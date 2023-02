Los guardavidas de Kiyú, después de la tragedia del 29 de enero

El pasado domingo 29 a la noche, el guardavidas Maximiliano Carlini, recién llegado de vivir uno de los momentos más estresantes de su carrera, respondió la llamada de La Semana pese a no tener ninguna ganas de hablar. Explicó de forma somera lo ocurrido en el accidente en el que murieron tres personas jóvenes y pidió que la llamada fuera a la jerarca que está a cargo de su tarea, porque no se consideraba en condiciones de hablar. De igual forma, quedó el compromiso de dialogar más tranquilos y lo que sigue es el resumen del diálogo con el delegado gremial de la Asociación de Guardavidas de San José.

Carlini no fue de los primeros en responder al llamado, porque su caseta no es de las más cercanas al lugar del suceso, pero sí de forma rápida fue enterado por Handy y concurrió al lugar. “La situación ocurrió entre el Parador Grande y el del Medio y tuvimos que acudir ahí, lidiar con el tránsito de gente, porque estaba concurrido el balneario, y al llegar nos encontramos que la situación era todo un caos”.

“Vimos que los compañeros estaban haciendo las maniobras de resucitación a la primera chica y nosotros que veníamos con la mente más fría, organizamos una cadena humana; con los bañistas que colaboraron mucho, empezamos a rastrillar la zona, había un oleaje muy fuerte, fue uno de los días con oleaje más intenso de la temporada, teníamos una corriente lateral tremenda, lo que también hizo que no se pudiese visualizar a las personas”, narró Carlini.

El guardavidas contó que estuvieron rastrillando “unos 10 minutos la zona y el primer cuerpo se da contra la cadena humana; ahí acudo a sacarlo con los vecinos y empezamos las maniobras de resucitación, a los cinco minutos de seguir transitando la cadena se saca a la otra víctima”.

“Fue una situación estresante y caótica; no había muchas esperanzas porque habían estado fondeados casi media hora; las expectativas de traerlos a la vida nuevamente eran muy bajas; hicimos todo lo que pudimos, dimos el 100%, los vecinos ayudaron un montón, también las emergencias, pero nos quedamos con el sabor amargo que esta vez no pudimos cumplir con nuestro objetivo principal”, agregó el rescatista.

Consultado sobre si anteriormente había intervenido en accidentes en los que hubo muertes, dijo Maxi Carlini, quien tiene 12 años en la profesión, que sí, que le había pasado. “No un hecho con tanta gente y que fueran familiares entre sí, pero sí estuve ante casos de víctimas fatales acá y también cuando trabajé en España”, dijo el profesional. Para algunos de sus compañeros, sí fue la primera vez que estuvieron ante un hecho de estas características.

CONTENIÉNDOSE | Pasados unos días del hecho (el contacto con La Semana tuvo lugar el pasado jueves), y con más tranquilidad, dice Carlini que entre todos los guardavidas que cumplen funciones en Kiyú, “nos hemos estado conteniendo” y luego de analizarlo mucho “somos conscientes que no fue culpa nuestra y que hubo un poco de imprudencia de parte de los bañistas, porque se bañaron en una zona que no está apta para baños. El accidente ocurrió a 400 metros del parador del Medio y a 400 del Grande. Estaban en el punto medio, donde no se podía bañar”. Carlini agrega que “dadas las condiciones de ese día, era imposible visualizarlos a tanta distancia, más un domingo que tenemos la playa llena de gente”. También le suma al análisis que era casi la hora de retirada, cuando sus compañeros estaban guardando sus enseres.

Para el referente de los guardavidas sería importante que hubiera cartelería en las zonas inhabilitadas para baños. “Lamentablemente, después que pasó esto, se va a colocar cartelería”, dijo Carlini, que entiende que son necesarios esos carteles porque “Kiyú es una playa muy extensa, son cinco kilómetros de costa y seis bajadas habilitadas, los guardavidas no logramos cubrir toda la extensión de la costa”.

“Al ser una playa muy agreste, la gente ha ido haciendo sus propias bajadas. Caminás por las barrancas y hay cientos de bajadas que no son oficiales y que están muy alejadas de los puestos de guardavidas; la gente baja ahí porque le queda cómodo o buscan tranquilidad”, pero “para nosotros es fundamental que la gente baje en zona de cobertura de guardavidas, que se acerquen, que hablen con nosotros, porque se dan mucho este tipo de situaciones”, dijo Carlini.

La gente, aun bajando en las zonas habilitadas, “tiene un montón de opciones, para buscar también diferentes paisajes, porque es muy diverso Kiyú”, comentó luego el Guardavidas.

En este caso, “esta gente se metió unos 50, 60 metros hacia adentro, en un día en que algunas casetas estábamos con bandera roja y en otras casetas con amarilla”, mencionó.

PREPARADOS | Respecto a si han tenido respaldo oficial luego del accidente, dijo Carlini que el miércoles 1º estuvo visitando algunas casetas la Psicóloga de la Intendencia. “Nosotros sabemos que estas situaciones se dan, quizás no son tan comunes, nunca nos había pasado algo tan shockeante, pero sabemos que nos puede pasar y debemos estar preparados psicológicamente”. El referente de los guardavidas dijo que ya lo vienen asimilando y están todos trabajando con normalidad y opinó que el accidente “nos va a servir para profesionalizarnos más, para tenernos más alertas, para un montón de cosas a futuro”.

Maximiliano Carlini hizo referencia también a las condiciones de trabajo de los guardavidas. “Nosotros venimos trabajando hace años con la agrupación en negociaciones con la Intendencia. En los dos años en que he estado al frente ha mejorado un montón todo; en sueldo, en infraestructura, en formación. En 2022 tuvimos una formación universitaria que nos avala a ejercer esta profesión en todo el país. Dejamos de ser idóneos y pasamos a ser guardavidas profesionales, lo que nos brindó un montón de herramientas y conocimientos nuevos”.

Para finalizar insistió en que cuando son nuevos en la zona se acerquen a ellos, que les pregunten. “Esto que pasó, era con gente de Montevideo, la gran mayoría de los rescates que tenemos se dan con personas que por primera vez vienen al balneario o no conocen. La gente de Libertad, de San José, de la zona, más o menos sabe dónde bajar, dónde están los guardavidas”, dijo Maxi Carlini, quien además aclaró que en lo que va de la temporada han realizado muchos rescates. “No queremos que quede la sensación que hemos intervenido en este único caso”, dijo.

Imagen (archivo La Semana).

Por Javier Perdomo.