En Arazatí quieren los servicios mínimos para funcionar como balneario en la próxima temporada

Mientras en el resto de las playas habilitadas del departamento, el 8 de diciembre los guardavidas bajaron a sus arenas, los usuarios de la playa de balneario Arazatí siguen reclamando la concreción de un proyecto que les permita la habilitación del lugar, con los servicios mínimos necesarios para los bañistas que llegan hasta allí.

Silvana Fernández es la actual vocera del grupo “Los Tucu-Tucu”, quien mantiene al tanto a la prensa sobre las distintas gestiones que hace el grupo con el objetivo de lograr la habilitación de la playa. Semanas atrás, mantuvieron un encuentro con el titular de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental Eduardo Andrés López.

Ella en representación de “Los Tucu-Tucu”, el funcionario de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Pablo García y la edila Sofía Mansilla, fueron quienes concurrieron al encuentro con López.

Fernández dijo que “el interés nuestro es que nos digan dónde va a ser la bajada, en la zona que se va a comenzar a trabajar, que es la zona 4, 5 y 6” (Fernández hace referencia a un plano de la ex DINAMA que delimita Arazatí en seis zonas).

“Nosotros le planteamos, como hacemos en cada lugar que hablamos, que vamos por la parte 1 y 2, que es la mejor. La misma DINAMA en su momento nos entregó un proyecto donde dice que la mejor parte es esa, pero es la que está luego de la portera”, dice Fernández, quien luego recuerda que en la zona 1, es donde los bañistas llegaban siempre.

“A donde vamos les hablamos de Arazatí, de los problemas que se le van sumando; nosotros lo único que queremos es que habiliten esa zona (la 4, 5 y 6), porque la gente está yendo a la playa y ésta sigue sin servicios”, comenta.

Recordó Silvana Fernández que el grupo “Los Tucu-Tucu” ya presentó un proyecto de balneario natural. “Somos los únicos que lo tenemos, pero en DINACEA se nos dijo de hacer algo desde la ‘Mesa de Trabajo’”, dijo la integrante de “Los Tucu-Tucu”, en referencia al grupo de trabajo generado por la Intendencia para abordar la problemática de Arazatí.

A LA ESPERA | Según lo comentado por Fernández, Pablo García, como funcionario de la Intendencia, quedó comprometido en conseguir todo lo que es necesario que aporte la comuna. “Armamos el proyecto y lo presentamos en DINACEA”, comentó que era la idea, pero luego aclara que la reunión “fue hace más de un mes y todavía no tenemos novedades. Se nos dice que lo están hablando”.

Dice la integrante de “Los Tucu-Tucu” que el grupo no quiere que “pase otro año más sin servicios. Donde haya gente que vaya a la playa se necesitan servicios, guardavidas, baños, señalización. Va un montón de gente y no hay guardavidas, que hagan las bajadas, por Dios, la gente no puede bajar”.

Silvana Fernández dijo que “está todo en manos de la Intendencia, lo que queremos es que se haga cuánto antes el proyecto y lo presentamos en DINACEA, pero con todo lo que debe hacer la Intendencia ya definido, para así se concreta rápido, porque ya estamos en verano”.

Reconoce Fernández que “los tiempos de la Intendencia no son los mismos que los nuestros, pero para nosotros cuanto antes se concrete la habilitación, mejor”.

Respecto al trabajo en la “Mesa de Trabajo”, dijo Silvana Fernández que a ella están concurriendo por la Intendencia Pablo García y Alexis Bonnahón. “También han ido los pescadores, la UTU como institución educativa de la zona; nosotros, los ediles. Los que no se han presentado son los abogados del juicio por la apertura de la portera, que tampoco sabemos cómo va. No tenemos comunicación ninguna con ellos”, comentó.

Insistió Silvana Fernández en que “Los Tucu-Tucu”, “vamos por todo, por la mejor bajada, por la mejor playa. Ahora la gente está yendo a ese lugar, la zona 4 y 5, y por eso como cosa rápida, para tener un mínimo de servicios y que Arazatí sea una playa natural, necesitamos empezar por esta zona, por un pedacito de lo grande que es Arazatí”.

Por Javier Perdomo.

Foto Facebook Silvana Fernández.