinde mejores prestaciones, para que día a día asuma un rol más protagónico, para que le podamos ir ganando al egoísmo, para que la seguridad social remarque la solidaridad y no el mercado, no la seguridad social como una mercancía”.

Ramón Ruiz luego dio algunos datos sobre San José. “Hay 49.235 beneficiarios del BPS y cada mes se vuelca al mercado departamental 17 millones de dólares y el BPS recauda seis millones de dólares por mes”, informó Ruiz, quien dijo que la fórmula de mejorar y no cambiar es “frenar la reforma”, que se pondrá a consideración de la Cámara Baja desde el entrante mes de febrero.

A su vez, Carlos Clavijo dijo que “no se puede ignorar ni dejar de lado que el BPS cubre a 1.500.000 personas y a la hora de hablar de déficit se tendría que tener en cuenta esta cantidad de personas. Teniendo en cuenta esto el déficit podría ser mayor. Lo que no se puede dejar de ver es que estamos hablando de una ayuda financiera, ya que el Estado tiene la responsabilidad de cubrir la seguridad social”.

Por Carlos García,