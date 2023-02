Crece la expectativa por la posible instalación de un Centro CAIF en Kiyú

A partir de los resultados de un relevamiento que fuera realizado en el último trimestre de 2022, la cooperativa de trabajo Planetario, presentó a la Dirección Departamental del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay), un proyecto para trabajar con un centro CAIF y un Club de Niños en el balneario Kiyú.

Tania Castro, una de las integrantes de la cooperativa de trabajo y responsable del relevamiento realizado contó a La Semana que empezaron su trabajo en el mes de octubre del año pasado y “nos llevó más de lo que esperábamos porque nos dimos cuenta que Kiyú tiene una población más grande de lo que suponíamos”.

“Los últimos datos que teníamos eran de 2011 -el censo de ese año-, cuando había más de 600 casas desocupadas en Kiyú. Nosotros no llegamos a hacer todas las casas porque no nos dio el tiempo y porque en algunas casas no había gente cuando íbamos porque sus habitantes trabajan en el día, pero nosotros sabemos que hay gente viviendo en ellas y que tienen hijos pequeños, es decir que no son adultos mayores”, comentó Tania Castro.

Durante el trabajo realizado “hicimos más o menos 120 casas, cubrimos el MEVIR, la zona de Ordeig, la Boca y un poco de Parador Grande, Chico y del Medio y nos faltaron muchas casas por visitar”, comentó la integrante de la cooperativa.

Prosiguió mencionando Castro que a ellas, dentro del relevamiento “lo que más nos interesaba era la primera infancia. Entre los niños relevados, casi el 50% eran niños que van de 0 a 6 años y el otro 50 de 6 a 12 años. Hay gran disconformidad con el servicio de primera infancia, simplemente porque no hay, lo que hace que las familias tengan que llevar al niño al CAIF de Puntas de Valdez o Libertad y muchas veces no pueden, ya que son largas las distancias o por problemas de horario, por lo cual el niño recién se inserta a los 3 años cuando va a la escuela rural, pero no tiene la oportunidad de recibir lo que le da un CAIF en experiencias oportunas y Sala de 2. Las familias lo consideran muy necesario”.

Pero no es la única necesidad relevada. “Para los niños de 6 a 12 niños, la necesidad es de un espacio donde tengan alternativas de aprendizaje, actividades que sea extra escolares. Todos tienen gran interés en que sus niños y niñas las hagan, pero muchos no pueden lograrlo porque el horario de la escuela es extenso en la escuela rural y eso no les permite ir a Libertad a tomar esas clases. Pero además de la distancia, también está el tema del dinero que se necesita para concurrir a esos cursos”, dijo Tania Castro.

EXPECTATIVA | En base a toda la información reunida, dijo Castro “nosotros apuntamos a hacer un CAIF y un club de niños contra horario escolar. Nosotros sistematizamos la información y con eso, en un marco teórico, con una propuesta concreta, más la información de nuestra cooperativa de trabajo, Planetario, nos presentamos a autoridades departamentales del INAU y estamos esperando la respuesta a la propuesta presentada”.

Según dijo la integrante de la cooperativa de trabajo, la propuesta “fue recibida con mucha alegría” por el director Departamental Daniel Fabriau. “Les pareció muy importante que tuviéramos datos concretos de la población y que hay una propuesta concreta y de cómo trabajar. Estamos a la espera de si hay alguna observación a lo planteado”, comentó Castro, quien luego mencionó que en el balneario “hay mucha expectativa, la gente está hablando del tema, esperando la resolución. Hemos recibido llamados de vecinos para ver si tenemos alguna información”.

Consultada sobre si conocen los tiempos que podría llevar una decisión de INAU al respecto, dijo Tania Castro que les han dicho que “los procesos son largos, que pueden llevar hasta dos años, pero Fabriau (Director Departamental), nos dijo que como la propuesta es redonda, puede salir ahora, ya que la apuesta del gobierno es a la primera infancia. Hay presupuesto para eso y puede salir”.

Imagen ilustrativa tomada de la página del INAU.

Por Javier Perdomo.