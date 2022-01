El balance del primer tramo de enero es positivo en Kiyú; en la segunda quincena se registran cancelaciones

Kiyú está viviendo una buena temporada en líneas generales. Desde la última semana de diciembre de 2021 hasta el fin de la primera quincena del presente mes de enero, el movimiento de visitantes ha sido intenso con picos muy altos los fines de semana, sobre todo los domingos en los que el clima acompañó.

Si bien algunos operadores no pudieron atender las consultas que les realizó La Semana, otros brindaron información sobre su capacidad de alojamiento, las características, los servicios y los precios, como para que los lectores puedan cotejar las distintas opciones, si tienen planeado una estadía por esta parte privilegiada de la costa del Río de la Plata.

En otras temporadas hemos abordado el mercado de alquileres, en esta oportunidad dirigimos nuestra consulta al alojamiento tanto en camping como en apartamentos o cabañas en algunos de los complejos habilitados.

SURI| En la zona de Ordeig y Boca de Mauricio desde hace algunos años, el Parador Suri ofrece habitaciones, cabañas y también administra el camping “La Casa del Cura”. Alejandro, es el encargado del lugar y contó a este medio que “la ocupación ha sido muy buena, al igual que el año pasado, desde las fiestas hemos tenido todo reservado”.

El administrador del parador informó luego que “desde la semana pasada, se ha combinado el tema climático con el tema de la pandemia y debido a eso hemos tenido muchas cancelaciones por contagios y tampoco ha andado tanta gente buscando alojamiento por el tema del mal tiempo, pero la expectativa se mantiene alta”.

En cuanto a la capacidad disponible en sus complejos, Alejandro informó que “en la zona del parador tenemos capacidad para 35 personas más o menos, son dos casitas y las habitaciones”, a las que se agrega la zona del camping, “donde tenemos una cabaña para ocho personas y tres cabañitas monoambiente, además de las parcelas con capacidad para unas 50 carpas más o menos”.

Los hospedajes, en este caso, no cuentan con televisión por cable ni aire acondicionado. “Hay opciones para cuatro personas por 1200 pesos y 1300 pesos por día, alguna para tres personas un poco más amplia por 1500 y otra para ocho personas a 1900 pesos por día”, informó el encargado del Parador Suri.

En lo que se refiere al camping, informó Alejandro, “tenés todos los servicios, agua potable, baños con ducha con agua caliente, hay parrilleros, tiene corriente eléctrica en todo el predio y el costo es de 200 pesos por día por persona. Los menores 150, si son dos menores 125 cada uno y si son tres menores 100 pesos por día por cada uno”.

Sobre las medidas sanitarias Alejandro dijo que “hemos dispuesto el protocolo que se mantiene desde el año pasado, con dispensadores de alcohol en gel, mantenimiento de la distancia en mesas. En el parador mismo los espacios comunes están al aire libre en terraza y galería. Solo la barra y el baño están adentro”.

“En el camping se realiza un mantenimiento permanente de los baños y hay también alcohol en gel disponible”, dijo el funcionario del parador.

Finalmente advirtió que “en el parador además tenemos el sistema de ingreso a las 14 horas y la entrega de la llave a las 10 de la mañana. De esa forma, tenemos cuatro horas para ventilar y desinfectar cuidadosamente cada habitación o cabaña. Esto le quita ese tiempo al pasajero pero también le garantiza que cuando ingresa lo hace a un espacio que le ofrece mayor seguridad”.

EL MEDIO| El Parador La Familia sobre la Bajada del Medio también tiene una interesante oferta de hospedaje. Carlos, su propietario, dijo que en cuanto a la ocupación “venimos muy bien. La primera quincena estuvo siempre lleno, mermó un poquito ahora esta semana pasada pero siempre se está ocupando, se van cuatro e ingresan cinco. Hasta fin de mes está bastante completo, para febrero aún no tenemos nada alquilado”.

La capacidad del lugar es para unas 40 personas. “Tenemos 12 apartamentos, seis para cinco personas y seis para dos. En los primeros días de enero estuvimos siempre casi en un 100 por ciento”. Sobre las tarifas de su oferta dijo que “es de 2000 para los grandes y 1500 los de dos personas”, informó.

Sobre el equipamiento de las habitaciones Carlos dijo que “tienen wi fi, TV cable, aire acondicionado y piscina climatizada” y en cuanto a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia agregó que “no permitimos visitas para que no haya más gente de lo normal. En la piscina, la misma gente se va rotando como para que no haya más de 10 personas usándola” y explicó que “hasta ahora no hemos tenido cancelaciones vinculadas a la pandemia”.

Finalmente sobre las expectativas para el mes de febrero el propietario del Parador La Familia dijo que estima que “durante los fines de semana, si el tiempo acompaña, vamos a tener buena ocupación también en febrero. Entre semana siempre merma un poquito, depende mucho del clima”.

HOSTEL| Entre la parada 12 y 13 de la Avenida Uruguay y con acceso también por calle Mbiguá, funciona desde el año pasado “La Casa de Tek”, de Gonzalo Torres, que brinda servicio de hostel con capacidad para seis personas con sala de estar, cocina y baños compartidos por un costo de 400 pesos por día y por persona.

Sin haber podido conversar con los responsables de los dos campings más tradicionales de Kiyú, como lo son “Atrapasueños” en el Parador Grande y el del Parador Chico, se puede afirmar que la temporada 2022 se ha venido presentando con buenas perspectivas, aunque enero haya mostrado una última semana adversa por las copiosas precipitaciones que en todo caso le vinieron muy bien a los campos aledaños, que reverdecieron rápidamente.

El movimiento comercial varía mucho entre lo que se percibe entre semana y lo que pasa fundamentalmente los días domingos, cuando el movimiento es más intenso. De todos modos también allí se puede notar que la temporada es buena, por lo que expresan los comerciantes en el diálogo informal.

Según los reportes diarios de la Agrupación de Guardavidas de San José, la calidad del agua se presenta buena y en todas las playas del departamento había bandera verde en la mañana del lunes, al comienzo de la última semana del mes de enero.

Por Jorge Gambetta.